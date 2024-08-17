Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Посмотрим на города со смотровой площадки и возвышенности, увидим самый высокогорный ледовый каток в мире и погрузимся в местный колорит на базаре. Изюминка тура — Чарынский каньон и «Долина замков». Почувствуем себя на другой планете и устроим пикник на природе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 105
Описание
Организационные детали
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Граждане РФ могут пересечь границу с Казахстаном как по российскому паспорту, так и по заграничному. Дети до 14 лет — по свидетельству о рождении. Правом безвизового 90-дневного пребывания на территории страны могут воспользоваться граждане России, Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Армении, Грузии, Молдовы и Монголии.
Оплачивать покупки и всевозможные услуги в Казахстане официально разрешено только в тенге. Расплачиваясь в российских рублях, евро и долларах США, вы поступаете на свой страх и риск. Гораздо удобнее позаботиться об обмене наличности заранее, благо сделать это можно здесь легко. Многочисленные банковские отделения и обменные пункты зачастую функционируют круглосуточно. Кроме того, в крупных городах существует довольно большое количество банкоматов. Прием к оплате банковских карт производится в подавляющей части торговых центров и отелей.
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объёма и качества предоставленных услуг. Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.
Проживание. В гостиницах «Ibis» 3*, «Kazakhstan» 3* или аналогичных в 2-местных номерах. Возможно одноместное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки, ланч-бокс во время поездки на Чарынский каньон и минеральная вода на каждый день тура. Остальное питание — самостоятельно в кафе.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Астану
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Размещение после 14:00.
Астана
Астана — современный и молодой город, который привлекает туристов и выделяется оригинальной архитектурой и множеством зелёных зон. На этом мы сегодня и сделаем акцент в обзорной экскурсии. Увидим мечеть Хазрет Султан, Дворец мира и согласия, Национальный музей Казахстана, поднимемся на смотровую площадку монумента Байтерек, откуда полюбуемся городом с высоты. Прогуляемся среди оригинальных объектов выставки ЭКСПО-2017, в которой принимали участие 115 государств и 22 международные организации.
Вечером — пешая экскурсия по набережной Астаны.
Старая часть города и скоростной поезд в Алматы
Сегодня заглянем в старую часть Астаны, увидим музей Первого Президента и главный православный кафедральный собор Казахстана. Желающие смогут посетить торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр», который входит в десятку лучших экозданий, возведённых на планете в 2010 году.
Вечером переезд на ж. -д. вокзал, откуда в 21:00 отправляется наш скоростной поезд в Алматы.
Алматы
Наш поезд прибывает в Алматы в 11:40. Сначала заселяемся и идём завтракать в кафе.
Сегодня познакомимся с городом фонтанов и зелени, крупнейшим финансово-экономическим и культурным центром Казахстана. Увидим все главные достопримечательности: парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев, Свято-Вознесенский кафедральный собор (одно из красивейших деревянных строений в мире), Мемориал Славы и Вечный Огонь. Прогуляемся до Зелёного базара и отправимся в урочище Медео, где находится самый высокогорный ледовый каток в мире. Поднимемся на автомобиле на гору Кок-Тобе, откуда полюбуемся городом. Здесь же находятся сувенирные лавки и парковая зона. Обратно спустимся на фуникулёре.
Чарынский каньон
Пора отправиться к главной природной локации нашего путешествия, да и всего Казахстана — Чарынскому каньону. Высота его склонов достигает 300 метров! Природа создала здесь «Долину замков» с остроконечными башнями из осадочных пород, где мы и прогуляемся. Устроим обед-пикник и сделаем множество снимков с красно-оранжевыми скалами.
Вечером вернёмся в гостиницу в Алматы.
Отъезд
Выселяемся из гостиницы до 12:00. Организован трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура
- Трансфер из/в аэропорт
- Завтраки, ланч-бокс во время поездки на Чарынский каньон и минеральная вода на каждый день тура
- Ж. - д. билеты Астана-Алматы в 4-местном купе
- Сопровождение гидом
- Посещение всех локаций по программе, входные билеты
- Канатная дорога
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Астаны и от Алматы
- Одноместное размещение - доплата 158 долларов за весь тур
- Обеды и ужины
- Страховка
- Размещение в 2-местном купе в поезде - доплата 30 долларов за человека
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительная ночь в Алматы при убытии в гостинице 3*:
- Одноместный номер - 110 долларов за номер в сутки
- Двухместный номер - 130 долларов за номер в сутки