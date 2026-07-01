Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Байконуре, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Байконуру в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Байконуре Город Байконур: от начала строительства до наших дней; Байконур: самые закрытые объекты; Байконур: закрытые объекты программы «Энергия - Буран» и легендарный Гагаринский старт. В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Байконуру в июле 2026 Сейчас в Байконуре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Байконуре? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026