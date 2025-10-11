Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебный мир Бурабая. Индивидуальная экскурсия
Позволить одному из самых живописных уголков Казахстана очаровать себя
Начало: В Бурабае
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
4600 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Волшебный мир Бурабая. Групповая экскурсия
Начало: В Бурабае
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 окт в 11:00
1000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Удивительный мир Бурабая
Главные символы курорта + треккинг на гору Болектау со стартом из посёлка Боровое
Начало: В посёлке Боровое
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 600 ₽
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
