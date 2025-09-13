Мои заказы

Экскурсии выходного дня в Боровом

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Боровом, цены от 1000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Восхождение на Болектау и экопрогулка в Боровом
Пешая
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Восхождение на Болектау и экопрогулка в Боровом
Побродить по заповедным тропам, подняться на смотровую и отдохнуть у родника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Бурабай - жемчужина Казахстана за 2 часа
На машине
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Бурабай - жемчужина Казахстана за 2 часа
Вдохнуть горный воздух, полюбоваться скалами и услышать древние легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Волшебный мир Бурабая
На автобусе
3.5 часа
Групповая
Волшебный мир Бурабая
Позволить одному из самых живописных уголков Казахстана очаровать себя
Начало: В Бурабае
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
15 сен в 11:00
1000 ₽ за человека

