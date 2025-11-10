Мои заказы

Однодневный тур в Туркестан и Отырар из Шымкента

Посетите древние святыни и руины Отырар, узнайте больше о духовном наследии Южного Казахстана. Погрузитесь в атмосферу истории и восточной сказки
Однодневное путешествие из Шымкента предлагает уникальную возможность посетить духовные и исторические святыни Южного Казахстана.

Тур включает посещение мавзолея Арыстан баба, руин древнего города Отырар и мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.

Также вы увидите подземную мечеть Хильвет, восточную баню и туристический комплекс Karavansaray с 8D-кинотеатром.

Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу восточной сказки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические памятники
  • 🏛️ Посещение древнего города Отырар
  • 🕌 Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
  • 🎥 8D-кинотеатр в Karavansaray
  • 🚶‍♂️ Погружение в атмосферу востока
Что можно увидеть

  • Мавзолей Арыстан баба
  • Руины Отырар
  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
  • Подземная мечеть Хильвет
  • Восточная баня
  • Karavansaray

Описание экскурсии

Однодневное путешествие к духовным и историческим святыням Южного Казахстана. Посетите мавзолей Арыстан баба – духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави, а также руины древнего города Отырар, бывшего центра Великого шелкового пути. В Туркестане вы увидите мавзолей Х. А. Ясави, подземную мечеть Хильвет, восточную баню, цитадель и уникальный туристический комплекс Karavansaray с 8D-кинотеатром и гондолами. Погрузитесь в атмосферу истории и восточной сказки!

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Арыстан баба
  • Руины древнего городища Отырар
  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
  • Мавзолей Рабии Султан Бегим
  • Подземная мечеть Хильвет
  • Восточная баня (XV век)
  • Крепостная стена
  • Туристический комплекс «Karavansaray»
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

