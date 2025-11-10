Описание Выбрать день Ответы на вопросы Однодневное путешествие из Шымкента предлагает уникальную возможность посетить духовные и исторические святыни Южного Казахстана.



Тур включает посещение мавзолея Арыстан баба, руин древнего города Отырар и мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.



Также вы увидите подземную мечеть Хильвет, восточную баню и туристический комплекс Karavansaray с 8D-кинотеатром.



🇬🇧 английский

Описание экскурсии Однодневное путешествие к духовным и историческим святыням Южного Казахстана. Посетите мавзолей Арыстан баба – духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави, а также руины древнего города Отырар, бывшего центра Великого шелкового пути. В Туркестане вы увидите мавзолей Х. А. Ясави, подземную мечеть Хильвет, восточную баню, цитадель и уникальный туристический комплекс Karavansaray с 8D-кинотеатром и гондолами. Погрузитесь в атмосферу истории и восточной сказки!

