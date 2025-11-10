Однодневное путешествие из Шымкента предлагает уникальную возможность посетить духовные и исторические святыни Южного Казахстана.
Тур включает посещение мавзолея Арыстан баба, руин древнего города Отырар и мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане.
Также вы увидите подземную мечеть Хильвет, восточную баню и туристический комплекс Karavansaray с 8D-кинотеатром.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу восточной сказки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические памятники
- 🏛️ Посещение древнего города Отырар
- 🕌 Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
- 🎥 8D-кинотеатр в Karavansaray
- 🚶♂️ Погружение в атмосферу востока
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Мавзолей Арыстан баба
- Руины Отырар
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
- Подземная мечеть Хильвет
- Восточная баня
- Karavansaray
Описание экскурсииОднодневное путешествие к духовным и историческим святыням Южного Казахстана. Посетите мавзолей Арыстан баба – духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави, а также руины древнего города Отырар, бывшего центра Великого шелкового пути. В Туркестане вы увидите мавзолей Х. А. Ясави, подземную мечеть Хильвет, восточную баню, цитадель и уникальный туристический комплекс Karavansaray с 8D-кинотеатром и гондолами. Погрузитесь в атмосферу истории и восточной сказки!
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Арыстан баба
- Руины древнего городища Отырар
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
- Мавзолей Рабии Султан Бегим
- Подземная мечеть Хильвет
- Восточная баня (XV век)
- Крепостная стена
- Туристический комплекс «Karavansaray»
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
