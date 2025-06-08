Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
Познакомиться с уникальной природой Южного Казахстана
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Однодневный тур в Туркестан и Отырар из Шымкента
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: По согласованию с гидом.
7 июн в 10:00
8 июн в 10:00
80 000 ₸ за человека
Индивидуальная
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу
Открыть малоизвестные, но по-настоящему удивительные уголки Южного Казахстана
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
6000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «На весь день»
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