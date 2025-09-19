Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждёт уникальная экскурсия по Шымкенту, где можно увидеть знаковые места и узнать, как город менялся на протяжении веков.



Маршрут включает посещение железнодорожного вокзала, прогулку вдоль реки Кошкар-ата и осмотр площади Ордабасы.



Вы посетите Парк Независимости и археологический комплекс, чтобы понять, как Шымкент стал таким, каким мы его знаем сегодня. Это путешествие подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки

5 1 отзыв