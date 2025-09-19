Вас ждёт уникальная экскурсия по Шымкенту, где можно увидеть знаковые места и узнать, как город менялся на протяжении веков.
Маршрут включает посещение железнодорожного вокзала, прогулку вдоль реки Кошкар-ата и осмотр площади Ордабасы.
Вы посетите Парк Независимости и археологический комплекс, чтобы понять, как Шымкент стал таким, каким мы его знаем сегодня. Это путешествие подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Уникальные исторические места
- 🏞️ Природные красоты
- 🏛️ Археологические открытия
- 🗺️ Интересные маршруты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Набережная реки Кошкар-ата
- Площадь Ордабасы
- Парк Независимости
- Археологический комплекс
Описание экскурсии
Маршрут начнётся у железнодорожного вокзала, где я расскажу о развитии транспорта в регионе. Мы спустимся к истокам реки Кошкар-ата и пройдём вдоль её берега до площади Ордабасы, заглянем в Парк Независимости и окажемся на месте древнего поселения, где история раскрывается в культурных слоях.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Шымкенте
Я ваш гид по самым интересным и необычным местам Туркестанской области, Туркестана и Шымкента. Подбираю маршруты для путешественников, максимально закрывая их потребности и интересы, будь то любители дикой природы или желающие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
19 сен 2025
Даша прекрасный рассказчик и удивительно приятная девушка с грамотной русской речью. Как человек, который тоже проводит экскурсии в Москве, могу сказать, что мастерство Даши находится на очень высоком уровне, мы
