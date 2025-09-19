Мои заказы

Древний и современный Шымкент: путешествие во времени

Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Вас ждёт уникальная экскурсия по Шымкенту, где можно увидеть знаковые места и узнать, как город менялся на протяжении веков.

Маршрут включает посещение железнодорожного вокзала, прогулку вдоль реки Кошкар-ата и осмотр площади Ордабасы.

Вы посетите Парк Независимости и археологический комплекс, чтобы понять, как Шымкент стал таким, каким мы его знаем сегодня. Это путешествие подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Уникальные исторические места
  • 🏞️ Природные красоты
  • 🏛️ Археологические открытия
  • 🗺️ Интересные маршруты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени© Дарья
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени© Дарья
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени© Дарья
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Набережная реки Кошкар-ата
  • Площадь Ордабасы
  • Парк Независимости
  • Археологический комплекс

Описание экскурсии

Маршрут начнётся у железнодорожного вокзала, где я расскажу о развитии транспорта в регионе. Мы спустимся к истокам реки Кошкар-ата и пройдём вдоль её берега до площади Ордабасы, заглянем в Парк Независимости и окажемся на месте древнего поселения, где история раскрывается в культурных слоях.

Вы увидите:

  • железнодорожный вокзал
  • набережную реки Кошкар-ата
  • площадь Ордабасы — исторический центр города
  • Парк Независимости с символами становления Казахстана
  • археологический комплекс на месте древнего Шымкента

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
  • Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Шымкенте
Я ваш гид по самым интересным и необычным местам Туркестанской области, Туркестана и Шымкента. Подбираю маршруты для путешественников, максимально закрывая их потребности и интересы, будь то любители дикой природы или желающие
читать дальше

почувствовать силу и духовность святых мест. В арсенале есть множество пеших маршрутов, тропы для прогулки верхом, места для пассивного отдыха с чашечкой ароматного чая и несколько уникальных маршрутов по теме краеведения и истории. С радостью встречу вас и покажу все грани нашего края.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Денис
Денис
19 сен 2025
Даша прекрасный рассказчик и удивительно приятная девушка с грамотной русской речью. Как человек, который тоже проводит экскурсии в Москве, могу сказать, что мастерство Даши находится на очень высоком уровне, мы
читать дальше

получили огромное удовольствие от общения и узнали много интересного. Как показатель-с нами были местные родственники, которые как будто впервые побывали в своем городе:) Желаем Даше успехов и хороших людей по жизни!

Даша прекрасный рассказчик и удивительно приятная девушка с грамотной русской речью. Как человек, который тоже проводит

Входит в следующие категории Шымкента

Похожие экскурсии из Шымкента

Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента
Исследовать горы Каратау и увидеть наскальные рисунки
Начало: У гостиницы Grand Shymkent
15 ноя в 07:00
16 ноя в 07:00
56 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
Погрузитесь в атмосферу древности и природных чудес, отправившись в горы Каратау. Узнайте историю региона и насладитесь великолепными видами
14 ноя в 10:00
15 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шымкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шымкенте