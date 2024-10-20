Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Обзорная экскурсия по главному городу Южного Казахстана с профессиональным гидом
9 мая в 10:00
10 мая в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу
Открыть малоизвестные, но по-настоящему удивительные уголки Южного Казахстана
8 мая в 09:00
9 мая в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
Однодневный тур в Туркестан и Отырар из Шымкента
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: По согласованию с гидом.
8 мая в 10:00
9 мая в 10:00
80 000 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей20 октября 2024Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Шымкенту в мае 2025
Сейчас в Шымкенте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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