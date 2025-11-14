Мои заказы

Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента

Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и природным наследием Шымкента.

Посетители смогут увидеть пещеру Ак мечеть, известную своими легендами, и мавзолей Домалак Ана, святое место для паломников. Памятник Байдибек би и этно-исторический комплекс «Казына» подарят атмосферу казахского аула. В завершение маршрута - прогулка по зелёному дендропарку и посещение архитектурных символов города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут
  • 🏞️ Природные чудеса
  • 🕌 Культурные памятники
  • 🌿 Зелёные зоны отдыха
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента© Мамура
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента© Мамура
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента© Мамура
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Пещера Ак мечеть
  • Мавзолей Домалак Ана
  • Памятник Байдибек би
  • Этно-исторический комплекс «Казына»
  • Дендропарк ИМ.А. Аскарова
  • Мечеть им. Сейтжана кари Есжанулы
  • Цитадель Шымкента
  • Парк 20-летия Независимости РК
  • Золотой мост
  • Площадь Ордабасы
  • Истоки реки Кошкар-Ата

Описание экскурсии

Пещера Ак мечеть — одно из самых необычных природных чудес Казахстана, её называют пещерой дракона. Огромная арка напоминает шанырак (верх юрты), а внутреннее пространство наполнено легендами.

Мавзолей Домалак Ана — святое место, куда приезжают паломники со всего Казахстана. Домалак-Ана — символ материнства, семейного благополучия и духовного начала.

Памятник Байдибек би — смотровая площадка, откуда открывается прекрасная панорама Шымкента.

Этно-исторический комплекс «Казына» — атмосферное пространство в духе казахского аула с традиционными юртами и ремесленными мастерскими.

Дендропарк им. А. Аскарова — одно из самых зелёных и красивых мест Шымкента.

Мечеть им. Сейтжана кари Есжанулы — белоснежная мечеть, построенная в стиле мечети шейха Зайда в Абу-Даби. Настоящее архитектурное украшение города.

Цитадель Шымкента (Шымқала) — археологический и исторический комплекс под открытым небом. Здесь можно увидеть, каким был город сотни лет назад.

Парк 20-летия Независимости РК, Золотой мост, площадь Ордабасы и истоки реки Кошкар-Ата — знаковые точки, современные символы Шымкента.

Примерный тайминг

09:00 — встреча с гидом в лобби отеля, выезд из Шымкента
10:30–11:30 — посещение пещеры Ак мечеть
11:30–12:00 — переезд к мавзолею Домалак Ана
12:00–12:30 — посещение мавзолея Домалак Ана
12:30–14:00 — возвращение в Шымкент
14:00–14:30 — посещение памятника Байдибек би
14:30–15:30 — экскурсия по комплексу «Казына»
15:30–16:30 — посещение дендропарка
16:30–17:00 — посещение мечети имени Сейтжана кари Есжанулы
17:00–18:00 — экскурсия по цитадели Шымқала
18:00–18:30 — прогулка по парку, площади Ордабасы и истокам реки Кошкар-Ата
18:30–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Sonata, Toyota Alphard, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter (зависит от количества человек)
  • Экскурсия подходит для детей от 6 лет. О необходимости предоставить детское кресло напишите, пожалуйста, заранее
  • Все входные билеты включены в стоимость экскурсии, обед оплачивается дополнительно
  • Обратите внимание: пещера — природный объект, вход и спуск не представляют сложности, но людям с ограниченной подвижностью может потребоваться дополнительная помощь
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
За одного человека17 500 ₽
Цена за чел., если вас 28800 ₽
Цена за чел., если вас 36700 ₽
Цена за чел., если вас 45100 ₽
Цена за чел., если вас 54600 ₽
Цена за чел., если вас 63900 ₽
Цена за чел., если вас 7–83400 ₽
Цена за чел., если вас 93000 ₽
Цена за чел., если вас 102700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамура
Мамура — Организатор в Шымкенте
Всем привет! Меня зовут Мамура, я из Шымкента, и наша команда покажет вам красоту Южного Казахстана. Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и любят здесь каждый уголок. За плечами
читать дальше

у нас богатый опыт — много лет мы проводим экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем просто туристские маршруты. Наша задача — раскрыть перед вами всё, чем славится наш край. Вместе с нами вы сможете почувствовать настоящую жизнь Южного Казахстана — от традиционной кухни до удивительных историй и легенд. Если хотите открыть для себя этот регион с людьми, которые его искренне любят и знают, — приезжайте, мы рады будем стать вашими проводниками и подарить вам незабываемое путешествие!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Шымкента

Похожие экскурсии из Шымкента

Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Доломитовые горы и легенда о каменной невесте - из Шымкента
Исследовать горы Каратау и увидеть наскальные рисунки
Начало: У гостиницы Grand Shymkent
14 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
56 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шымкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шымкенте