Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и природным наследием Шымкента. Посетители смогут увидеть пещеру Ак мечеть, известную своими легендами, и мавзолей Домалак Ана, святое место для паломников. Памятник Байдибек би и этно-исторический комплекс «Казына» подарят атмосферу казахского аула. В завершение маршрута - прогулка по зелёному дендропарку и посещение архитектурных символов города

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Пещера Ак мечеть — одно из самых необычных природных чудес Казахстана, её называют пещерой дракона. Огромная арка напоминает шанырак (верх юрты), а внутреннее пространство наполнено легендами.

Мавзолей Домалак Ана — святое место, куда приезжают паломники со всего Казахстана. Домалак-Ана — символ материнства, семейного благополучия и духовного начала.

Памятник Байдибек би — смотровая площадка, откуда открывается прекрасная панорама Шымкента.

Этно-исторический комплекс «Казына» — атмосферное пространство в духе казахского аула с традиционными юртами и ремесленными мастерскими.

Дендропарк им. А. Аскарова — одно из самых зелёных и красивых мест Шымкента.

Мечеть им. Сейтжана кари Есжанулы — белоснежная мечеть, построенная в стиле мечети шейха Зайда в Абу-Даби. Настоящее архитектурное украшение города.

Цитадель Шымкента (Шымқала) — археологический и исторический комплекс под открытым небом. Здесь можно увидеть, каким был город сотни лет назад.

Парк 20-летия Независимости РК, Золотой мост, площадь Ордабасы и истоки реки Кошкар-Ата — знаковые точки, современные символы Шымкента.

Примерный тайминг

09:00 — встреча с гидом в лобби отеля, выезд из Шымкента

10:30–11:30 — посещение пещеры Ак мечеть

11:30–12:00 — переезд к мавзолею Домалак Ана

12:00–12:30 — посещение мавзолея Домалак Ана

12:30–14:00 — возвращение в Шымкент

14:00–14:30 — посещение памятника Байдибек би

14:30–15:30 — экскурсия по комплексу «Казына»

15:30–16:30 — посещение дендропарка

16:30–17:00 — посещение мечети имени Сейтжана кари Есжанулы

17:00–18:00 — экскурсия по цитадели Шымқала

18:00–18:30 — прогулка по парку, площади Ордабасы и истокам реки Кошкар-Ата

18:30–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали