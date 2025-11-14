Посетители смогут увидеть пещеру Ак мечеть, известную своими легендами, и мавзолей Домалак Ана, святое место для паломников. Памятник Байдибек би и этно-исторический комплекс «Казына» подарят атмосферу казахского аула. В завершение маршрута - прогулка по зелёному дендропарку и посещение архитектурных символов города
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 🏞️ Природные чудеса
- 🕌 Культурные памятники
- 🌿 Зелёные зоны отдыха
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Пещера Ак мечеть
- Мавзолей Домалак Ана
- Памятник Байдибек би
- Этно-исторический комплекс «Казына»
- Дендропарк ИМ.А. Аскарова
- Мечеть им. Сейтжана кари Есжанулы
- Цитадель Шымкента
- Парк 20-летия Независимости РК
- Золотой мост
- Площадь Ордабасы
- Истоки реки Кошкар-Ата
Описание экскурсии
Пещера Ак мечеть — одно из самых необычных природных чудес Казахстана, её называют пещерой дракона. Огромная арка напоминает шанырак (верх юрты), а внутреннее пространство наполнено легендами.
Мавзолей Домалак Ана — святое место, куда приезжают паломники со всего Казахстана. Домалак-Ана — символ материнства, семейного благополучия и духовного начала.
Памятник Байдибек би — смотровая площадка, откуда открывается прекрасная панорама Шымкента.
Этно-исторический комплекс «Казына» — атмосферное пространство в духе казахского аула с традиционными юртами и ремесленными мастерскими.
Дендропарк им. А. Аскарова — одно из самых зелёных и красивых мест Шымкента.
Мечеть им. Сейтжана кари Есжанулы — белоснежная мечеть, построенная в стиле мечети шейха Зайда в Абу-Даби. Настоящее архитектурное украшение города.
Цитадель Шымкента (Шымқала) — археологический и исторический комплекс под открытым небом. Здесь можно увидеть, каким был город сотни лет назад.
Парк 20-летия Независимости РК, Золотой мост, площадь Ордабасы и истоки реки Кошкар-Ата — знаковые точки, современные символы Шымкента.
Примерный тайминг
09:00 — встреча с гидом в лобби отеля, выезд из Шымкента
10:30–11:30 — посещение пещеры Ак мечеть
11:30–12:00 — переезд к мавзолею Домалак Ана
12:00–12:30 — посещение мавзолея Домалак Ана
12:30–14:00 — возвращение в Шымкент
14:00–14:30 — посещение памятника Байдибек би
14:30–15:30 — экскурсия по комплексу «Казына»
15:30–16:30 — посещение дендропарка
16:30–17:00 — посещение мечети имени Сейтжана кари Есжанулы
17:00–18:00 — экскурсия по цитадели Шымқала
18:00–18:30 — прогулка по парку, площади Ордабасы и истокам реки Кошкар-Ата
18:30–19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Sonata, Toyota Alphard, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter (зависит от количества человек)
- Экскурсия подходит для детей от 6 лет. О необходимости предоставить детское кресло напишите, пожалуйста, заранее
- Все входные билеты включены в стоимость экскурсии, обед оплачивается дополнительно
- Обратите внимание: пещера — природный объект, вход и спуск не представляют сложности, но людям с ограниченной подвижностью может потребоваться дополнительная помощь
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека
|17 500 ₽
|Цена за чел., если вас 2
|8800 ₽
|Цена за чел., если вас 3
|6700 ₽
|Цена за чел., если вас 4
|5100 ₽
|Цена за чел., если вас 5
|4600 ₽
|Цена за чел., если вас 6
|3900 ₽
|Цена за чел., если вас 7–8
|3400 ₽
|Цена за чел., если вас 9
|3000 ₽
|Цена за чел., если вас 10
|2700 ₽