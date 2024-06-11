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Приглашаю познакомиться с колоритным Шымкентом! Вы погуляете по колоритным улицам Старого города и посетите бывшие купеческие кварталы. А затем отправитесь в современные районы с парками и архитектурой 20 века. По пути я расскажу о местных традициях, истории, исламском мистицизме и великих людях.