Приглашаю познакомиться с колоритным Шымкентом! Вы погуляете по колоритным улицам Старого города и посетите бывшие купеческие кварталы. А затем отправитесь в современные районы с парками и архитектурой 20 века. По пути я расскажу о местных традициях, истории, исламском мистицизме и великих людях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 4,5 часа вы:
- Погуляете по извилистым улочкам Старого города и бывшим купеческим кварталам
- Оцените крупнейшую мечеть Южного Казахстана
- Увидите древнюю цитадель с руинами храма огня
- Полюбуетесь с крепости видом на Шымкент и горы Тянь-Шань
- Пройдёте по набережной родниковой реки и первой улице города в европейском стиле
А также:
- Узнаете о появлении первого братства поющих дервишей Средней Азии
- Прикоснётесь к историям жизни мудреца Ясави и его последователя Тамерлана
- Услышите о ночных бдениях мистиков в подземелье
- Расшифруете каллиграфические коранические надписи на стенах мавзолея
- Раскроете секреты изготовления изразцовой плитки
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваш гид в Шымкенте
Здравствуйте! Меня зовут Ислам, я профессиональный гид, А также историк, краевед и путешественник. С радостью стану вашим проводником по древним городам и природным сокровищам Казахстана.Задать вопрос