Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Туркестане, цены от 6500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 10 часов 5% 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Туркестан и его удивительные окрестности Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку Начало: Из отеля / места проживания в Туркестане от 18 430 ₽ 19 400 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Билеты Köne Türkistan - древний Туркестан Путешествие к духовным истокам Великого Шёлкового пути (билеты включены) 6500 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Тайны древнего Туркестана: путь через века Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры Начало: У визит-центра 6500 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Туркестана

Ответы на вопросы от путешественников по Туркестану в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туркестане Туркестан и его удивительные окрестности Köne Türkistan - древний Туркестан Тайны древнего Туркестана: путь через века В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Туркестану в ноябре 2025 Сейчас в Туркестане в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 18 430 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Туркестане? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025