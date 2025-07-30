В деревню, в глушь, в Катон-Карагай: персональная поездка в горы Алтая
Отдохнуть в доме с баней, порыбачить и покататься верхом, проникнуться атмосферой казахской глубинки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
$1016 за человека
В гости к кержакам: перезагрузка на плато Катон-Карагай в мини-группе (всё включено)
Отдохнуть на Алтае вдали от цивилизации, сходить в баню по традициям старообрядцев и порыбачить
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
13 авг в 08:00
12 ноя в 08:00
$1145 за человека
В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено)
Поселиться в доме с баней, пройти хайк-маршрут у Маркаколя и полюбоваться пламенем Киин-Кериша
Начало: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, ...
15 июн в 05:00
16 июн в 05:00
61 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Каменогорску в категории «Групповые»
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