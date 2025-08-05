Лучший сафари-тур 2025: миграция в Кении + океан
Путешествие в лучшую сафари-страну мира в самое зрелищное время. Присоединяйтесь к туру на Великую миграцию антилоп гну
«Вообщето гора находится на территории Танзании, но те самые открыточные виды на Кили открываются со стороны Кении, а именно, из нацпарка Амбосели»
5 авг в 10:00
от 351 819 ₽ за человека
Лучший сафари-тур 2025: Великая миграция в Кении
Путешествие в лучшую сафари-страну в самое зрелищное время
«Вообщето гора находится на территории Танзании, но те самые открыточные виды на Кили открываются со стороны Кении, а именно, из нацпарка Амбосели»
5 авг в 10:00
от 292 303 ₽ за человека
Новый год в Кении: на пляже и сафари
Для тех, кто едет в Кению впервые: топ-локации страны и 3 национальных парка
«Далее удивительное пешее сафари по заповеднику с рейнджером, где вы сможете по-настоящему приблизиться к дикой природе»
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 175 910 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Найроби в категории «Природа и пейзажи»
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Сейчас в Найроби в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 175 910 до 351 819. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Найроби (Кения 🇰🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 6 ⭐ отзывов, цены от 175910₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кении. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь