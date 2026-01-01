Водная прогулка
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за человека
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€240 за всё до 4 чел.
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€135 за человека
