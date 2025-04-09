Пляж Маккензи – экскурсии в Ларнаке

Найдено 5 экскурсий в категории «Пляж Маккензи» в Ларнаке на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Остров сокровищ
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров сокровищ: пиратские пещеры и мост влюбленных в Ларнаке
Забудьте о скуке в отеле! Приглашаем вас на увлекательное путешествие по легендарным местам Айя-Напы и Протараса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замок Колосси, древний Курион и место рождения Афродиты на уникальной экскурсии из Ларнаки
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
6 часов
Индивидуальная
Царство Посейдона: эксклюзивное путешествие по пляжам Ларнаки
Погрузитесь в мир самых живописных пляжей Кипра с индивидуальной экскурсией Царство Посейдона. Вас ждут незабываемые впечатления и красивые фотографии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Фамагуста и Саламин - берега истории
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Покоряя море и горы
8 часов
Индивидуальная
Покоряя море и горы: уникальное приключение в Ларнаке
Проведите день, наслаждаясь серфингом SUP и кипрской кухней в горной таверне, погрузитесь в культуру Ларнаки
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Пляж Маккензи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Остров сокровищ
  2. Пафос - от мифов до древней столицы
  3. Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
  4. Фамагуста и Саламин - берега истории
  5. Покоряя море и горы
Какие места ещё посмотреть в Ларнаке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Церковь Святого Лазаря
  2. Соленое озеро Ларнаки
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в апреле 2025
Сейчас в Ларнаке в категории "Пляж Маккензи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 310. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Пляж Маккензи», 1 ⭐ отзыв, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь