Эта экскурсия — возможность увидеть самые впечатляющие места Северного Кипра за один день.
Мы побываем в Фамагусте, где средневековые стены хранят легенды крестоносцев, заглянем в заброшенный квартал Вароша — город-призрак у моря, а затем окажемся среди руин древнего Саламиса и посетим монастырь апостола Варнавы.
Описание экскурсии
Фамагуста — старинная и загадочная (дорога 40–60 мин. в зависимости от прохождения границы, прогулка 1,5 часа)
Вы увидите крепость Фамагусты и собор Святого Николая в редком для Кипра готическом стиле, Морские ворота и знаменитый замок Отелло, вдохновивший Шекспира.
Вароша — призрак у моря (дорога около 15 мин., обзор и купание 1,5 часа)
Прогуляетесь по заброшенному району с трагичной историей — в 1970-х годах он был главным туристическим курортом на острове. При желании искупаетесь на пляже с необычным белым песком.
Древний Саламис и монастырь Святого Варнавы (дорога около 30 мин., прогулка 1,5 часа)
Саламис был разрушен в 647 году. В настоящее время археологами открыто более 5 кв. км. территорий. Вы увидите общественные термы, античный театр, гимназиум, крытый рынок и базилики. Монастырь Святого Варнавы построен в честь одного из первых христианских апостолов. Тут вас ждёт гробница святого и небольшой музей с археологическими находками.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в древний Саламис, монастырь Варнавы и замок Отелло — примерно €2 за чел., обед — по желанию
- Могу забрать вас также из Айя-Напы или Протараса бесплатно, из других городов Кипра — за доплату. Подробности в переписке
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Не забудьте загранпаспорта или ID
По желанию маршрут можно расширить:
- посещение замка Святого Иллариона (+ 2,5 часа €150)
- посещение крепости Кантара (+ 1,5 часа €90)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Если турист один
|€95
|2 человек
|€250
|3 человек
|€290
|4 человек
|€320
|5-7 человек
|€500
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Олег — ваш гид в Ларнаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 342 туристов
Я живу и работаю гидом на Кипре с 2015 года. С удовольствием покажу вам горы, замки, монастыри и другие достопримечательности острова. А также увлекательно расскажу о традициях, истории, ремёслах и ценностях Кипра!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег – отличный рассказчик. Он прекрасно знает и древнюю, и современную истории региона. Очень понравилась экскурсия, узнал много нового.
