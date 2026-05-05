Эта экскурсия — возможность увидеть самые впечатляющие места Северного Кипра за один день. Мы побываем в Фамагусте, где средневековые стены хранят легенды крестоносцев, заглянем в заброшенный квартал Вароша — город-призрак у моря, а затем окажемся среди руин древнего Саламиса и посетим монастырь апостола Варнавы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Фамагуста — старинная и загадочная (дорога 40–60 мин. в зависимости от прохождения границы, прогулка 1,5 часа)

Вы увидите крепость Фамагусты и собор Святого Николая в редком для Кипра готическом стиле, Морские ворота и знаменитый замок Отелло, вдохновивший Шекспира.

Вароша — призрак у моря (дорога около 15 мин., обзор и купание 1,5 часа)

Прогуляетесь по заброшенному району с трагичной историей — в 1970-х годах он был главным туристическим курортом на острове. При желании искупаетесь на пляже с необычным белым песком.

Древний Саламис и монастырь Святого Варнавы (дорога около 30 мин., прогулка 1,5 часа)

Саламис был разрушен в 647 году. В настоящее время археологами открыто более 5 кв. км. территорий. Вы увидите общественные термы, античный театр, гимназиум, крытый рынок и базилики. Монастырь Святого Варнавы построен в честь одного из первых христианских апостолов. Тут вас ждёт гробница святого и небольшой музей с археологическими находками.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в древний Саламис, монастырь Варнавы и замок Отелло — примерно €2 за чел., обед — по желанию

Могу забрать вас также из Айя-Напы или Протараса бесплатно, из других городов Кипра — за доплату. Подробности в переписке

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Не забудьте загранпаспорта или ID

По желанию маршрут можно расширить: