Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Ларнаки
Экскурсия в горы Троодос из Ларнаки предлагает уникальную возможность увидеть монастыри, деревни и живописные пейзажи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Ларнаке: погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, открывая живописные места и наслаждаясь местными деликатесами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» проведёт вас через исторические места Кипра, включая Никосию, замок Святого Иллариона и аббатство Беллапаис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы острова
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада и розовых лакомств
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу: горное приключение из Ларнаки
Погрузитесь в мир горных приключений Кипра с экскурсией на квадроциклах по Троодосу. Откройте для себя древние деревни и восхитительные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав3 мая 2024Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Средневековый акведук Камарес»
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