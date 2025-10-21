Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Завтра в 10:00
6 фев в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Фамагуста - загадочный город Кипра
Отправиться из Ларнаки к готическим соборам, античным руинам, крепостям и пляжам с лазурной водой
Завтра в 09:30
6 фев в 09:30
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пафос - древняя столица Кипра
Проследить эволюцию города от античных легенд до современности - из Ларнаки
Завтра в 08:30
6 фев в 08:30
€240 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 октября 2025Большое спасибо за интересную экскурсию. Комфортный автомобиль и ровное вождение по горам добавило удовольствие от прекрасной поездки. Рекомендую
- ЕЕлена17 сентября 2025Вчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моменты, восстанавливаю в памяти отдельные
- ААлександр14 сентября 2025Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Кипром.
Елена утром забрала нас из отеля. Маршрут скорректировали учитывая наши предпочтения и интересы. Посетили и
- ссветлана4 августа 2025Нам очень понравилось. Интересный гид. Подстроили маршрут под наши пожелания.
- ЕЕгор2 августа 2025Елена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная и на целый день, но она прошла на одном дыхании. Спасибо за прекрасно проведенный день!
- ЕЕкатерина16 июня 2025Елена отличный гид и очень приятный человек. Провели с ней целый день, который пролетел как одно мгновение.
Леночка, еще раз огромное спасибо.
- NNadezda14 мая 2025Мы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидеть самые красивые места, почувствовать
- ААнастасия8 мая 2025Экскурсия душевная, самобытная, с интересными местами и индивидуальными пожеланиями.
- ЕЕлена6 апреля 2025Была с Еленой на экскурсии 2 апреля. Все понравилось, спасибо большое! Открыла для себя много нового и интересного. Я довольна!
- ЗЗара1 сентября 2024Экскурсию провел Руслан… попросили его адаптировать под интересы детей и посетили именно исторические достопримечательности к западу… так де ресторан с живым альбатросом в Пафосе (детей очень порадовало) отдельное спасибо за комфорт в машине и за исторические экскурсы.
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ларнаке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в феврале 2026
Сейчас в Ларнаке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 400. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «История и архитектура», 77 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель