Мои заказы

Экскурсии Ларнаки об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Ларнаке на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Золотое кольцо Кипра
На машине
8 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Завтра в 10:00
6 фев в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
Фамагуста - загадочный город Кипра
На машине
8 часов
Водная прогулка
Фамагуста - загадочный город Кипра
Отправиться из Ларнаки к готическим соборам, античным руинам, крепостям и пляжам с лазурной водой
Завтра в 09:30
6 фев в 09:30
€240 за всё до 7 чел.
Пафос - древняя столица Кипра
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пафос - древняя столица Кипра
Проследить эволюцию города от античных легенд до современности - из Ларнаки
Завтра в 08:30
6 фев в 08:30
€240 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    21 октября 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Комфортный автомобиль и ровное вождение по горам добавило удовольствие от прекрасной поездки. Рекомендую
  • Е
    Елена
    17 сентября 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Вчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моменты, восстанавливаю в памяти отдельные
    читать дальше

    картинки.
    Впечатлений масса. Увиденное впечатляет. Сама экскурсия была продумана по каждому этапу. Елена очень спокойно, тактично, ненавязчиво давала информацию.
    И ещё меня всегда привлекает именно "человеческий" облик тех с кем я взаимодействую и тут мы оказались с Еленой на одной волне.
    Спасибо за впечатления и экскурсию!

    Вчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моментыВчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моментыВчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моментыВчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моментыВчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моментыВчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моменты
  • А
    Александр
    14 сентября 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Кипром.
    Елена утром забрала нас из отеля. Маршрут скорректировали учитывая наши предпочтения и интересы. Посетили и
    читать дальше

    не особо туристические места, посмотрели как живет кипрская деревня, отведали местную кухню. Очень интересно и вкусно 😁, особенно для нас, так как мы впервые были на Кипре.
    Елена прекрасный гид и интересный человек.

    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с Кипром
  • с
    светлана
    4 августа 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Нам очень понравилось. Интересный гид. Подстроили маршрут под наши пожелания.
  • Е
    Егор
    2 августа 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Елена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная и на целый день, но она прошла на одном дыхании. Спасибо за прекрасно проведенный день!
    Елена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная иЕлена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная иЕлена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная и
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Елена отличный гид и очень приятный человек. Провели с ней целый день, который пролетел как одно мгновение.
    Леночка, еще раз огромное спасибо.
  • N
    Nadezda
    14 мая 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Мы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидеть самые красивые места, почувствовать
    читать дальше

    местный колорит, узнать детали, которые может знать только местный житель.
    Елена идеально справилась со всеми нашими пожеланиями и даже сверх того! Прекрасный рассказчик, с отличными знаниями истории (мы узнали много новых неочевидных и неожиданных фактов), отличный водитель (что было важно при такой длительной и далекой поездке) и просто замечательный, приятный в общении человек!
    Маршрут и формат экскурсии нас полностью устроил. Были учтены все наши пожелания. Успели посмотреть максимум из возможного в отведенный срок.
    Очень впечатлены и самым синим на свете морем, и пляжем с камнем Афродиты, и серпантином, и горными деревушками, и прекрасными видами, и ароматом хвойного леса, и местными винами, и замечательным обедом, и самодельными орехами с сухофруктами, и благостными монастырями, и, конечно, нашим чудесным экскурсоводом!
    От всей души благодарим Елену за лучший день на Кипре!!!
    Будем рекомендовать Вас всем нашим друзьям и знакомым!

    Мы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидетьМы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидеть
  • А
    Анастасия
    8 мая 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Экскурсия душевная, самобытная, с интересными местами и индивидуальными пожеланиями.
    Экскурсия душевная, самобытная, с интересными местами и индивидуальными пожеланиямиЭкскурсия душевная, самобытная, с интересными местами и индивидуальными пожеланиями
  • Е
    Елена
    6 апреля 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Была с Еленой на экскурсии 2 апреля. Все понравилось, спасибо большое! Открыла для себя много нового и интересного. Я довольна!
  • З
    Зара
    1 сентября 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Экскурсию провел Руслан… попросили его адаптировать под интересы детей и посетили именно исторические достопримечательности к западу… так де ресторан с живым альбатросом в Пафосе (детей очень порадовало) отдельное спасибо за комфорт в машине и за исторические экскурсы.

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Золотое кольцо Кипра;
  2. Фамагуста - загадочный город Кипра;
  3. Пафос - древняя столица Кипра.
Какие места ещё посмотреть в Ларнаке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Церковь Святого Лазаря;
  3. Соленое озеро Ларнаки.
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в феврале 2026
Сейчас в Ларнаке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 400. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «История и архитектура», 77 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель