Морская прогулка до Фамагусты

Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку — Фамагусте, вас ждут разнообразные природные достопримечательности живописного юго-восточного побережья.
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты

Что вы увидите 🤩

  • Морские пещеры
  • Мыс Греко
  • Фамагуста

Что вас ждёт:

  • На корабле вас ждёт экскурсионная программа с русским гидом, предоставляются бинокли и лежаки для загорания. Предусмотрены остановки для фотографий и остановки в красивейших лагунах для купания. На борту предусмотрены все удобства и включён обед.
Природные красоты
Мы увидим морские пещеры — действительно впечатляющие своей живописной красотой место. Здесь каждый сможет найти чем полюбоваться — удивительно чистая, насыщенно бирюзово-изумрудная вода, прозрачная настолько, что видны глубины дна с различными морскими водорослями, причудливой формы пещеры и гроты. Мыс Греко, который является одним из самых красивых мест на Кипре, море здесь яркое, а камни живописно вписываются в пейзаж. Город-призрак Фамагуста, который привлекает туристов своей незаурядностью и имеет очень долгую и богатую на события историю.
🚩 Начало и место завершения: Порт Айя Напа, Кипр
 Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Русский гид
  • Бинокли
  • Душ
  • Остановки для фотографий
  • Обед
  • Лежаки для загорания
  • Красивейшие лагуны для купания
  • На борту предусмотрены все удобства
 Что не входит
  • Трансфер от вашего отеля и обратно (дополнительная плата)
Важная информация
  • Обратите внимание, остаток оплаты вы сможете оплатить картой, поэтому можно не беспокоится и не искать на месте банкомат.
  • Пожалуйста, заранее загрузите ваучер, его нужно будет показать с экрана гиду.
  • Смс показывать не нужно.
Время проведения: Вторник четверг пятница воскресенье с 10:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Геометрия О.
Геометрия О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Ларнаке

Фамагуста и Саламин — берега истории
90
за 1 чел.
Фамагуста и Саламин — берега истории
Для наших гостей из Ларнаки, Айя-напы и Протараса мы приготовили зрелищную экскурсию на пол дня, которая...
Ежедневно по согласованию
Кипр: самое-самое за 1 день
Цена за всё – до 4 чел.
280
за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Покоряя море и горы
135
за 1 чел.
Покоряя море и горы
Предлагаем начать день с удивительного спортивного развлечения — прогулки на SUP на местной серф-станции,...
Ежедневно по согласованию
Заповедный Мыс Греко
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 11 чел., но чуть дороже
от 320
за 1-11 чел.
Заповедный Мыс Греко
4 отзыва
Вы отправитесь на захватывающую экскурсию к Мысу Греко – самому живописному месту на Кипре
Время выезда: 9:00 – 10:00
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Цена за всё – до 3 чел.
170
за 1-3 чел.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара
Тайны замков Северного Кипра
Цена за всё – до 5 чел.
250
за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра — Никосии
Ежедневно
Золотое кольцо Кипра
Цена за всё – до 6 чел.
355
за 1-6 чел.
Золотое кольцо Кипра
48 отзывов
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Троодос — душа Кипра
Цена за всё – до 4 чел.
250
за 1-4 чел.
Троодос — душа Кипра
1 отзыв
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ларнаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ларнаке
🇨🇾