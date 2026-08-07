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Кипр для первого знакомства: всё главное за 1 день

От моря до гор и древностей - идеальный маршрут для тех, кто прилетел на остров впервые
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
4.9
7 отзывов
Кипр для первого знакомства: всё главное за 1 день
Кипр для первого знакомства: всё главное за 1 день
Кипр для первого знакомства: всё главное за 1 день

Описание экскурсии

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберётесь в историческом «слоёном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся вдоль побережья, чтобы узнать почему богиня любви Афродита вышла из пены морской именно у берегов Кипра. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Предгорная деревня Лефкара в окружении белых скал очарует вас своими добродушными жителями, великолепными ручными работами из серебра и знаменитым кружевом. Здесь даже украшения балконов и дверей, выходящих на очаровательные улочки, повторяют виртуозные узоры лефкарийских мастериц. Мы понаблюдаем, как плетётся бесценное кружево, о красоте которого ходят легенды, увидим, как работают мастера-ювелиры, поговорим, о чем они грустят.

Платрес — горная жемчужина Кипра

Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.

Особое впечатление оставит шоколадный воркшоп. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.

Обед и винодельня

Обед в кипрской таверне — это настоящее погружение в атмосферу острова. Здесь подают традиционные блюда, приготовленные из свежих местных продуктов: ароматные сувлаки на углях, домашнюю мусаку, халлуми, оливки и тёплый деревенский хлеб. В таких тавернах хозяева часто выходят к гостям, рассказывают о блюдах и предлагают попробовать традиционные десерты, например, лукумадес или подслащённые фрукты в сиропе.

На винодельне вы прогуляетесь между рядами лоз и насладитесь живописными видами на горы и виноградники. Познакомитесь с традициями местного виноделия и при желании продегустируете красные, белые и розовые вина, включая Ксинистери, Маратеа и Шираз.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотосессии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из отеля включён в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед и дегустация вин на винодельне
  • Экскурсию можно провести для 5-16 человек за доплату, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Ларнаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера! Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических
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маршрутов. Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей. Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда. Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением. Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Экскурсия с Сергеем оправдала все наши ожидания. Сергей отлично спланировал маршрут, показал нам все, что было и не было запланировано. Отличная экскурсия для тех, кто любит природу, горы, любит знакомиться с бытом, искусством, ремеслами местного населения.
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Л
Экскурсия была замечательной! Володя за один день показал нам столько интересного! Все было очень интересно,разнопланово, зрелищно и потрясающе! Эти 8 часов пролетели,как миг! Масса впечатлений, фото и сувениров! Отдельно подчеркну
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потрясающий обед в горах в таверне! Вкусно!!!! И не дорого!!!! История таверны вобще поразила! Володя, огромное спасибо за этот праздник!!!! Оле спасибо за четкую организацию и толковые советы! Удачи,вам! Еще хочу отметить потрясающую природу Кипра! Очень рекомендуем!

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Кирилл
Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
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Ирина
Добрый день! Рекомендуем при выборе гида обратить внимание на Владимира и Ольгу! Владимир кладезь информации по истории острова, знает что посмотреть и где поесть! Вы посмотрите именно то что интересно вам! Спасибо за чудесный день!
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Ю
Экскурсия (проведенная Сергеем) полностью оправдала ожидания. Он очень удачно оптимизировал программу под наши желания, показав все действительно интересное и много и ярко рассказывал. .
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J
Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))
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