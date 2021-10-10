Что вас ожидает

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберетесь в историческом «слоеном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся вдоль побережья, чтобы узнать почему богиня любви Афродита вышла из пены морской именно у берегов Кипра. Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Предгорная деревня Лефкара в окружении белых скал очарует вас своими добродушными жителями, великолепными ручными работами из серебра и знаменитым кружевом. Здесь даже украшения балконов и дверей, выходящих на очаровательные улочки, повторяют виртуозные узоры лефкарийских мастериц. Мы понаблюдаем, как плетется бесценное кружево, о красоте которого ходят легенды, увидим, как работают мастера-ювелиры, поговорим, о чем они грустят. А еще увидим мистический отель Беренгария.

Высоко в горах посетим НЕтрадиционную кипрскую таверну, которую и таверной сложно назвать, потому что ее отличают изысканная кухня и необычный интерьер с загадкой, но лучшее кипрское мезе на острове — здесь.

Кипр и вера

Знакомство с островом невозможно без монастырей, святынь и церквей. В Лефкаре вы посетите церковь Святого Креста, где хранится частица Животворящего креста и Уз Христовых. После в программе удивительная церковь Архангела Михаила XV века из списка культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите ее прекрасно сохранившиеся фрески 1474 года и прогуляетесь по уютным живописным улочкам. А если успеем, то заедем и в соседнюю деревню Мутуллас, где в церкви XIII века вы прикоснетесь к резным воротам, редчайшему образцу средневезантийского периода.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Последовательность остановок и содержание поездки может меняться

По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов

Что входит в стоимость, а что — нет