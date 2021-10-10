Кипр: самое-самое за 1 день

Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос

5
2 отзыва
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов.

Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Что вас ожидает

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберетесь в историческом «слоеном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся вдоль побережья, чтобы узнать почему богиня любви Афродита вышла из пены морской именно у берегов Кипра. Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Предгорная деревня Лефкара в окружении белых скал очарует вас своими добродушными жителями, великолепными ручными работами из серебра и знаменитым кружевом. Здесь даже украшения балконов и дверей, выходящих на очаровательные улочки, повторяют виртуозные узоры лефкарийских мастериц. Мы понаблюдаем, как плетется бесценное кружево, о красоте которого ходят легенды, увидим, как работают мастера-ювелиры, поговорим, о чем они грустят. А еще увидим мистический отель Беренгария.

Высоко в горах посетим НЕтрадиционную кипрскую таверну, которую и таверной сложно назвать, потому что ее отличают изысканная кухня и необычный интерьер с загадкой, но лучшее кипрское мезе на острове — здесь.

Кипр и вера

Знакомство с островом невозможно без монастырей, святынь и церквей. В Лефкаре вы посетите церковь Святого Креста, где хранится частица Животворящего креста и Уз Христовых. После в программе удивительная церковь Архангела Михаила XV века из списка культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите ее прекрасно сохранившиеся фрески 1474 года и прогуляетесь по уютным живописным улочкам. А если успеем, то заедем и в соседнюю деревню Мутуллас, где в церкви XIII века вы прикоснетесь к резным воротам, редчайшему образцу средневезантийского периода.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Лимассола включен в стоимость. Возможен трансфер из других мест за доплату (обсуждается индивидуально).
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Экскурсию можно провести для 5-16 человек за доплату, детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
10 окт 2021
Экскурсия была замечательной. Володя за один день показал нам столько интересного. Все было очень интересно, разнопланово, зрелищно и потрясающе! Эти 8 часов пролетели, как миг! Масса впечатлений, фото и сувениров! Отдельно подчеркну потрясающий обед в горах в таверне! Вкусно! И не дорого! История таверны вобще поразила! Володя, огромное спасибо за этот праздник! Оле спасибо за четкую организацию и толковые советы! Удачи, вам! Еще хочу отметить потрясающую природу Кипра. Очень рекомендуем!
И
28 авг 2021
Добрый день! Рекомендуем при выборе гида обратить внимание на Владимира и Ольгу! Владимир кладезь информации по истории острова, знает что посмотреть и где поесть! Вы посмотрите именно то что интересно вам! Спасибо за чудесный день!

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