40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова

Елена
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Елена – ваш гид
Эта поездка предоставляет уникальную возможность — в течение одного дня увидеть всё самое интересное.

Места, связанные с греческой мифологией, живописное морское побережье, древние горные деревушки, самые высокие горные вершины острова и его христианские святыни — великолепные православные монастыри.

Вы не только погрузитесь в историю Кипра, но и познакомитесь с традициями виноделия и местной кухней.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
4.92
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра

Что вас ожидает

Бухта Афродиты
Первая остановка этой насыщенной экскурсии — место рождения прекраснейшей из богинь. Я познакомлю вас с древнегреческими мифами о жизни богини любви, а потом вы сможете насладиться водами Средиземного моря. Говорят, что купание в этом месте гарантирует вечную молодость и красоту. А тем, кто найдет на каменном пляже камушек в виде сердечка, суждено встретить свою любовь :)

Деревня Омодос
Вы отправитесь в горы Троодос, где среди зелени спрятана живописная деревня Омодос. Здесь вы посетите один из древнейших монастырей острова (3 век), в котором находится частица Животворящего Креста, Узы Христовы и мощи Апостола Филиппа. Кроме того, вы насладитесь дегустацией кипрского вина в винодельнях Омодоса и попробуете местный горячий деревенский хлеб, чурчхелу, палузе и другие традиционные сладости.

Монастырь Киккос
В главном и очень красивом монастыре Кипра вы сможете не только увидеть Животворящую икону Киккской Богородицы, но и посетить музей монастыря и хранилище с мощами святых — Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона. Кроме того, вы сможете приобрести иконы в монастырской лавке и попробуете кипрское церковное вино.

Кипрский Олимп
На обратном пути дорога с прекрасными пейзажами приведёт вас к самой высокой вершине острова — горе Олимп, высота которой достигает почти 2000 метров над уровнем моря. Здесь вас ждут восхитительные виды и хрустально-чистый горный воздух.

Гастрономические радости
На обед вы заедете в одну уютную горную таверну, где познакомитесь с традиционной кипрской кухней — знаменитым мезе, многочисленными блюдами из овощей и мяса, закусками и салатами, сладостями, а также домашними винами. А еще по дороге вы заедете на горный рынок, где попробуете вкуснейшие кипрские орехи — свежие, солёные, копчёные и сладкие.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия). Трансфер из Пафоса возможен с доплатой 60€.
  • Все дегустации бесплатные. Обед оплачивается отдельно по желанию.
  • Содержание поездки может быть изменено по вашим пожеланиям
  • Экскурсия может быть организована и для компании больше 6 человек (стоимость уточняйте у гида)
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра
Золотое кольцо Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Елена показала нам безумно красивые места и рассказала много интересного об истории Кипра, его традициях и о современной жизни на Кипре. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, с Еленой было очень комфортно провести это время.
10 марта 2020
Сегодня были на экскурсии Золотое кольцо Кипра. Получилось содержательно и очень познавательно особенно для тех, кто первый раз на Кипре. Сразу видно, что Елена экскурсовод с большим опытом работы. Экскурсия подойдет всем возрастам и тем людям , которые любят путешествовать на автомобиле .
2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась - спасибо Елене. Много интересной и полезной информации, красивейшие пейзажи и локации, куда не имея достаточно времени, вряд ли попали бы самостоятельно. Вкуснейшие дегустации без навязывания покупок. Безопасно, приятный автомобиль - время пролетело легко и очень интересно. Отдельное спасибо за пунктуальность и внимание к деталям. Очень рекомендую.
2 февраля 2020
Отличная экскурсия, спасибо большое Елена за проведенное время))
Все очень понравилось!
2 января 2020
Огромное спасибо гиду Елене! Эксурсия прошла на "ура!". Мы побывали в очень интересных и уникальных местах этого благословенного острова. Времени хватило на всё: и посмотреть и пофотографировать и очень вкусно покушать. Рассказ гида и увиденое радикально изменил наше представление о Кипре. Мы обязательно вернёмся сюда. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с Еленой!
Сергей и Александра
27 декабря 2019
Елена - прекрасный человек и гид. Экскурсия прошла очень легко, время пролетело незаметно. Елена знает много интересных фактов и историй, рассказывала необычные детали, о которых никто не знал. Елена показала нам Кипр с разных сторон, порой, совершенно неожиданных. Мы увидели другой Кипр. И теперь нам хочется туда вернуться. Елена клиентоориентированна. Не смотря на то, что маршрут был утвержден и ограничен по времени, не было ощущения "рамок". Наша команда очень довольна!
Большое спасибо Елене за экскурсию, и за то сладкое послевкусие, которое осталось.
Можем ли мы посоветовать Елену в качестве экскурсовода - без сомнений!
5 ноября 2019
Спасибо Елене за замечательную информационную и приятную поездку по Кипру. Познавательно посмотреть на него с другой стороны. С Еленой очень комфортно, интересно и весело. Горы, свежий воздух сосновых лесов - это то что надо, для открытия нового дыхания .
9 октября 2019
Елена интеллигентна, пунктуальна, прекрасно знает материал, обладает высокими коммуникативными навыками, надежно чувствует себя за рулем на сложных дорогах. Имеет продуманный маршрут, от которого не устаешь. Не навязчиво предоставляет возможность приобрести местные сувениры. Благодарим за прекрасно проведенное время.
11 сентября 2019
Добрый день всем, кто ищет экскурсии в индивидуальном порядке. Гид Елена очень грамотная, очень хорошо знающая. Посоветует и даст необходимую информацию по Вашему маршруту. Знает хорошо историю Кипра, и намного больше Кипра. У нас была выбрана экскурсия Золотое кольцо Кипра, но мы скорректировали под себя маршрут. Большое спасибо гиду Елене, благодарим.
26 августа 2019
Кипр. Теплое и ласковое море, красивейшие пляжи, старинные монастыри, самобытные деревни, горы...
Отдохнуть от шумного города и получить незабываемые впечатления можно на этом острове.
А если с Вами обаятельный, вежливый и тактичный гид, это никого не оставит равнодушным.
Елена влюблена в Кипр и мы с семьёй узнали много интересного о жизни, истории, легендах этого острова.
Огромное спасибо за экскурсию.
Ещё 30 отзывов

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