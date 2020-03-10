40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бухта Афродиты

Первая остановка этой насыщенной экскурсии — место рождения прекраснейшей из богинь. Я познакомлю вас с древнегреческими мифами о жизни богини любви, а потом вы сможете насладиться водами Средиземного моря. Говорят, что купание в этом месте гарантирует вечную молодость и красоту. А тем, кто найдет на каменном пляже камушек в виде сердечка, суждено встретить свою любовь :)

Деревня Омодос

Вы отправитесь в горы Троодос, где среди зелени спрятана живописная деревня Омодос. Здесь вы посетите один из древнейших монастырей острова (3 век), в котором находится частица Животворящего Креста, Узы Христовы и мощи Апостола Филиппа. Кроме того, вы насладитесь дегустацией кипрского вина в винодельнях Омодоса и попробуете местный горячий деревенский хлеб, чурчхелу, палузе и другие традиционные сладости.

Монастырь Киккос

В главном и очень красивом монастыре Кипра вы сможете не только увидеть Животворящую икону Киккской Богородицы, но и посетить музей монастыря и хранилище с мощами святых — Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона. Кроме того, вы сможете приобрести иконы в монастырской лавке и попробуете кипрское церковное вино.

Кипрский Олимп

На обратном пути дорога с прекрасными пейзажами приведёт вас к самой высокой вершине острова — горе Олимп, высота которой достигает почти 2000 метров над уровнем моря. Здесь вас ждут восхитительные виды и хрустально-чистый горный воздух.

Гастрономические радости

На обед вы заедете в одну уютную горную таверну, где познакомитесь с традиционной кипрской кухней — знаменитым мезе, многочисленными блюдами из овощей и мяса, закусками и салатами, сладостями, а также домашними винами. А еще по дороге вы заедете на горный рынок, где попробуете вкуснейшие кипрские орехи — свежие, солёные, копчёные и сладкие.