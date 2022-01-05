Троодос - душа Кипра

Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных

5
2 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных.

Величественная красота гор, размеренная тихая жизнь горных деревушек и древние монастыри зачаровывают путешественников выбравшихся с песчаных пляжей в глубину острова.

Здесь Кипр совсем другой.

Путешествуя по Кипру с нашей командой гидов, вы сможете менять маршрут экскурсии в процессе поездки.

Например, вместо деревни Омодос мы можем заехать в Петра-Ту-Ромиу, где из морской пены, как утверждают легенды, некогда вышла богиня любви Афродита.

Во время экскурсии мы расскажем более подробно не только о достопримечательностях которые вы увидите, но и о многих других интересных местах на острове.
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра

Что вы можете увидеть 🤩

  • Деревня Лания
  • Горы Троодоса
  • Монастырь Троодитисса
  • Монастырь Киккос
  • Деревня Педулас
  • Традиционная Таверна «Два Цветочка»
  • Гора Олимп
  • Водопад Милломэрис
  • Деревня Омодос
  • Храм Животворящего Креста (Омодос)
  • Византийский музей (Омодос)
  • Винодельный завод «Lamburi»
  • Панорамные площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Деревня художников Лания

Начав наше путешествие, мы направимся в деревню художников — Лания. Особенно влюблены в это место те, кто ценит уют и покой, живописцы и писатели. Множество творческих людей, приезжая на остров, выбирали на роль своего пристанища именно эту деревеньку. Они были заворожены красотой окружающих горных пейзажей, аутентичными улочками и гармоничной атмосферой. Именно поэтому Ланию называют деревней художников. Лания никого не оставляет равнодушным!

Монастырь Троодитисса

Под интересный рассказ нашего гида об особенностях жизни на острове вы отправитесь дальше. Выше в горах вас гостеприимно будет ждать монастырь Троодитисса. Веками монахи находили здесь приют под защитой неприступных гор и глухих лесов. С места, на котором расположился монастырь, открывается прекрасный вид на Троодос. Полюбовавшись видом на горы и сделав фотоснимки на память, можно направляться в монастырскую церковь, чтобы преклонить колени перед святынями обители — иконой Богоматери Троодитиссы и чудотворным поясом, который дарует радость материнства.

Монастырь Киккос

Далее мы направимся к главной цели нашего маршрута — монастырю Киккос, уютно расположившемуся на склонах гор среди девственного леса. Монастырские стены уже много веков хранят одну из трёх великих православных реликвий икону Девы Марии, согласно преданию, написанную апостолом Лукой при земной жизни Богородицы. Сюда приезжают тысячи паломников со всего мира, чтобы прикоснуться к чудотворной иконе. Вы сможете пройтись по аркадам и галереям прославленного монастыря, увидеть фрески знаменитых художников, украшающие стены и своды, и приложиться к святому образу.

Деревня Педулас

Почувствовать кипрскую культуру можно в том числе и через её кухню, поэтому на обед мы остановимся в высокогорной деревушке Педулас, в уютной семейной таверне с традиционной для горного района мясной кухней. Блюда вам подадут прямо из печи, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Гора Олимпус

После того, как вы насладитесь традиционным кипрским обедом, нас будет ждать гора Олимпус — самая высокая точка Кипра. Её высота 1951 метр над уровнем моря. Отсюда открываются потрясающие виды на вершины Троодоса и Киренийского хребта, Никосию и залив Морфу. Нельзя, побывав на Кипре, не покорить Олимп!

Водопад Милломерис

Пресытившись чистейшим горным воздухом и ароматом вековых сосен, самое время отдохнуть в тени гигантских платанов под шум красивого водопада Милломерис.

Деревня Омодос

Следующая остановка — знаменитый винодельческий район, где мы посетим деревню Омодос. Эта известная горная деревушка, окруженная садами и виноградниками, встретит нас традиционной кипрской провинциальной архитектурой и тёплым гостеприимством местных жителей. Мы направимся на главную деревенскую площадь, где стоит монастырь Честного Креста. В монастырском храме хранится часть Животворящего Креста и мощи апостола Филиппа. Здесь же мы зайдём в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций.

Винодельня

Венцом этого насыщенного дня станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов. Жаркое кипрское солнце медленно катится к закату, путешествие подходит к концу, и мы, наполненные святостью мест и удивительными преданиями веков, держим свой путь домой.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, подходящую для посещения святых мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге.
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы
  • журналисты
  • историки и фанаты своего дела
  • их объединяет любовь к острову Кипр
  • профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду
  • подходящую для посещения святых мест.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Еще несколько похожих предложений в Ларнаке

Кипр: самое-самое за 1 день
Индивидуально
для 4 чел.
5
2
325
за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
🚗 На машине
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
Всё самое лучшее на Кипре
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
320
за 1-4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
🚗 На машине
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды — экскурсия из любого города
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Золотое кольцо Кипра
Индивидуально
для 6 чел.
4.8
51
355
за 1-6 чел.
Золотое кольцо Кипра
🚗 На машине
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Южный Троодос
Индивидуально
для 4 чел.
320
за 1-4 чел.
Южный Троодос
На автомобильной экскурсии вы посетите главные святыни Кипра: монастырь Киккос
Время выезда: 9:00 – 10:00
Заповедный Мыс Греко
Индивидуально
для 4 чел.
320
за 1-4 чел.
Заповедный Мыс Греко
Вы отправитесь на захватывающую экскурсию к Мысу Греко - самому живописному месту на Кипре
Время выезда: 9:00 – 10:00
Святыни Кипра
Индивидуально
для 4 чел.
5
3
320
за 1-4 чел.
Святыни Кипра
🚗 На машине
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Индивидуально
для 3 чел.
235
за 1-3 чел.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
🚗 На машине
🚘 Трансфер
С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
Православное наследие Кипра
Индивидуально
для 4 чел.
320
за 1-4 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Винно-гастрономический тур
Индивидуально
для 4 чел.
375
за 1-4 чел.
Винно-гастрономический тур
Вы отправитесь на экскурсию знакомиться с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся
Время выезда: 9:00 – 10:00
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Индивидуально
для 6 чел.
4.5
4
325
за 1-6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
🚗 На машине
Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Путешествие по горным деревням Кипра
Индивидуально
для 6 чел.
3.8
4
325
за 1-6 чел.
Путешествие по горным деревням Кипра
🚗 На машине
Погружение в народную культуру и сельский колорит острова (из любого города Кипра)
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Сокровище Кипра — мыс Греко
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
10
179
144
за 1-4 чел.
Сокровище Кипра — мыс Греко
🚗 На машине
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
5 янв
6 янв
8 янв
ещё...

Сергей П. проводит ещё 11 экскурсий

Ларнака в величии веков
Индивидуально
90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием предлагаем
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Кирения - «Горький лимон»
Индивидуально
115
за 1 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуально
115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты приготовления
Ежедневно в 09:00
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Индивидуально
90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом
Ежедневно в 11:00
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Индивидуально
для 4 чел.
250
за 1-4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
🚌 На автобусе
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
Ежедневно
Пафос - от мифов до древней столицы
Индивидуально
для 4 чел.
250
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки
Ежедневно в 09:00
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуально
115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с
Ежедневно в 09:00
Наследие древней Византии
Индивидуально
115
за 1 чел.
Наследие древней Византии
Кипр - остров тысячи церквей, и с каждым годом их становится только больше
Ежедневно в 09:00
На квадроциклах по Троодосу
Индивидуально
165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Индивидуально
5
1
100
за 1 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям
Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуально
100
за 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который подойдет именно
Ежедневно по согласованию
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ларнаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ларнаке
ХОРОШО
🇨🇾
ТАМ