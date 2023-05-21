По историческому центру ЛимассолаМаршрут прогулки по городу начнётся и закончится в районе Старого порта, а по пути вы увидите Лимассольский замок. Лимассольский замок — свидетель чуть ли не всей истории острова. Ее появление на свет ознаменовалось интересным фактом: именно здесь, в византийской церкви, была свадьба Ричарда Львиное Сердце.

Полюбуетесь на водонапорную башню — это большой резервуар, на ажурном металлическом основании. Поистине, уникальный проект, достопримечательность Лимассола.

Прогуляетесь по Старому рынку Лимассола — уникальный и ценный памятник архитектуры. Ознакомитесь со зданием ратуши и университетом Лимассола, а также с Собором Айя-Напа и Большой мечетью.

.

Эта пешеходная экскурсия раскроет для вас город с новой стороны: вы почувствуете, будто обрели друга. Друга, у которого припасено множество интересных историй — о неженатом короле, рыцарском ордене и турецком гетто. Друга, который знает, где припрятаны традиционные сладости Лимассола, и отведет вас туда.

Во время аудиоэкскурсии вы по-новому взглянете на город, даже если давно здесь живёте. А если вы в Лимассоле впервые, то точно захотите вернуться, чтобы снова побродить по извилистым улочкам и вспомнить удивительные истории.

Приготовьтесь исследовать исторический центр Лимассола!

Как проходит аудиоэкскурсия: