Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу

Индивидуальная аудиоэкскурсия по Лимасолу: пешеходный маршрут через Старый город

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Удивительная и познавательная аудиоэкскурсия по Лимассолу, скрытому от глаз туристов, — узкие улочки Старого города, замок, рынок, старый суд и церковь, которой больше нет.

Прогуливаясь по уникальному маршруту, вы увидите старинные двери и ставни необыкновенных зданий и мостовые, которые помнят множество историй.
Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу
Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу
Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу
Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу
Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу
Лимассол: аудиопрогулка по Старому городу
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Главная мечеть Лимассола
  • Собор Айя Напа
  • Здание администрации
  • Водонапорная башня
  • Старый порт
  • Лимассольский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По историческому центру ЛимассолаМаршрут прогулки по городу начнётся и закончится в районе Старого порта, а по пути вы увидите Лимассольский замок. Лимассольский замок — свидетель чуть ли не всей истории острова. Ее появление на свет ознаменовалось интересным фактом: именно здесь, в византийской церкви, была свадьба Ричарда Львиное Сердце.
Полюбуетесь на водонапорную башню — это большой резервуар, на ажурном металлическом основании. Поистине, уникальный проект, достопримечательность Лимассола.
Прогуляетесь по Старому рынку Лимассола — уникальный и ценный памятник архитектуры. Ознакомитесь со зданием ратуши и университетом Лимассола, а также с Собором Айя-Напа и Большой мечетью.
.
Эта пешеходная экскурсия раскроет для вас город с новой стороны: вы почувствуете, будто обрели друга. Друга, у которого припасено множество интересных историй — о неженатом короле, рыцарском ордене и турецком гетто. Друга, который знает, где припрятаны традиционные сладости Лимассола, и отведет вас туда.
Во время аудиоэкскурсии вы по-новому взглянете на город, даже если давно здесь живёте. А если вы в Лимассоле впервые, то точно захотите вернуться, чтобы снова побродить по извилистым улочкам и вспомнить удивительные истории.
Приготовьтесь исследовать исторический центр Лимассола!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут по Лимассолу с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации оригинальных сувениров, которые не стыдно привезти друзьям
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Spyrou Araouzou, 21 (Limassol Old Port)
Завершение: Tzami Tzetik, 14 / 1, Limasol, Cyprus
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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