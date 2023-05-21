Индивидуальная аудиоэкскурсия по Лимасолу: пешеходный маршрут через Старый город
Удивительная и познавательная аудиоэкскурсия по Лимассолу, скрытому от глаз туристов, — узкие улочки Старого города, замок, рынок, старый суд и церковь, которой больше нет.
Прогуливаясь по уникальному маршруту, вы увидите старинные двери и ставни необыкновенных зданий и мостовые, которые помнят множество историй.
Прогуливаясь по уникальному маршруту, вы увидите старинные двери и ставни необыкновенных зданий и мостовые, которые помнят множество историй.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Главная мечеть Лимассола
- Собор Айя Напа
- Здание администрации
- Водонапорная башня
- Старый порт
- Лимассольский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По историческому центру ЛимассолаМаршрут прогулки по городу начнётся и закончится в районе Старого порта, а по пути вы увидите Лимассольский замок. Лимассольский замок — свидетель чуть ли не всей истории острова. Ее появление на свет ознаменовалось интересным фактом: именно здесь, в византийской церкви, была свадьба Ричарда Львиное Сердце.
Полюбуетесь на водонапорную башню — это большой резервуар, на ажурном металлическом основании. Поистине, уникальный проект, достопримечательность Лимассола.
Прогуляетесь по Старому рынку Лимассола — уникальный и ценный памятник архитектуры. Ознакомитесь со зданием ратуши и университетом Лимассола, а также с Собором Айя-Напа и Большой мечетью.
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Эта пешеходная экскурсия раскроет для вас город с новой стороны: вы почувствуете, будто обрели друга. Друга, у которого припасено множество интересных историй — о неженатом короле, рыцарском ордене и турецком гетто. Друга, который знает, где припрятаны традиционные сладости Лимассола, и отведет вас туда.
Во время аудиоэкскурсии вы по-новому взглянете на город, даже если давно здесь живёте. А если вы в Лимассоле впервые, то точно захотите вернуться, чтобы снова побродить по извилистым улочкам и вспомнить удивительные истории.
Приготовьтесь исследовать исторический центр Лимассола!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут по Лимассолу с офлайн-картой для удобной навигации
- Рекомендации оригинальных сувениров, которые не стыдно привезти друзьям
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Spyrou Araouzou, 21 (Limassol Old Port)Завершение: Tzami Tzetik, 14 / 1, Limasol, Cyprus
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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