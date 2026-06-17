2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вина Кипра заслуживают особого внимания! На этой индивидуальной экскурсии вы проедете по живописным винодельческим деревням региона Красохорье у подножий Троодоса. Погрузитесь в процесс изготовления кипрских вин и продегустируйте десятки местных

сортов. Узнайте о секретах и традициях виноделия на острове, посетите старейшие виноградники и винные погреба. Дегустации включают не только вина, но и натуральные продукты из виноградного сока. Маршрут охватывает пять лучших виноделен Кипра и живописные деревни Келани, Монагри и Омодос. В стоимость экскурсии входят винные дегустации и трансфер из любого города Кипра

Описание экскурсии

Секреты кипрского виноделия

Сухой горный климат в сочетании с песчаными почвами Троодоса создают прекрасные условия для виноделия. Во время нашего путешествия вы увидите, как на Кипре выращивают виноград, и попробуете различные его сорта. Вы посетите гостеприимные винные погреба Красохорья, продегустируете десятки местных вин, услышите любопытные истории и секреты кипрского виноделия, а также узнаете о его тысячелетних традициях.

Дегустации вин и не только

Наш маршрут пройдет по пяти лучшим винодельням Кипра: Агия Маври, Ламбури, Менаргос, Зенон и Геролемо. В пути вы продегустируете десятки местных вин, например, кипрский сорт Командария, известный со времен Средневековья. Помимо вин вы попробуете натуральные продукты из виноградного сока: палузо, сузуко, виноградный сироп и разные варенья из винограда. Вы узнаете, как готовят виноградную водку «Зивания», и услышите о ее целебных свойствах. А желающие протестируют и смогут купить по фабричной цене косметику, изготовленную на вытяжках из виноградных косточек.

Живописные горные деревушки

Вы прогуляетесь по красивейшим деревням района Красохорья — Келани, Монагри и Омодос, а также посетите одну из самых древних виноделен острова, где сохранился старинный деревянный винный пресс. В колоритной деревне Омодос вы увидите знаменитый монастырь Святого Креста, один из старейших на Кипре. В Келани услышите историю трагической любви девушки-христианки и посетите уникальную церковь, построенную в честь Черной Святой. А во время обеда в деревенской таверне мы продолжим дегустацию кипрских напитков, но уже не заводского, а домашнего производства!

Организационные детали