2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по лучшим винодельням острова и дегустации местных вин (из любого города Кипра)

Елена
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Елена – ваш гид
Вина Кипра — тема, которая заслуживает особого внимания! На этой экскурсии вы проедете по самым красивым винодельческим деревням региона Красохорье, расположенного у подножий Троодоса, погрузитесь в процесс изготовления кипрских вин и продегустируете десятки местных сортов.

Я расскажу вам о секретах и традициях виноделия на острове, проведу по старейшим виноградникам и помогу сориентироваться во всём многообразии вин Кипра!
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра

Что вас ожидает

Секреты кипрского виноделия
Сухой горный климат в сочетании с песчаными почвами Троодоса создают прекрасные условия для виноделия. Во время нашего путешествия вы увидите, как на Кипре выращивают виноград, и попробуете различные его сорта. Вы посетите гостеприимные винные погреба Красохорья, продегустируете десятки местных вин, услышите любопытные истории и секреты кипрского виноделия, а также узнаете о его тысячелетних традициях.

Дегустации вин и не только
Наш маршрут пройдет по пяти лучшим винодельням Кипра: Агия Маври, Ламбури, Менаргос, Зенон и Геролемо. В пути вы продегустируете десятки местных вин, например, кипрский сорт Командария, известный со времен Средневековья. Помимо вин вы попробуете натуральные продукты из виноградного сока: палузо, сузуко, виноградный сироп и разные варенья из винограда. Вы узнаете, как готовят виноградную водку «Зивания», и услышите о ее целебных свойствах. А желающие протестируют и смогут купить по фабричной цене косметику, изготовленную на вытяжках из виноградных косточек.

Живописные горные деревушки
Вы прогуляетесь по красивейшим деревням района Красохорья — Келани, Монагри и Омодос, а также посетите одну из самых древних виноделен острова, где сохранился старинный деревянный винный пресс. В колоритной деревне Омодос вы увидите знаменитый монастырь Святого Креста, один из старейших на Кипре. В Келани услышите историю трагической любви девушки-христианки и посетите уникальную церковь, построенную в честь Черной Святой. А во время обеда в деревенской таверне мы продолжим дегустацию кипрских напитков, но уже не заводского, а домашнего производства!

Организационные детали

  • Винные дегустации входят в стоимость экскурсии.
  • Программа поездки может быть изменена или дополнена в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Эта экскурсия может быть организована для группы более 6 человек (стоимость и подробности уточняйте у гида).
  • В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия). Трансфер из Пафоса возможен с доплатой 60€.
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 июля 2019
Отличная экскурсия! Мы были поражены красотой и богатством Кипра. Вино и правда отражение культуры страны. Елена показала красивейшие места неподалеку от Лимасола, связанные с виноделием. Время пролетело незаметно. Однозначно будем рекомендовать друзьям!
17 марта 2019
Поездка очень понравилась: с большим чувством спланированный маршрут, замечательные винодельни, особенно хороша Айя Маври. Пообщались там с хозяевами, наслушались дивных историй, увезли с собой бутылку Sweet Shiraz (редкость! такого вообще не бывает, само появление этого вина — чистая случайность). Ну и вообще все было прекрасно.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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