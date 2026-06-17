2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Виноделие Кипра

Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
Вина Кипра заслуживают особого внимания! На этой индивидуальной экскурсии вы проедете по живописным винодельческим деревням региона Красохорье у подножий Троодоса. Погрузитесь в процесс изготовления кипрских вин и продегустируйте десятки местных
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сортов.

Узнайте о секретах и традициях виноделия на острове, посетите старейшие виноградники и винные погреба. Дегустации включают не только вина, но и натуральные продукты из виноградного сока. Маршрут охватывает пять лучших виноделен Кипра и живописные деревни Келани, Монагри и Омодос. В стоимость экскурсии входят винные дегустации и трансфер из любого города Кипра

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Дегустации десятков местных вин
  • 🏞️ Посещение живописных деревень
  • 🍷 Знакомство с традициями виноделия
  • 🚗 Трансфер включен
  • 🏛️ Исторические винодельни и монастыри
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра
Виноделие Кипра

Что можно увидеть

  • Монастырь Святого Креста
  • Старинный деревянный винный пресс
  • Уникальная церковь в Келани

Описание экскурсии

Секреты кипрского виноделия

Сухой горный климат в сочетании с песчаными почвами Троодоса создают прекрасные условия для виноделия. Во время нашего путешествия вы увидите, как на Кипре выращивают виноград, и попробуете различные его сорта. Вы посетите гостеприимные винные погреба Красохорья, продегустируете десятки местных вин, услышите любопытные истории и секреты кипрского виноделия, а также узнаете о его тысячелетних традициях.

Дегустации вин и не только

Наш маршрут пройдет по пяти лучшим винодельням Кипра: Агия Маври, Ламбури, Менаргос, Зенон и Геролемо. В пути вы продегустируете десятки местных вин, например, кипрский сорт Командария, известный со времен Средневековья. Помимо вин вы попробуете натуральные продукты из виноградного сока: палузо, сузуко, виноградный сироп и разные варенья из винограда. Вы узнаете, как готовят виноградную водку «Зивания», и услышите о ее целебных свойствах. А желающие протестируют и смогут купить по фабричной цене косметику, изготовленную на вытяжках из виноградных косточек.

Живописные горные деревушки

Вы прогуляетесь по красивейшим деревням района Красохорья — Келани, Монагри и Омодос, а также посетите одну из самых древних виноделен острова, где сохранился старинный деревянный винный пресс. В колоритной деревне Омодос вы увидите знаменитый монастырь Святого Креста, один из старейших на Кипре. В Келани услышите историю трагической любви девушки-христианки и посетите уникальную церковь, построенную в честь Черной Святой. А во время обеда в деревенской таверне мы продолжим дегустацию кипрских напитков, но уже не заводского, а домашнего производства!

Организационные детали

  • Винные дегустации входят в стоимость экскурсии.
  • Программа поездки может быть изменена или дополнена в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Эта экскурсия может быть организована для группы более 6 человек (стоимость и подробности уточняйте у гида).
  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола, Ларнака, Никосии. Трансфер из Пафоса возможен с доплатой в €50.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень
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Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре… Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
О
Очень рекомендую экскурсию Елены!
Это именно полноценная экскурсия по виноделию, а не просто «трансфер по дегустационным точкам». Елена прекрасно владеет материалом, объясняет все «с нуля» (как технологию производства вина, так и
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ее традиции конкретно в этом регионе).
Экскурсия прекрасно структурирована и адаптирована под запросы туриста. Так, например, в нашу экскурсию мы включили еще Олимп и водопады. (советую туристам приложить хоть немного своих усилий и времени – почитать другие предложения Елены, чтобы в экскурсию включить то, что интересно, и убрать то, что менее интересно).
Елена хорошо разбирается не только в виноделии, а в принципе в самом «Кипре» - она ответила предварительно на миллион моих вопросов (до экскурсии), помогла с выбором отеля (чтобы логистически все было удобно). А во время самой экскурсии – ответила на вопросы (не связанные с виноделием), которые остались нераскрытыми после «исторической» экскурсии ее коллеги (на этом сайте).
Также для девушек хочу отметить навыки Елены, как фотографа – помимо новых знаний, воспоминаний, еще в телефоне остались и прекрасные фотографии!

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Г
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было очень интересно, познавательно, вкусно и незабываемо! Елена замечательный гид, благодарим за проведённую экскурсию 👍
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было
Прекрасно провели время, очень интересная экскурсия. Дегустации, местная кухня, прогулка по Кипрской деревушке - всё было
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Н
Елена интересный собеседник, обладающий широкими познаниями о Кипре и его виноделии! очень важно что Елена уделяет большое внимание комфорту гостей!
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О
Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так легко и непринуждённо, что ни капельки не устали!
Очень рекомендуем всем, кто приезжает на остров! Наше семейство теперь разбирается в чудесном кипрском винограде, секретах виноделия, мы в полном восторге от прогулки по колоритному Омодосу и от обеда в местной таверне!!
Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так
Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так
Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так
Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так
Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так
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Александр
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.

На нескольких семейных винодельнях узнали о тонкостях виноделия и продегустировали местные сорта.

Обедали в уютном ресторанчике, где мы попробовали традиционные кипрские блюда.
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.
Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни.
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Т
Очень понравилась экскурсия по содержанию и организации. Гид хорошо ориентируется по потребностям группы, интересно ведет беседу, получили много интересной информации и положительных эмоций.
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Входит в следующие категории Лимасола

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