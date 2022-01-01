Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола

Леса Троодоса, старинные монастыри, колоритные деревни и место рождения Афродиты за 1 день

Индивидуально
для 7 чел.
Кипр — это не только море, но и горы.

Вы оцените панораму Олимпоса, побываете в идиллической деревне Омодос и прикоснетесь к святыням древних монастырей.

Погрузитесь в тайны и легенды заброшенного отеля Беренгария, побываете в таверне и на винодельне.

А еще посетите знаменитый пляж, где, по преданию, вышла из пены морской Афродита.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Деревня Омодос и древние монастыри

Наше путешествие начнется с традиционной кипрской деревни Омодос. Мы прогуляемся по ее колоритным узким улочкам и понаблюдаем за неторопливой местной жизнью. А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии. Я расскажу историю этих мест и раскрою их современное значение.

Отель-призрак, Олимпос и пляж Афродиты

Вы заедете в деревню Продромос и осмотрите ныне заброшенный, но когда-то процветающий отель Беренгария. Кроме того, заглянете на аутентичную винодельню, продегустируете ароматные вина и зиванию. А в высокогорной деревушке Педулас отдохнете в кипрской таверне. В завершение полюбуетесь небольшим живописным водопадом, подниметесь на смотровую площадку с видом на гору Олимпос и искупаетесь в месте рождения Афродиты.

Организационные детали

Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лимасола

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Лимасоле

Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Индивидуально
для 5 чел.
280
за 1-5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
10 янв
11 янв
12 янв
ещё...
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
195
за 1-5 чел.
Из Лимассола — в горный заповедник Троодос!
🚗 На машине
Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии
30 дек
10 янв
11 янв
ещё...
Троодос - душа Кипра
Индивидуально
для 4 чел.
250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Кипр: самое-самое за 1 день
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
12
325
за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
🚗 На машине
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
1 янв
3 янв
4 янв
ещё...
На квадроциклах по Троодосу
Индивидуально
165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
Тайны замков Северного Кипра
Индивидуально
для 5 чел.
250
за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
🚌 На автобусе
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
Ежедневно
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
Индивидуально
для 6 чел.
275
за 1-6 чел.
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
Наша экскурсия подарит вам прекрасную возможность совместить пищу духовную и материальную
Ежедневно с 09:00
Путь паломника на Кипре
Индивидуально
для 4 чел.
5
8
250
за 1-4 чел.
Путь паломника на Кипре
🚗 На машине
Главные монастыри и церкви страны, вершина горы Олимпус и старинная винодельня
30 дек
31 дек
1 янв
ещё...
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Индивидуально
для 6 чел.
4.8
27
325
за 1-6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
🚗 На машине
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
29 дек
30 дек
31 дек
ещё...
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
Индивидуально
для 4 чел.
5
5
299
за 1-4 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
🚗 На машине
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
1 янв
3 янв
4 янв
ещё...
Колоритный Кипр
Индивидуально
для 3 чел.
180
за 1-3 чел.
Колоритный Кипр
👣 Пешеходная
Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей
1 янв
2 янв
8 янв
ещё...
Суббота и воскресенье в 09:00
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
Индивидуально
для 6 чел.
4.9
10
325
за 1-6 чел.
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
🚗 На машине
Проехать по местам, связанным с богиней любви, и познакомиться с греческой мифологией
29 дек
30 дек
31 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лимасоле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лимасоле
ХОРОШО
🇨🇾
ТАМ