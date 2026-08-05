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Экскурсии в Лимасоле

Найдено 51 экскурсия в Лимасоле на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Откройте для себя уникальные уголки Кипра: деревню Омодос, монастырь Киккос, отель Беренгария и пляж Афродиты. Погрузитесь в историю и культуру острова
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €267 за всё до 7 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Начало: В лобби вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.
Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле
На машине
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле
Живописные деревни, горы, старинные монастыри, дегустация вина за один день
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €210 за человека
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €369 за всё до 6 чел.
Лимассол глазами местных жителей
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лимассол глазами местных жителей
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от €147 за всё до 2 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €360 за всё до 4 чел.
Путь паломника на Кипре
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путь паломника на Кипре
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
Лефкара: душа кипрской традиции между солнцем и горами
На машине
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лефкара: душа кипрской традиции между солнцем и горами
Откройте одну из самых красивых деревень Европы, где каждая улочка - узор, а каждая дверь - легенда
Начало: 9:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
10 авг в 09:00
11 авг в 10:00
от €300 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Кипра: древние святыни, монастыри, горные деревни
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в сердце Кипра: древние святыни, монастыри, горные деревни
Забраться на гору Олимп и пройти по следам апостолов
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
На машине
На микроавтобусе
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €225 за всё до 5 чел.
Из Лимассола - на полуостров Акротири
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лимассола - на полуостров Акротири
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €340 за всё до 4 чел.
Занимательная геология: геопарк Тродос и медный рудник Алесто
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Занимательная геология: геопарк Тродос и медный рудник Алесто
Индивидуальная экскурсия по геопарку Тродос и медному руднику Алесто. Погрузитесь в мир геологии, узнайте о редких минералах и насладитесь живописными видами
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €315 за всё до 4 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
На машине
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Исследуйте горы Троодос, наслаждайтесь природой и культурой Кипра. Откройте для себя древние монастыри и местные традиции
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Тур гурмана из любого города острова
На машине
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур гурмана из любого города острова
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Кипру
На машине
На микроавтобусе
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €290 за всё до 5 чел.
Кипр - страна, где обожают детей
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр - страна, где обожают детей
Стать на час спартанцем, забраться на Олимп, не испугаться призраков и приготовить отменный шоколад
Начало: 9:00
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от €360 за всё до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос
Посетить один из древнейших городов острова и все интересные места по пути к нему
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Виноделие Кипра
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Виноделие Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Колорит Кипра из Лимасола
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Колорит Кипра из Лимасола
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
€190 за всё до 6 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Увлекательное путешествие по Кипру, раскрывающее тайны Никосии и Лефкары. Погрузитесь в атмосферу острова и его культурное наследие
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Морская рыбалка: троллинг на Кипре
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Морская рыбалка: троллинг на Кипре
Начало: По месту проживания туристов на Кипре
Расписание: Ежедневно с 09:00.
€775 за всё до 12 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Разделённая столица и её окрестности
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Разделённая столица и её окрестности
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Пешая
2 часа
2 отзыва
Аудиогид
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Начало: Лимасол Марина Сент 3601, Лимасол 3014, Кипр
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
€10 за человека
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
€100 за человека
Нектар Диониса
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Лимасоле на экскурсиях?

В Лимасоле и за его пределами достаточно много интересных достопримечательностей и мест, это и прекрасные пляжи и множество древних объектов, музеев, художественных магазинов, шикарная пристань и средневековый замок, невероятно красивая природа и море

Местные экскурсоводы

Лимасол интересное направление, но к сожалению часто недооцененное. Этот город является домом для многих древних построек, также он является прекрасной отправной точкой, чтобы посетить близлежащие достопримечательности. Чтобы ближе познакомиться с ним, узнать его историю и чем живет город сейчас, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Найти подходящие можно в нашем каталоге, вам останется только выбрать понравившуюся, все остальное возьмут на себя гиды

Последние отзывы на экскурсии

Айбол
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился в политехе, только на
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металлургическом факультете! 👌 Мы прокатились по горным склонам Тоодос, посетили Кикский монастырь, приобрели друзьям икону с изображением Святого Пантелеймона, продегустировали местные вина и приобрели конечно! Полюбовались пейзажами с горы Олимпос, походили по деревне Омодос, попробовали национальное блюдо клефтико из тушеной баранины и поели горную черешню! Все было супер! благодарим@tripster.ru Cs✊✊✊

это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился
это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился
это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился
это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился+2
это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился
это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился
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П
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Отличный тур для знакомства с горным кипром, остался под крацне позитивным впечатлением от колорита олимпа и местных деревень!)
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В
Колорит Кипра из Лимасола
Хотим выразить огромную благодарность гиду Олегу за замечательную экскурсию «Колориты Кипра» из Лимассола! Экскурсия была очень интересной, насыщенной и прекрасно
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организованной. Олег — настоящий профессионал, который с любовью рассказывает об истории, культуре и традициях Кипра. Благодаря его увлекательным рассказам и внимательному отношению к каждому участнику поездка прошла легко и оставила самые приятные впечатления.

Мы увидели удивительные места, познакомились с настоящим колоритом острова и получили массу положительных эмоций. Спасибо Олегу за отличное настроение, интересные факты и незабываемый день! С удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию и такого замечательного гида всем, кто планирует отдых на Кипре.

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О
Виноделие Кипра
Очень рекомендую экскурсию Елены!
Это именно полноценная экскурсия по виноделию, а не просто «трансфер по дегустационным точкам». Елена прекрасно владеет материалом,
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объясняет все «с нуля» (как технологию производства вина, так и ее традиции конкретно в этом регионе).
Экскурсия прекрасно структурирована и адаптирована под запросы туриста. Так, например, в нашу экскурсию мы включили еще Олимп и водопады. (советую туристам приложить хоть немного своих усилий и времени – почитать другие предложения Елены, чтобы в экскурсию включить то, что интересно, и убрать то, что менее интересно).
Елена хорошо разбирается не только в виноделии, а в принципе в самом «Кипре» - она ответила предварительно на миллион моих вопросов (до экскурсии), помогла с выбором отеля (чтобы логистически все было удобно). А во время самой экскурсии – ответила на вопросы (не связанные с виноделием), которые остались нераскрытыми после «исторической» экскурсии ее коллеги (на этом сайте).
Также для девушек хочу отметить навыки Елены, как фотографа – помимо новых знаний, воспоминаний, еще в телефоне остались и прекрасные фотографии!

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К
Тур гурмана из любого города острова
Экскурсия с Еленой стала главным событием нашего недолгого отдыха. И познавательно, и интересно, а главное - это индивидуальный подход к
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гостям. Елена учла все наши пожелания: время, скорость подъема в горы, небольшие переходы, время на отдых.

Не секрет, что гиды годами выстраивают отношения с хозяевами кафе и разными маленькими бизнесами. В случае в Еленой видно, что эти отношения перешли в нечто большее. В уважение друг к другу, а главное - в уважение к общим гостям.

Мне очень важны глубокие знания по истории предмета. Вернувшись, я уже несколько раз пересказала детали истории острова, которые не очень-то найдешь в интернете.
Если бы меня спросили, можно ли рекомендовать Елену, то ответ однозначный:"Нужно!"

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С
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Получилось очень увлекательное, маленькое путешествие по острову. Елена лучший гид!
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Н
Виноделие Кипра
Елена интересный собеседник, обладающий широкими познаниями о Кипре и его виноделии! очень важно что Елена уделяет большое внимание комфорту гостей!
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Н
Тур гурмана из любого города острова
Экскурсия полностью соответствует описанию, большой плюс, что можно начать из любой точки Кипра, Елена очень хорошо водит автомобиль.
Что не понравилось:
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впервые встречаем гида, который не спрашивая разрешения присоединиться к туристам на обед, садится за стол без приглашения. В экскурсии написано обед по желанию и за дополнительную плату, однако не сказано, что туристы оплачивают обед и гида тоже… конечно туристы могут пригласить гида на обед и даже угостить, но это наше право благодарности а не необязанность! На следующий день у нас была ещё одна поездка, которую мы согласовали в первый день. Все входные билеты за себя (условия экскурсии, полность согласны)… и ВСЕ входные билеты за Елену оплачивали мы?!? Не хотелось портить настроение и выяснять отношения, но осадок остался крайне неприятный! В обед история повторилась…. обед за наш счёт и без приглашения…. Вечером, когда мы остановились на кофе и восточные сладости и сидели обсуждали наши планы, Елена подсела за наш стол со своим заказом… ну ведь не выгонять человека в такой ситуации?!? Оплата разумеется была за нами… … положительные впечатления от обеих экскурсий были перекрыты бесцеремонностью Елены полностью!

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Иван
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
Посещали экскурсию вдвоем с женой и остались очень довольны локациями и маршрутом в целом. Но главным золотом поездки, безусловно, является
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сама Татьяна - эмпатичный, эрудированный человек, с которой за время поездки мы обсудили множество аспектов истории и текущей жизни Кипра. Однозначная рекомендация!

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E
Разделённая столица и её окрестности
Спасибо огромное за экскурссию, гиду Валентинe за интересные рассказы про историю острова, образ жизни киприотов, все очень понравилось, Спасибо огромное.
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Всего 305 отзывов в Лимасоле

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу

Самые популярные экскурсии в Лимасоле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола;
  2. Кипр: самое-самое за 1 день;
  3. Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле;
  4. Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола);
  5. Лимассол глазами местных жителей.
Что посмотреть в Лимасоле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Скала Афродиты;
  2. Замок Колосси;
  3. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2026
Сейчас в Лимасоле можно забронировать 51 экскурсию от 10 до 775. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Выберите идеальную экскурсию в Лимасоле из нашего каталога и насладитесь неповторимым опытом! Мы предлагаем эксклюзивные обзорные экскурсии по доступным ценам, которые позволят вам увидеть все основные достопримечательности. Купите билеты заранее и гарантируйте себе место в группе для исследования Лимасола в 2026 году!