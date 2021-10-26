Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко А Анна 5 Отличная экскурсия для тех, для кого Кипр не только пляж. Красивые морские виды, десятки ярких фото. Серго очень позитивный человек, с удовольствием делится своей любовью к этому острову и интересными фактами его истории и географии. Поездка комфортная во всех смыслах!

Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко А Александр 5 Добрался до дома и описываю впечатления от экскурсии. В первую очередь - спасибо Серго. Замечательная поездка, солнечные воспоминания и дружелюбное Ваше отношение надолго останутся в наших сердцах. Просто с Вами интересно, забраться туда, куда не каждый турист способен добраться, увидеть то, что в экскурсионном забеге не покажут на массовых, натоптанных маршрутах. Тонкое чувство настроений и пожеланий гостей, делает Вас отличным сопровождающим по этому прекрасному острову. Еще раз спасибо Серго. Тем кому интересен Кипр с точки зрения нюансов, узких троп и красивейших видов - это к Серго. К тому же Серго прекрасный собеседник с тонким чувством юмора. Удачи Вам Серго, и самого хорошего. Очень рекомендую гостям острова.

Отзыв на: Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла А Александр 5 Поездка с Владимиром была короткой, но очень насыщенной. Деревня Лефкара знаменита своими вышивками, кружевами и серебряных дел мастерами. Место, где можно запастись подарками домой. Сама деревня очень красивая, здесь удивительные церкви, которое без такого опытного гида как Владимр, самим просто не найти. Заехали на оливковую ферму на краю огромной лесистой долины знаменитую своими столетними оливами и оливковой продукцией от масла до кондитерских изделий. Кроме того, мы еще попросили Владимира показать нам поселение Хирокития - 5800 лет до нашей эры. Везде успели, экскурсия определенной удалась. Спасибо!

Отзыв на: Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла Л Лариса 5 Владимир, огромное спасибо за новые впечатления, знания, за комфорт и лёгкость! Однозначно хочется вернуться и подпитаться и местом, и энергией жителей-тружеников и гранатами (они уникальны по вкусу. Очень рекомендую) и оливковым маслом (не бойтесь и приобретайте масло в пластике - выдерживает перелёт и в мягком чемодане😊). Все отлично!

Отзыв на: Путь паломника на Кипре А Александр 5 Отличная экскурсия по горному Кипру - деревни, монастыри, церкви, исторические места. Удивительная природа - водопады, горные вершины, хвойные леса. Владислав давно живет на острове, отлично знает его историю и географию, он хороший рассказчик и отлично справляется с горными серпантинами. Внимательно отнесся ко всем нашим просьбам и предпочтениям. Это был хороший день. Не пожалеете!

Отзыв на: Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра) P Pavel 5 Отличная экскурсия, замечательный гид! Сможете узнать совершенно другой Кипр: маршрут, виды, история, дегустации - все крайне интересно:)

Отзыв на: Тур гурмана из любого города острова А Александр 5 Мне повезло, нашел два свободных дня у Елены Николаевой, чтобы заказать две экскурсии - Пафос и тур гурмана. Она потрясающий гид. Она журналист, краевед, философ и юморист. И еще отличный собеседник. С ней можно увидеть совсем другую страну в стороне от проторенных туристических дорог, увидеть настоящий Кипр, его людей, услышать его историю и анекдоты, попробовать не только, что подают на стол, но и что такое жизнь в маленьких горных деревеньках. Елена обладает талантом рассказывать. Кажется, она знает так много и столько хочет передать своим гостям, что сразу хочется планировать следующую поездку.

Отзыв на: Лимассол глазами местных жителей Л Лариса 5 Оля, большое спасибо за знакомство с городом, за новые впечатления, за прекрасное настроение

Отзыв на: Из Лимассола — в горный заповедник Троодос! А Александр 5 Татьяна очень знающий гид. Свободно отвечала на любые вопросы, казалось, она просто знает все. Уверенна, спокойна, ненавязчива. коммуникабельна. Мы с удовольствием поднялись с ней по непростой горной тропе к водопаду Каледония. Поездка в горы обязательна при посещении Кипра. Не был в горах - не видел Кипр. Чудесная природа, дикие скалы, форель в заводях, интересные деревни, обязательно заехать в винодельню где производят Коммандарию. В Омодосе интересный монастырь и небольшой деревенский музейчик при нем. Это была приятная и интересная поездка.