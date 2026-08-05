Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Откройте для себя уникальные уголки Кипра: деревню Омодос, монастырь Киккос, отель Беренгария и пляж Афродиты. Погрузитесь в историю и культуру острова
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Начало: В лобби вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле
Живописные деревни, горы, старинные монастыри, дегустация вина за один день
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €210 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €369 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лимассол глазами местных жителей
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
Завтра в 11:00
10 авг в 08:00
от €147 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путь паломника на Кипре
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лефкара: душа кипрской традиции между солнцем и горами
Откройте одну из самых красивых деревень Европы, где каждая улочка - узор, а каждая дверь - легенда
Начало: 9:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
10 авг в 09:00
11 авг в 10:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в сердце Кипра: древние святыни, монастыри, горные деревни
Забраться на гору Олимп и пройти по следам апостолов
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лимассола - на полуостров Акротири
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Занимательная геология: геопарк Тродос и медный рудник Алесто
Индивидуальная экскурсия по геопарку Тродос и медному руднику Алесто. Погрузитесь в мир геологии, узнайте о редких минералах и насладитесь живописными видами
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Исследуйте горы Троодос, наслаждайтесь природой и культурой Кипра. Откройте для себя древние монастыри и местные традиции
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур гурмана из любого города острова
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр - страна, где обожают детей
Стать на час спартанцем, забраться на Олимп, не испугаться призраков и приготовить отменный шоколад
Начало: 9:00
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос
Посетить один из древнейших городов острова и все интересные места по пути к нему
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Виноделие Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Колорит Кипра из Лимасола
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Увлекательное путешествие по Кипру, раскрывающее тайны Никосии и Лефкары. Погрузитесь в атмосферу острова и его культурное наследие
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Морская рыбалка: троллинг на Кипре
Начало: По месту проживания туристов на Кипре
Расписание: Ежедневно с 09:00.
€775 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Разделённая столица и её окрестности
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
Аудиогид
Очарование древнего морского городка: аудиоэкскурсия по Лимассолу
Начало: Лимасол Марина Сент 3601, Лимасол 3014, Кипр
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
€10 за человека
Индивидуальная
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
В Лимасоле и за его пределами достаточно много интересных достопримечательностей и мест, это и прекрасные пляжи и множество древних объектов, музеев, художественных магазинов, шикарная пристань и средневековый замок, невероятно красивая природа и море
Лимасол интересное направление, но к сожалению часто недооцененное. Этот город является домом для многих древних построек, также он является прекрасной отправной точкой, чтобы посетить близлежащие достопримечательности. Чтобы ближе познакомиться с ним, узнать его историю и чем живет город сейчас, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Найти подходящие можно в нашем каталоге, вам останется только выбрать понравившуюся, все остальное возьмут на себя гиды
Последние отзывы на экскурсии
это была незабываемая экскурсия! Нашим гидом оказался Владимир - ещё и земляк с Алма-Аты и учился в политехе, только на
+2
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П
Отличный тур для знакомства с горным кипром, остался под крацне позитивным впечатлением от колорита олимпа и местных деревень!)
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В
Хотим выразить огромную благодарность гиду Олегу за замечательную экскурсию «Колориты Кипра» из Лимассола! Экскурсия была очень интересной, насыщенной и прекрасно
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О
Очень рекомендую экскурсию Елены!
Это именно полноценная экскурсия по виноделию, а не просто «трансфер по дегустационным точкам». Елена прекрасно владеет материалом,
Это именно полноценная экскурсия по виноделию, а не просто «трансфер по дегустационным точкам». Елена прекрасно владеет материалом,
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К
Экскурсия с Еленой стала главным событием нашего недолгого отдыха. И познавательно, и интересно, а главное - это индивидуальный подход к
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С
Получилось очень увлекательное, маленькое путешествие по острову. Елена лучший гид!
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Н
Елена интересный собеседник, обладающий широкими познаниями о Кипре и его виноделии! очень важно что Елена уделяет большое внимание комфорту гостей!
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Н
Экскурсия полностью соответствует описанию, большой плюс, что можно начать из любой точки Кипра, Елена очень хорошо водит автомобиль.
Что не понравилось:
Что не понравилось:
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Посещали экскурсию вдвоем с женой и остались очень довольны локациями и маршрутом в целом. Но главным золотом поездки, безусловно, является
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E
Спасибо огромное за экскурссию, гиду Валентинe за интересные рассказы про историю острова, образ жизни киприотов, все очень понравилось, Спасибо огромное.
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Всего 305 отзывов в Лимасоле
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Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу
Самые популярные экскурсии в Лимасоле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Лимасоле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2026
Сейчас в Лимасоле можно забронировать 51 экскурсию от 10 до 775. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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