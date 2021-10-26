Все экскурсии в Лимасоле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лимасоле – доступно 59 экскурсий на 2021 год, 158 ⭐ отзывов, цены от €80. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лимасоле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€320
за 1-4 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€230
за 1-4 чел.
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
Живописные деревни, горы, старинные монастыри, дегустация вина и шоколада за один день
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-11 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
€219
за 1-4 чел.
Сокровище Кипра — мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Путь паломника на Кипре
Главные монастыри и церкви страны, вершина горы Олимпус и старинная винодельня
Индивидуальная экскурсия
5ч
€90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием...
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Индивидуальный тур
7ч
€299
за 1-4 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-4 чел.
Лимассол глазами местных жителей
Подобрать ключ к сердцу города, исследовать достопримечательности и запастись лайфхаками
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
Побывать в главных монастырях Кипра и узнать о значении святынь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Фирменная экскурсия от "Гида на Кипре"
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
Ежедневно
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
€115
за 1-4 чел.
Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»
Исследовать тайные уголки Старого города и получить на память душевные снимки
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики тех...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная фото-прогулка
4ч
€165
за 1-4 чел.
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Получить удовольствие от естественной гармонии Кипра и запечатлеть лучшие моменты в фото-истории
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€325
за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Индивидуальная экскурсия
8ч
€130
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€195
за 1-4 чел.
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Секреты мастериц, серебро и аутентичные улочки в деревушке (путешествие из любого города Кипра)
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться...
Ежедневно в 09:00
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Последние отзывы «Экскурсии Лимасола»
- ААнна26 октября 2021Отличная экскурсия для тех, для кого Кипр не только пляж. Красивые морские виды, десятки ярких фото. Серго очень позитивный человек, с удовольствием делится своей любовью к этому острову и интересными фактами его истории и географии. Поездка комфортная во всех смыслах!
- ААлександр17 октября 2021Добрался до дома и описываю впечатления от экскурсии. В первую очередь - спасибо Серго. Замечательная поездка, солнечные воспоминания и дружелюбное Ваше отношение надолго останутся в наших сердцах. Просто с Вами интересно, забраться туда, куда не каждый турист способен добраться, увидеть то, что в экскурсионном забеге не покажут на массовых, натоптанных маршрутах. Тонкое чувство настроений и пожеланий гостей, делает Вас отличным сопровождающим по этому прекрасному острову. Еще раз спасибо Серго. Тем кому интересен Кипр с точки зрения нюансов, узких троп и красивейших видов - это к Серго. К тому же Серго прекрасный собеседник с тонким чувством юмора. Удачи Вам Серго, и самого хорошего. Очень рекомендую гостям острова.
- Отзыв на: Лефкара: узнать Кипр через его ремёслаААлександр16 октября 2021Поездка с Владимиром была короткой, но очень насыщенной. Деревня Лефкара знаменита своими вышивками, кружевами и серебряных дел мастерами. Место, где можно запастись подарками домой. Сама деревня очень красивая, здесь удивительные церкви, которое без такого опытного гида как Владимр, самим просто не найти. Заехали на оливковую ферму на краю огромной лесистой долины знаменитую своими столетними оливами и оливковой продукцией от масла до кондитерских изделий. Кроме того, мы еще попросили Владимира показать нам поселение Хирокития - 5800 лет до нашей эры. Везде успели, экскурсия определенной удалась. Спасибо!
- Отзыв на: Лефкара: узнать Кипр через его ремёслаЛЛариса13 октября 2021Владимир, огромное спасибо за новые впечатления, знания, за комфорт и лёгкость! Однозначно хочется вернуться и подпитаться и местом, и энергией жителей-тружеников и гранатами (они уникальны по вкусу. Очень рекомендую) и оливковым маслом (не бойтесь и приобретайте масло в пластике - выдерживает перелёт и в мягком чемодане😊). Все отлично!
- Отзыв на: Путь паломника на КипреААлександр13 октября 2021Отличная экскурсия по горному Кипру - деревни, монастыри, церкви, исторические места. Удивительная природа - водопады, горные вершины, хвойные леса. Владислав давно живет на острове, отлично знает его историю и географию, он хороший рассказчик и отлично справляется с горными серпантинами. Внимательно отнесся ко всем нашим просьбам и предпочтениям. Это был хороший день. Не пожалеете!
- PPavel11 октября 2021Отличная экскурсия, замечательный гид! Сможете узнать совершенно другой Кипр: маршрут, виды, история, дегустации - все крайне интересно:)
- Отзыв на: Тур гурмана из любого города островаААлександр9 октября 2021Мне повезло, нашел два свободных дня у Елены Николаевой, чтобы заказать две экскурсии - Пафос и тур гурмана. Она потрясающий гид. Она журналист, краевед, философ и юморист. И еще отличный собеседник. С ней можно увидеть совсем другую страну в стороне от проторенных туристических дорог, увидеть настоящий Кипр, его людей, услышать его историю и анекдоты, попробовать не только, что подают на стол, но и что такое жизнь в маленьких горных деревеньках. Елена обладает талантом рассказывать. Кажется, она знает так много и столько хочет передать своим гостям, что сразу хочется планировать следующую поездку.
- Отзыв на: Лимассол глазами местных жителейЛЛариса9 октября 2021Оля, большое спасибо за знакомство с городом, за новые впечатления, за прекрасное настроение
- ААлександр9 октября 2021Татьяна очень знающий гид. Свободно отвечала на любые вопросы, казалось, она просто знает все. Уверенна, спокойна, ненавязчива. коммуникабельна. Мы с удовольствием поднялись с ней по непростой горной тропе к водопаду Каледония. Поездка в горы обязательна при посещении Кипра. Не был в горах - не видел Кипр. Чудесная природа, дикие скалы, форель в заводях, интересные деревни, обязательно заехать в винодельню где производят Коммандарию. В Омодосе интересный монастырь и небольшой деревенский музейчик при нем. Это была приятная и интересная поездка.
- ВВиктор6 октября 2021Потрясающий маршрут! Наша семья просто влюбилась в этот уголок Кипра. Sergo великолепный рассказчик, интересный человек, который очень любит Кипр и щедро делится своими знаниями. Спасибо большое.