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впервые встречаем гида, который не спрашивая разрешения присоединиться к туристам на обед, садится за стол без приглашения. В экскурсии написано обед по желанию и за дополнительную плату, однако не сказано, что туристы оплачивают обед и гида тоже… конечно туристы могут пригласить гида на обед и даже угостить, но это наше право благодарности а не необязанность! На следующий день у нас была ещё одна поездка, которую мы согласовали в первый день. Все входные билеты за себя (условия экскурсии, полность согласны)… и ВСЕ входные билеты за Елену оплачивали мы?!? Не хотелось портить настроение и выяснять отношения, но осадок остался крайне неприятный! В обед история повторилась…. обед за наш счёт и без приглашения…. Вечером, когда мы остановились на кофе и восточные сладости и сидели обсуждали наши планы, Елена подсела за наш стол со своим заказом… ну ведь не выгонять человека в такой ситуации?!? Оплата разумеется была за нами… … положительные впечатления от обеих экскурсий были перекрыты бесцеремонностью Елены полностью!