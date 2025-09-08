Индивидуальные экскурсии в Лимассоле

Вас ждут древние церкви и монастыри, где можно узнать об истории христианства и прикоснуться к величайшим святыням. Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Древние монастыри и церкви
- 🌄 Захватывающие виды с горы Олимпус
- 🙏 Иконы и святыни христианства
- 🍷 Визит на старинную винодельню
- 🌳 Прогулки по живописным горным деревням
Что можно увидеть
- Вершина горы Олимпус
- Мужской монастырь Киккос
- Вершина горы Трони
- Женский монастырь Трикуккиотисса
- Мужской монастырь Тродитисса
- Монастырь и церковь Святого Креста
- Старинная винодельня
Описание экскурсии
Вершина горы Олимпус
Наша первая остановка будет на самой высокой точке Кипра — вершине Олимпуса. Вы прогуляетесь по горной тропе до смотровой площадки, откуда перед вами откроются захватывающие виды на северное побережье острова, долину Месаория и залив Морфу. После этих воодушевляющих картин мы снова отправимся в путь к главным монастырям страны.
Мужской монастырь Киккос
По дороге в святыню вы увидите один из самых живописных уголков Кипра с горными склонами и перевалами! Путешествуя по ним, мы окажемся в умиротворенном и благословенном месте — монастыре Киккос. Здесь находится одна из трех икон Евангелиста Луки — икона Киккской Божией Матери Елиуса, молитвы у которой помогают рождению здоровых детей. А в баптистерие вы сможете прикоснуться к величайшим святыням для всех христиан: здесь находятся ракии (кивоты) с мощами, которые на протяжении столетий хранила и оберегала братия Киккоса.
Вершина горы Трони
От подножия горы мы доберёмся до её вершины, чтобы погулять по новому парку монастыря Киккос. Здесь же вы осмотрите усыпальницу первого президента и архиепископа республики Кипр. Помимо старинных построек здесь есть и современные: на самой высокой точке горы в 2019 году построили великолепный храм-ротонду в честь Киккской Божией Матери Елиуса, который вы также увидите.
Женский монастырь Трикуккиотисса
Любуясь по пути горными пейзажами и природой Кипра, мы постепенно окажемся в одном из старейших монастырей Кипра, Трикуккья. Здесь вас приветливо встретят монахини и угостят кофе, домашней выпечкой, вареньем и лимонадом, что придётся как нельзя кстати в середине нашего пути. Дальше вы осмотрите владения монастыря: здесь сохранилась небольшая церковь, где проходят ежедневные службы. И прикоснётесь к его святыне — иконе Божией Матери Трикуккиотиссы.
Мужской монастырь Тродитисса
В 15 минутах езды по горным дорогам Троодоса нас ждёт монастырь, о котором знают во всём мире. В церкви вы найдёте чудотворную икону, которую спасли во время иконоборческой ереси. Молитвы около неё, а также особый обряд священника, могут помочь девушкам забеременеть. Бережно хранится в монастыре и Пояс Богородицы, который одевают на талию женщин во время таинства. Поблизости есть источник с чистейшей водой, которую можно набрать в бутылочки и взять с собой. Её целебные свойства помогут восстановить силы утомленным дорогой путникам.
Монастырь и церковь Святого Креста (деревня Омодос)
Следующее место, куда мы отправимся, славится своим возрастом в несколько тысяч лет и лучшими сортами винограда на острове и в мире. Здесь же, в деревне Омодос, стоит монастырь и церковь Святого Креста, — о монастыре известно, что его возвели уже во 2 веке! А в церкви бережно хранятся верева-узы Христовы, частица Животворящего креста и мощи великих христианских святых. Кроме того, на территории есть тематические музеи, куда может попасть любой желающий.
Старинная винодельня
Дегустация вина, оливкового масла и местных деликатесов — после насыщенного путешествия вас ждёт отдых на винодельне в тёплой компании. Вы откроете для себя новые вкусы, поделитесь в приятной обстановке впечатлениями и, может, даже выберете себе что-нибудь в лавке от локальных мастеров: поделками в национальном стиле, украшениями, вышивками, изделиями из керамики и глины.
Организационные детали
Экскурсия может быть организована также и для групп от 7 человек.
Что включено в стоимость
- Выезд из Лимассола (из Ларнаки, Никоссии, Пафоса — дополнительно 35 евро, из Айя-Напы и Протараса — 45 евро)
- Посещение музеев монастыря Святого Креста в Омодос
- Дегустации
Дополнительные расходы
- Обед и напитки. По вашему желанию можем организовать обед в традиционной горной таверне с мясной или рыбной кухней (обед с кипрским мясным мезе, вином и прохладительным напитком от 14 евро/чел.
- Входной билет в музей монастыря Киккос — 5 евро/взр., 3 евро/детский
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Доплата за дополнительных пассажиров от 5 до 7 человек — 50 евро.
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Отзывы и рейтинг
Ездили с мамами и дочкой-подростком.
Выбрали экскурсию в первую очередь из-за мам, но и нам с дочкой очень понравилось.
Динамично, но все успевали рассмотреть, нафотографировать!
Владислав был очень внимательным и терпеливым, а мы вчетвером мастера нервы помотать)
Материал подготовлен отлично, наконец удалось погрузиться в жизнь и историческое развитие острова.
Прекрасная авторская экскурсия, с удовольствием рекомендую всем!