Индивидуальные экскурсии в Лимассоле

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Путь паломника на Кипре

Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Путешествие по святым местам на Кипре очищает душу и вдохновляет на новые свершения.

Вас ждут древние церкви и монастыри, где можно узнать об истории христианства и прикоснуться к величайшим святыням. Прогулка
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по вершине Олимпуса откроет захватывающие виды на северное побережье острова.

В монастыре Киккос вы увидите икону Киккской Божией Матери Елиуса, а в Трикуккья монахини угостят домашней выпечкой. В монастыре Тродитисса можно найти чудотворную икону и Пояс Богородицы. В деревне Омодос посетите монастырь и церковь Святого Креста, а также старинную винодельню

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Древние монастыри и церкви
  • 🌄 Захватывающие виды с горы Олимпус
  • 🙏 Иконы и святыни христианства
  • 🍷 Визит на старинную винодельню
  • 🌳 Прогулки по живописным горным деревням
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре

Что можно увидеть

  • Вершина горы Олимпус
  • Мужской монастырь Киккос
  • Вершина горы Трони
  • Женский монастырь Трикуккиотисса
  • Мужской монастырь Тродитисса
  • Монастырь и церковь Святого Креста
  • Старинная винодельня

Описание экскурсии

Вершина горы Олимпус

Наша первая остановка будет на самой высокой точке Кипра — вершине Олимпуса. Вы прогуляетесь по горной тропе до смотровой площадки, откуда перед вами откроются захватывающие виды на северное побережье острова, долину Месаория и залив Морфу. После этих воодушевляющих картин мы снова отправимся в путь к главным монастырям страны.

Мужской монастырь Киккос

По дороге в святыню вы увидите один из самых живописных уголков Кипра с горными склонами и перевалами! Путешествуя по ним, мы окажемся в умиротворенном и благословенном месте — монастыре Киккос. Здесь находится одна из трех икон Евангелиста Луки — икона Киккской Божией Матери Елиуса, молитвы у которой помогают рождению здоровых детей. А в баптистерие вы сможете прикоснуться к величайшим святыням для всех христиан: здесь находятся ракии (кивоты) с мощами, которые на протяжении столетий хранила и оберегала братия Киккоса.

Вершина горы Трони

От подножия горы мы доберёмся до её вершины, чтобы погулять по новому парку монастыря Киккос. Здесь же вы осмотрите усыпальницу первого президента и архиепископа республики Кипр. Помимо старинных построек здесь есть и современные: на самой высокой точке горы в 2019 году построили великолепный храм-ротонду в честь Киккской Божией Матери Елиуса, который вы также увидите.

Женский монастырь Трикуккиотисса

Любуясь по пути горными пейзажами и природой Кипра, мы постепенно окажемся в одном из старейших монастырей Кипра, Трикуккья. Здесь вас приветливо встретят монахини и угостят кофе, домашней выпечкой, вареньем и лимонадом, что придётся как нельзя кстати в середине нашего пути. Дальше вы осмотрите владения монастыря: здесь сохранилась небольшая церковь, где проходят ежедневные службы. И прикоснётесь к его святыне — иконе Божией Матери Трикуккиотиссы.

Мужской монастырь Тродитисса

В 15 минутах езды по горным дорогам Троодоса нас ждёт монастырь, о котором знают во всём мире. В церкви вы найдёте чудотворную икону, которую спасли во время иконоборческой ереси. Молитвы около неё, а также особый обряд священника, могут помочь девушкам забеременеть. Бережно хранится в монастыре и Пояс Богородицы, который одевают на талию женщин во время таинства. Поблизости есть источник с чистейшей водой, которую можно набрать в бутылочки и взять с собой. Её целебные свойства помогут восстановить силы утомленным дорогой путникам.

Монастырь и церковь Святого Креста (деревня Омодос)

Следующее место, куда мы отправимся, славится своим возрастом в несколько тысяч лет и лучшими сортами винограда на острове и в мире. Здесь же, в деревне Омодос, стоит монастырь и церковь Святого Креста, — о монастыре известно, что его возвели уже во 2 веке! А в церкви бережно хранятся верева-узы Христовы, частица Животворящего креста и мощи великих христианских святых. Кроме того, на территории есть тематические музеи, куда может попасть любой желающий.

Старинная винодельня

Дегустация вина, оливкового масла и местных деликатесов — после насыщенного путешествия вас ждёт отдых на винодельне в тёплой компании. Вы откроете для себя новые вкусы, поделитесь в приятной обстановке впечатлениями и, может, даже выберете себе что-нибудь в лавке от локальных мастеров: поделками в национальном стиле, украшениями, вышивками, изделиями из керамики и глины.

Организационные детали

Экскурсия может быть организована также и для групп от 7 человек.

Что включено в стоимость

  • Выезд из Лимассола (из Ларнаки, Никоссии, Пафоса — дополнительно 35 евро, из Айя-Напы и Протараса — 45 евро)
  • Посещение музеев монастыря Святого Креста в Омодос
  • Дегустации

Дополнительные расходы

  • Обед и напитки. По вашему желанию можем организовать обед в традиционной горной таверне с мясной или рыбной кухней (обед с кипрским мясным мезе, вином и прохладительным напитком от 14 евро/чел.
  • Входной билет в музей монастыря Киккос — 5 евро/взр., 3 евро/детский
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Доплата за дополнительных пассажиров от 5 до 7 человек — 50 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 110 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владислав. Живу в городе Лимассол. Работаю на Кипре с 1995 года в туристической компании гидом-переводчиком. По сегодняшний день также продолжаю работать в туризме. Организациями и проведением экскурсий
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на Кипре занимаюсь более 20 лет. Имею профессиональные кипрские права ЕС на управление туристическими автобусами всех категорий. Знаю все уголки и маршруты экскурсий на нашем прекрасном Кипре. Я люблю эту страну и уверен, что и вы влюбитесь в неё с нашего первого путешествия по острову. Маршруты моих экскурсий насыщены достопримечательностями и полностью раскрывают тему любого нашего путешествия. С удовольствием подробно и интересно расскажу об известных и малоизвестных достопримечательностях и истории нашего прекрасного острова. Жду вас на Кипре!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его глубоким познаниям истории и занимательным рассказам, а также искренним желанием сделать экскурсию живой и познавательной.
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его+2
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
Совершенный маршрут для знакомства с Кипром, его красотами и христианством. Отдельная благодарность гиду Владиславу и его
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Н
все очень понравилось, интересная программа экскурсии
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Yana
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Ездили с мамами и дочкой-подростком.
Выбрали экскурсию в первую очередь из-за мам, но и нам с дочкой очень понравилось.
Динамично, но все успевали рассмотреть, нафотографировать!
Владислав был очень внимательным и терпеливым, а мы вчетвером мастера нервы помотать)
Материал подготовлен отлично, наконец удалось погрузиться в жизнь и историческое развитие острова.
Прекрасная авторская экскурсия, с удовольствием рекомендую всем!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом!
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Виктория
Приехали на Кипр в новогодние праздники и первые дни изучали местные достопримечательности на своих двоих. Для поездки в горы решили взять уже экскурсию и ничуть об этом не пожалели! Владислав
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очень интересно рассказывал про историю Кипра, его легенды, современную жизнь на острове, да и вообще оказался очень приятным человеком, с которым уютно путешествовать:)

Мы посетили водопады, посмотрели самую высокую точку Кипра, где лежит снег, засняли классные виды с Трони, прошлись по монастырям и увидели икону, написанную ещё апостолом Лукой. На обед остановились в очень приличном ресторанчике с видом на горы, где попробовали кипрское клефтико. На обратном пути заехали в горную деревушку Омодос и прогулялись ещё там.
В общем, мы в полном восторге! Спасибо Владиславу за отличное путешествие!:)

Приехали на Кипр в новогодние праздники и первые дни изучали местные достопримечательности на своих двоих. Для
Приехали на Кипр в новогодние праздники и первые дни изучали местные достопримечательности на своих двоих. Для
Приехали на Кипр в новогодние праздники и первые дни изучали местные достопримечательности на своих двоих. Для
Приехали на Кипр в новогодние праздники и первые дни изучали местные достопримечательности на своих двоих. Для
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Stella
Хорошая экскурсия, много информации, прошла в хорошем тайминге и не скучно
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М
Экскурсия очень понравилась! Мы были с двумя детьми 6 и 15 лет, так вот было интересно и старшему, и младшему, и мы сами узнали много новой информации от нашего гида
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Владислава. Пришлось много передвигаться на машине, но рассказы гида в пути об истории Кипра, о монастырях и их святынях, любопытные факты не давали нам заскучать. Немного переживали за младшего сына, как он перенесёт такую продолжительную поездку, но всё обошлось, Владислав был очень внимателен и делал дополнительные остановки, чтобы мы немного отдохнули. Всё организовано очень хорошо. Программа насыщенная, но не слишком утомительная. Рекомендуем всем, особенно интересующимся православием и святыми местами, обязательно совершить такую экскурсию.

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