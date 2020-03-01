Индивидуальные экскурсии в Лимассоле

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Главные монастыри и церкви страны, вершина горы Олимпус и старинная винодельня

Vladislav
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Vladislav – ваш гид
Путешествие по святым местам на Кипре очищает душу и вдохновляет на новые свершения.

Я приведу вас к древним церквям и монастырям, расскажу об истории христианства, о стране и событиях, которых не найти в путеводителях.

А ещё мы побываем в тихих горных деревнях, насладимся ландшафтами Троодоса и заглянем на бокал вина на винодельню.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — место проживания
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Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре

Что вас ожидает

Вершина горы Олимпус
Наша первая остановка будет на самой высокой точке Кипра — вершине Олимпуса. Вы прогуляетесь по горной тропе до смотровой площадки, откуда перед вами откроются захватывающие виды на северное побережье острова, долину Месаория и залив Морфу. После этих воодушевляющих картин мы снова отправимся в путь к главным монастырям страны.

Мужской монастырь Киккос
По дороге в святыню вы увидите один из самых живописных уголков Кипра с горными склонами и перевалами! Путешествуя по ним, мы окажемся в умиротворенном и благословенном месте — монастыре Киккос. Здесь находится одна из трех икон Евангелиста Луки — икона Киккской Божией Матери Елиуса, молитвы у которой помогают рождению здоровых детей. А в баптистерие вы сможете прикоснуться к величайшим святыням для всех христиан: здесь находятся ракии (кивоты) с мощами, которые на протяжении столетий хранила и оберегала братия Киккоса.

Вершина горы Трони
От подножия горы мы доберёмся до её вершины, чтобы погулять по новому парку монастыря Киккос. Здесь же вы осмотрите усыпальницу первого президента и архиепископа республики Кипр. Помимо старинных построек здесь есть и современные: на самой высокой точке горы в 2019 году построили великолепный храм-ротонду в честь Киккской Божией Матери Елиуса, который вы также увидите.

Женский монастырь Трикуккиотисса
Любуясь по пути горными пейзажами и природой Кипра, мы постепенно окажемся в одном из старейших монастырей Кипра, Трикуккья. Здесь вас приветливо встретят монахини и угостят кофе, домашней выпечкой, вареньем и лимонадом, что придётся как нельзя кстати в середине нашего пути. Дальше вы осмотрите владения монастыря: здесь сохранилась небольшая церковь, где проходят ежедневные службы. И прикоснётесь к его святыне — иконе Божией Матери Трикуккиотиссы.

Мужской монастырь Тродитисса
В 15 минутах езды по горным дорогам Троодоса нас ждёт монастырь, о котором знают во всём мире. В церкви вы найдёте чудотворную икону, которую спасли во время иконоборческой ереси. Молитвы около неё, а также особый обряд священника, могут помочь девушкам забеременеть. Бережно хранится в монастыре и Пояс Богородицы, который одевают на талию женщин во время таинства. Поблизости есть источник с чистейшей водой, которую можно набрать в бутылочки и взять с собой. Её целебные свойства помогут восстановить силы утомленным дорогой путникам.

Монастырь и церковь Святого Креста (деревня Омодос)
Следующее место, куда мы отправимся, славится своим возрастом в несколько тысяч лет и лучшими сортами винограда на острове и в мире. Здесь же, в деревне Омодос, стоит монастырь и церковь Святого Креста, — о монастыре известно, что его возвели уже во 2 веке! А в церкви бережно хранятся верева-узы Христовы, частица Животворящего креста и мощи великих христианских святых. Кроме того, на территории есть тематические музеи, куда может попасть любой желающий.

Старинная винодельня
Дегустация вина, оливкового масла и местных деликатесов — после насыщенного путешествия вас ждёт отдых на винодельне в тёплой компании. Вы откроете для себя новые вкусы, поделитесь в приятной обстановке впечатлениями и, может, даже выберете себе что-нибудь в лавке от локальных мастеров: поделками в национальном стиле, украшениями, вышивками, изделиями из керамики и глины.

Организационные детали

Экскурсия может быть организована также и для групп от 7 человек.

Что включено в стоимость

  • Выезд из Лимассола (из Ларнаки, Никоссии, Пафоса дополнительно 35 евро)
  • Посещение музеев монастыря Святого Креста в Омодос
  • Дегустации

Дополнительные расходы

  • Обед и напитки. По вашему желанию можем организовать обед в традиционной горной таверне с мясной или рыбной кухней (обед с кипрским мясным мезе, вином и прохладительным напитком от 14 евро/чел.
  • Входной билет в музей монастыря Киккос — 5 евро/взр., 3 евро/детский
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 7). Доплата за дополнительных пассажиров от 5 до 7 человек — 50 евро.
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре
Путь паломника на Кипре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — место проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladislav
Vladislav
Здравствуйте! Меня зовут Владислав. Живу в городе Лимассол. Работаю на Кипре с 1995 года в туристической компании гидом-переводчиком. По сегодняшний день также продолжаю работать в туризме. Организациями и проведением экскурсий на Кипре занимаюсь более 20 лет. Имею профессиональные кипрские права ЕС на управление туристическими автобусами всех категорий. Знаю все уголки и маршруты экскурсий на нашем прекрасном Кипре. Я люблю эту страну и уверен, что и вы влюбитесь в неё с нашего первого путешествия по острову. Маршруты моих экскурсий насыщены достопримечательностями и полностью раскрывают тему любого нашего путешествия. С удовольствием подробно и интересно расскажу об известных и малоизвестных достопримечательностях и истории нашего прекрасного острова. Жду вас на Кипре!
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