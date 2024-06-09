1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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