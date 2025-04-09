Индивидуальная
до 1 чел.
Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра
Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии
Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 12:00
10 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Национальный парк Акамас
Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 14:00
10 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Монастырь Святого Неофита»
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