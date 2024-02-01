1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни
Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос: от мифов до древней столицы - индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре» - Никосия и окрестности
Маршрут, который полюбился многим, проведет вас через ключевые достопримечательности Никосии и её окрестностей, не утомляя длительными переходами
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра
Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии
Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Национальному парку Акамас: природа, история и морские пещеры
Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия Магические фонтаны: лабиринт, Мыс Каво Греко и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир приключений: от лабиринта Минотавра до волшебного шоу танцующих фонтанов на восточном побережье Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по святым обителям Никосии: Чудеса Святого Исцеления
Погрузитесь в мир древних тайн и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Никосии в рамках экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы Никосии: от серфинга до гастрономии
Присоединяйтесь к нам в путешествии, где вы научитесь серфингу, насладитесь кипрской кухней и познакомитесь с историей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Полёт на самолёте над Кипром - незабываемое приключение
Насладитесь незабываемым полётом на самолёте над Кипром! Уникальная возможность увидеть остров с высоты и даже попробовать себя в роли пилота
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: винная экскурсия по живописным деревням Кипра
Погрузитесь в мир кипрского вина, посетив винодельческие деревни с профессиональным гидом. Великолепные пейзажи и дегустация ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Никосии: исключительное путешествие
Планируйте своё путешествие по Никосии с нами! Ваш идеальный маршрут с учётом всех пожеланий и интересов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом: уникальный опыт
Погрузитесь в мир рыбалки на басса в Никосии. Уникальный шанс научиться у чемпиона Кипра, насладиться природой и гарантированно получить улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона: Путешествие по великолепным пляжам Кипра из Никосии
Погрузитесь в красоту лучших пляжей Кипра с индивидуальной экскурсией по Никосии. Насладитесь чистыми водами и живописными видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: глубокое погружение в историю
Путешествие в сердце Кипра: горы Троодос, духовные святыни и вдохновляющие пейзажи ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев в Никосии: от шоколадной мастерской до верёвочного парка
Забудьте о скучных экскурсиях! Приключения спартанцев - это захватывающее путешествие для всей семьи в самом сердце Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Предгорье Троодоса: монастырь, винодельня, музей - глубокое погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией в предгорье Троодоса. От монастыря до традиционной винодельни - каждый шаг открывает новые грани острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия для семей Остров сокровищ: Пиратские пещеры и Мост влюбленных
Приглашаем на увлекательное путешествие по легендарным местам Никосии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наследие Византии в Никосии: уникальное путешествие по церквям ЮНЕСКО
Погрузитесь в мир древней Византии с экскурсией по уникальным церквям Никосии, наслаждаясь культурным богатством Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ларнака в величии веков: путешествие сквозь время
Полдневная экскурсия в Ларнаку - идеальный способ познакомиться с богатой историей и культурой города, не тратя много времени
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии
Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
3 часа
Житие-бытие ослиное: семейное приключение в Никосии
Приглашаем на увлекательное путешествие по лабиринту Минотавра и веселую встречу с осликом Иа. Забудьте о скуке и насладитесь незабываемыми моментами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия для семьи в Никосии: ослики, верблюды и морские угощения
Проведите день, наполненный радостью и удивлением, в компании дружелюбных животных и вкуснейших морепродуктов в Никосии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Никосии: культура и кулинария Кипра
Приглашаем на уникальное путешествие по Никосии, где вы не только увидите красоты Кипра, но и попробуете настоящие кипрские деликатесы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колоритный Кипр
Начало: Лимассол, ваше место проживания
Расписание: Суббота и воскресенье в 09:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Мыс Греко: от Лефкары до Протараса через Айя-Напу
Погрузитесь в культурное наследие Кипра, посетив живописные деревни, древние храмы и великолепные природные заповедники
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Южный Троодос: святыни, горы и традиции Кипра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив его святыни, горные деревушки и насладившись вкусом местных вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по зеленым уголкам Кипра
Погрузитесь в мир кипрских вкусов с экскурсией по горам Троодоса. Дегустации местных деликатесов и вин сделают ваш день незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по горному массиву Троодос: монастыри, пейзажи и традиции
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией Сердце Троодоса: горные виды, духовные святыни и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мертвый город Фамагуста: экскурсия для семьи или друзей
Погрузитесь в историю и культуру Кипра на индивидуальной экскурсии в Мертвый город Фамагуста. Посетите уникальные достопримечательности и насладитесь комфортом
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Индивидуальная экскурсия с частным гидом на комфортном автомобиле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Никосии и её окрестностям: церковь Святых Киприана и Иустины, зоопарк и уникальная разделённая столица
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пять Святынь Никосии: духовное путешествие по святым местам
Погрузитесь в мир древних легенд и святости, посетив уникальные святыни Никосии в рамках экскурсии Пять Святынь
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Откройте для себя величественные горы Троодос, древние монастыри и живописные деревни. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Колорит Кипра: от горных деревушек до винодельни
Погрузитесь в уникальный мир кипрской культуры: от древних монастырей до дегустации изысканных вин
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья1 февраля 2024Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было
- ВВладислава27 января 2024Прекрасный экскурсовод. Приятная и непринужденная атмосфера, кроме того уложились четко в назначенное время! Рекомендую.
- ЛЛада4 сентября 2023Понравилась деревня Лефкара, живописные улочки, вышивка и изделия из серебра. Особенно интересно было в Никосии, посмотрели исторической центр, пересекли границу и оказались на Северном Кипре. Спасибо гиду Андрею! Все остались довольны
- ППолина25 мая 2023Всё понравилось, спасибо!
- ВВалентина21 ноября 2022Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
- ГГринберг13 сентября 20225 звезд водителю, экскурсоводу меньше. поездку нужно переименовать, это не гурме трип, а поездка по горам Кипра
- ЕЕлена13 августа 2022Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в июне 2024
Сейчас в Никосии в категории "Индивидуальные" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 90 до 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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