Морская прогулка до Фамагусты

Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку -...

5
2 отзыва
Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку — Фамагусте, вас ждут разнообразные природные достопримечательности живописного юго-восточного побережья.
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты
Морская прогулка до Фамагусты

Что вы увидите 🤩

  • Морские пещеры
  • Мыс Греко
  • Фамагуста

Что вас ждёт:

  • На корабле вас ждёт экскурсионная программа с русским гидом, предоставляются бинокли и лежаки для загорания. Предусмотрены остановки для фотографий и остановки в красивейших лагунах для купания. На борту предусмотрены все удобства и включён обед.
Природные красоты
Мы увидим морские пещеры — действительно впечатляющие своей живописной красотой место. Здесь каждый сможет найти чем полюбоваться — удивительно чистая, насыщенно бирюзово-изумрудная вода, прозрачная настолько, что видны глубины дна с различными морскими водорослями, причудливой формы пещеры и гроты. Мыс Греко, который является одним из самых красивых мест на Кипре, море здесь яркое, а камни живописно вписываются в пейзаж. Город-призрак Фамагуста, который привлекает туристов своей незаурядностью и имеет очень долгую и богатую на события историю.

Цены на экскурсию

Для группы 1-70 человекДля группы 1-25 человек
Взрослый
€22
Детский от 2 до 12 лет
€14

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Русский гид
  • Бинокли
  • Душ
  • Остановки для фотографий
  • Обед
  • Лежаки для загорания
  • Красивейшие лагуны для купания
  • На борту предусмотрены все удобства
Что не входит
  • Трансфер от вашего отеля и обратно (дополнительная плата)
Место начала и завершения
Порт Айя Напа, Кипр
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 10:30

Геометрия О.
Геометрия О.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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