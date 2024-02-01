1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии
Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Национальному парку Акамас: природа, история и морские пещеры
Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Мыс Греко: от Лефкары до Протараса через Айя-Напу
Погрузитесь в культурное наследие Кипра, посетив живописные деревни, древние храмы и великолепные природные заповедники
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Южный Троодос: святыни, горы и традиции Кипра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив его святыни, горные деревушки и насладившись вкусом местных вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по зеленым уголкам Кипра
Погрузитесь в мир кипрских вкусов с экскурсией по горам Троодоса. Дегустации местных деликатесов и вин сделают ваш день незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по горному массиву Троодос: монастыри, пейзажи и традиции
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией Сердце Троодоса: горные виды, духовные святыни и неповторимые впечатления
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья1 февраля 2024Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было
- ВВладислава27 января 2024Прекрасный экскурсовод. Приятная и непринужденная атмосфера, кроме того уложились четко в назначенное время! Рекомендую.
- РРябцева27 октября 2021Морская прогулка до ФамагустыПрогулка понравилась. Замечательные виды. Купание в бухтах. Не понравилось питание и отсутствие питьевой воды.
- ССитникова10 сентября 2021Морская прогулка до ФамагустыВсе понравилось! приятная морская прогулка за небольшую цену.
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в июне 2024
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