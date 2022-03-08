Фамагуста и Саламин - берега истории

Для наших гостей из Ларнаки, Айя-напы и Протараса мы приготовили зрелищную экскурсию на пол дня, которая начнется

Индивидуальная
Для наших гостей из Ларнаки, Айя-напы и Протараса мы приготовили зрелищную экскурсию на пол дня, которая начнется в удобное для вас время.

В этом увлекательном путешествии по Северному Кипру мы посетим восточное побережье острова, где расположились когда-то богатейшие города Кипра — Фамагуста и его «прародитель» древний город-государство Саламин.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Фамагуста и Саламин - берега истории
Фамагуста и Саламин - берега истории
Фамагуста и Саламин - берега истории
Фамагуста и Саламин - берега истории
Фамагуста и Саламин - берега истории

Что вы можете увидеть 🤩

  • Город Фамагуста
  • «Город призрак» — Вароша
  • Крепость Фамагусты
  • Собор Св. Николая
  • Башня Отелло
  • Монастырь Апостола Варнавы
  • Древний Саламин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Крепость Фамагусты

Город Фамагуста был основан ещё в начале III века до н. э. египетским царем Птолемеем II, однако на протяжении столетий это был ничем не примечательный небольшой городок. Всё изменилось коренным образом, когда в него перебрались жители богатого Саламина, разрушенного нещадными набегами арабов.
Первым делом, мы осмотрим городскую крепость — одну из основных достопримечательностей Фамагусты. Внушительные крепостные стены достигают 17 м в высоту, хоть местами они и разрушены временем, природой и артиллерийскими обстрелами.
Готический собор перестроенный в мечеть
В историческом центре Фамагусты сохранилось множество храмов и соборов. Мы посетим наиболее интересный из них — собор Святого Николая, ныне перестроенный в мечеть. Прототипом для его создания послужил Собор Парижской Богоматери.
Обязательно стоит уделить внимание и башне «Отелло», ведь именно в ней по легенде произошли трагические события, которые легли в основу произведения Шекспира.

Монастырь апостола Варнавы

Следующая остановка — монастырь, построенный в честь апостола Варнавы, с именем которого связана вся история становления христианства на Кипре. Это место является одной из главных паломнических достопримечательностей Северного Кипра. С 1976 года монастырь не действует, а сейчас в нём располагается археологический музей с коллекцией артефактов.
Рядом с монастырём находится гробница апостола Варнавы, над которой возведена небольшая купольная часовня. Из её крошечного зала крутая лестница ведет вниз, где в небольшой подземной пещере покоится саркофаг, в нём по преданию, сберегались нетленные мощи святого апостола.

Древний город-государство Саламин

Далее мы отправимся в развалинам древнего города Саламина. По одному из античных мифов, он был основан лучшим лучником Троянской войны Тевкром. Некогда город процветал, а сегодня он представляет собой обширный археологический парк. Здесь можно увидеть хорошо сохранившиеся сооружения античности и византийского средневековья. Особое внимание стоит уделить древнеримскому амфитеатру, термам и царским гробницам.
По Саламину можно гулять весь день, но мы обязательно оставим время, чтобы искупаться в лазурных водах саламинского побережья. Затем, выпив чашечку кофе, отправимся в обратный путь, увозя с собой богатые впечатления и массу интересных фотоснимков.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности.
Протяженность: до 100 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 60 м; Число остановок: 8; Пеший участок: до 1800 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входной билет в древний город-государство Саламин стоит 3 евро на взрослого и 1,50 евро для детей
  • Входной билет в замок Отелло стоит 3 евро на взрослого и бесплатно для детей
  • Входной билет в монастырь апостола Варнавы стоит 3 евро на взрослого и бесплатно для детей
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности
  • Протяженность: до 100 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 60 м Число остановок: 8 Пеший участок: до 1800 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по согласованию

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