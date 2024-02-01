1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия Магические фонтаны: лабиринт, Мыс Каво Греко и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир приключений: от лабиринта Минотавра до волшебного шоу танцующих фонтанов на восточном побережье Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Никосии: исключительное путешествие
Планируйте своё путешествие по Никосии с нами! Ваш идеальный маршрут с учётом всех пожеланий и интересов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев в Никосии: от шоколадной мастерской до верёвочного парка
Забудьте о скучных экскурсиях! Приключения спартанцев - это захватывающее путешествие для всей семьи в самом сердце Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия для семей Остров сокровищ: Пиратские пещеры и Мост влюбленных
Приглашаем на увлекательное путешествие по легендарным местам Никосии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Житие-бытие ослиное: семейное приключение в Никосии
Приглашаем на увлекательное путешествие по лабиринту Минотавра и веселую встречу с осликом Иа. Забудьте о скуке и насладитесь незабываемыми моментами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия для семьи в Никосии: ослики, верблюды и морские угощения
Проведите день, наполненный радостью и удивлением, в компании дружелюбных животных и вкуснейших морепродуктов в Никосии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Никосии и её окрестностям: церковь Святых Киприана и Иустины, зоопарк и уникальная разделённая столица
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья1 февраля 2024Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было
- ВВладислава27 января 2024Прекрасный экскурсовод. Приятная и непринужденная атмосфера, кроме того уложились четко в назначенное время! Рекомендую.
- MMv.nevzo10 июля 2022Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»Очень понравилась экскурсия и взрослым и детям! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в июне 2024
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