Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, с 10:30 до 15:00

«Йо-хо-хо, и бутылка рому. »

На корабле вас ждёт развлекательная программа, остановки для спуска по рее (прыжки и плаванье с акулами в голубой лагуне). Роскошная пиратская еда! На борту предусмотрены все удобства: 2 бара, палуба для загорания, чилаут, закрытая палуба, раздельный WC.

Посещение знаменитых пещер Айя-Напы

Морские Пещеры, в переводе с греческого языка Айя-Напа — звучит как «священный лес». И это действительно впечатляющие своей живописной красотой место. Здесь каждый сможет найти чем полюбоваться – удивительно чистая, насыщенно бирюзово-изумрудная вода, прозрачная настолько, что видны глубины дна с различными морскими водорослями, причудливой формы пещеры и гроты.