Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, с 10:30 до 15:00

Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»

Ни один отдых на побережье на обходится без морского круиза

4.8
11 отзывов
Ни один отдых на побережье на обходится без морского круиза.

Приглашаем вас в морское путешествие.

Только это не обычное морское путешествие, а пиратское! Вы попадете на борт настоящего пиратского корабля.

Здесь есть все для отдыха — 2 бара, палуба для солнечных ванн, чилаут и роскошная еда.

Вы увидите морские пещеры и насладитесь чудесными морскими пейзажами.
Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»
«Йо-хо-хо, и бутылка рому. »
На корабле вас ждёт развлекательная программа, остановки для спуска по рее (прыжки и плаванье с акулами в голубой лагуне). Роскошная пиратская еда! На борту предусмотрены все удобства: 2 бара, палуба для загорания, чилаут, закрытая палуба, раздельный WC.
Посещение знаменитых пещер Айя-Напы
Морские Пещеры, в переводе с греческого языка Айя-Напа — звучит как «священный лес». И это действительно впечатляющие своей живописной красотой место. Здесь каждый сможет найти чем полюбоваться – удивительно чистая, насыщенно бирюзово-изумрудная вода, прозрачная настолько, что видны глубины дна с различными морскими водорослями, причудливой формы пещеры и гроты.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
€37
Детский от 2 до 12 лет
€15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Развлекательная программа
  • Остановки для спуска по рее (прыжки и плаванье с акулами в голубой лагуне)
  • Роскошная пиратская еда
  • Посещение знаменитых пещер Айя-Напы.
Что не входит
  • Трансфер от вашего отеля и обратно (дополнительная плата)
Где начинаем и завершаем
Начало: The Black Pearl Boat, X2J2+GX Айя Напа, Кипр
Завершение: The Black Pearl Boat
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, с 10:30 до 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, с 10:30 до 15:00

Геометрия О.
Геометрия О.
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