1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни
Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: винная экскурсия по живописным деревням Кипра
Погрузитесь в мир кипрского вина, посетив винодельческие деревни с профессиональным гидом. Великолепные пейзажи и дегустация ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Никосии: культура и кулинария Кипра
Приглашаем на уникальное путешествие по Никосии, где вы не только увидите красоты Кипра, но и попробуете настоящие кипрские деликатесы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по зеленым уголкам Кипра
Погрузитесь в мир кипрских вкусов с экскурсией по горам Троодоса. Дегустации местных деликатесов и вин сделают ваш день незабываемым
Начало: Ваш отель
«Это будет восхитительный день знакомства с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся в самом зеленом уголке острова – в сердце Кипра, горах Троодоса»
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Колорит Кипра: от горных деревушек до винодельни
Погрузитесь в уникальный мир кипрской культуры: от древних монастырей до дегустации изысканных вин
Начало: Ваш отель или апартаменты
«• трансфер из/в отель, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: по договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГринберг13 сентября 20225 звезд водителю, экскурсоводу меньше. поездку нужно переименовать, это не гурме трип, а поездка по горам Кипра
- MMv.nevzo10 июля 2022Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»Очень понравилась экскурсия и взрослым и детям! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в июне 2024
Сейчас в Никосии в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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