Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Никосии на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 4 часа 4 отзыва Морская прогулка до Фамагусты: экскурсия с русским гидом и обедом Погрузитесь в увлекательное морское путешествие до Фамагусты, наслаждаясь природными красотами и комфортом на борту с русским гидом Начало: Порт Айя Напа, Кипр «Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку — Фамагусте, вас ждут разнообразные природные достопримечательности живописного юго-восточного побережья» Расписание: ежедневно в 10:30 € 35 за человека Круиз 2 часа 1 отзыв Захватывающий пиратский круиз на «Чёрной жемчужине» с роскошной едой и развлечениями Присоединяйтесь к пиратскому круизу на «Чёрной жемчужине» и окунитесь в мир приключений! Вас ждут развлечения, вкусная еда и живописные морские пейзажи Начало: The Black Pearl Boat, X2J2+GX Айя Напа, Кипр «Ни один отдых на побережье на обходится без морского круиза» Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) с 10:30 до 14:30 € 50 за человека Индивидуальная 6 часов Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом: уникальный опыт Погрузитесь в мир рыбалки на басса в Никосии. Уникальный шанс научиться у чемпиона Кипра, насладиться природой и гарантированно получить улов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека Другие экскурсии Никосии Последние отзывы на экскурсии M Mv.nevzo Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине» Очень понравилась экскурсия и взрослым и детям! Рекомендую!

Р Рябцева Морская прогулка до Фамагусты Прогулка понравилась. Замечательные виды. Купание в бухтах. Не понравилось питание и отсутствие питьевой воды.

С Ситникова Морская прогулка до Фамагусты Все понравилось! приятная морская прогулка за небольшую цену.

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Водные развлечения»

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