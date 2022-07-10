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Групповая
4 часа
Морская прогулка до Фамагусты: экскурсия с русским гидом и обедом
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие до Фамагусты, наслаждаясь природными красотами и комфортом на борту с русским гидом
Начало: Порт Айя Напа, Кипр
«Отправляйтесь из порта Айя-Напы на наш обзорный морской круиз, где на пути к городу призраку — Фамагусте, вас ждут разнообразные природные достопримечательности живописного юго-восточного побережья»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€35 за человека
Круиз
2 часа
Захватывающий пиратский круиз на «Чёрной жемчужине» с роскошной едой и развлечениями
Присоединяйтесь к пиратскому круизу на «Чёрной жемчужине» и окунитесь в мир приключений! Вас ждут развлечения, вкусная еда и живописные морские пейзажи
Начало: The Black Pearl Boat, X2J2+GX Айя Напа, Кипр
«Ни один отдых на побережье на обходится без морского круиза»
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) с 10:30 до 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом: уникальный опыт
Погрузитесь в мир рыбалки на басса в Никосии. Уникальный шанс научиться у чемпиона Кипра, насладиться природой и гарантированно получить улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMv.nevzo10 июля 2022Пиратский круиз на «Чёрной жемчужине»Очень понравилась экскурсия и взрослым и детям! Рекомендую!
- РРябцева27 октября 2021Морская прогулка до ФамагустыПрогулка понравилась. Замечательные виды. Купание в бухтах. Не понравилось питание и отсутствие питьевой воды.
- ССитникова10 сентября 2021Морская прогулка до ФамагустыВсе понравилось! приятная морская прогулка за небольшую цену.
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Водные развлечения»
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