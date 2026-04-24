Фамагуста ждёт вас! Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте тайны замка Отелло и Ворот Фамагусты, а затем окунитесь в мистическую тишину города-призрака Вароша. История и загадка в одном туре!
Описание экскурсииОписание: Отправьтесь в полный приключений тур из Пафоса в Фамагусту, где вас ждут древние руины, средневековые замки и богатое культурное наследие Кипра. Эта экскурсия идеально подходит для любителей истории, архитектуры и захватывающих видов. Начните день с посещения легендарного древнего города Саламис, основанного, по преданию, героем «Илиады» — Тевкром. Прогуляйтесь по римским улицам, полюбуйтесь античными банями и амфитеатром. Почувствуйте атмосферу эпохи императоров, мифов и великой истории Кипра. Продолжите путешествие в историческую Фамагусту. Прогуляйтесь по старому городу с узкими улочками, древними крепостными стенами и живописными переулками. Посетите замок Отелло, построенный династией Лузиньянов в XIV веке, и собор Святого Николая — готическую церковь, превращённую в мечеть, которая отражает богатое культурное наследие города. Насладитесь свободным временем, чтобы прогуляться, сделать фото или отдохнуть в местном кафе. Завершите экскурсию визитом в город-призрак Вароша, заброшенный район, замерший во времени. Прогуливаясь по пустынным улицам и между молчаливыми зданиями, вы увидите живую историю современной Фамагусты и сможете насладиться панорамными видами побережья. Эта экскурсия по Фамагусте из Пафоса охватывает главные достопримечательности: Саламис, замок Отелло и город-призрак Вароша, предлагая незабываемое путешествие сквозь историю, культуру и живописные пейзажи Восточного Кипра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний Саламис
- Ворота Фамагусты и Замок Оттело
- Центр Фамагусты
- Город-призрак Вароша
Что включено
- Услуги гида (Дорогие гости, если в группе будет немного русскоговорящих участников, экскурсия может проводиться на английском языке. Мы постараемся, чтобы всем было комфортно и интересно)
- Современный минивэн с кондиционером, страховкой и опытным водителем для вашего удобства
- Время для отдыха и обеда
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в замок Отелло - 2 евро/чел
- Входные билеты в древний Саламис - 2 евро/чел
- Обед и напитки
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
