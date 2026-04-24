Описание Фото Ответы на вопросы Фамагуста ждёт вас! Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте тайны замка Отелло и Ворот Фамагусты, а затем окунитесь в мистическую тишину города-призрака Вароша. История и загадка в одном туре!

Описание экскурсии Описание: Отправьтесь в полный приключений тур из Пафоса в Фамагусту, где вас ждут древние руины, средневековые замки и богатое культурное наследие Кипра. Эта экскурсия идеально подходит для любителей истории, архитектуры и захватывающих видов. Начните день с посещения легендарного древнего города Саламис, основанного, по преданию, героем «Илиады» — Тевкром. Прогуляйтесь по римским улицам, полюбуйтесь античными банями и амфитеатром. Почувствуйте атмосферу эпохи императоров, мифов и великой истории Кипра. Продолжите путешествие в историческую Фамагусту. Прогуляйтесь по старому городу с узкими улочками, древними крепостными стенами и живописными переулками. Посетите замок Отелло, построенный династией Лузиньянов в XIV веке, и собор Святого Николая — готическую церковь, превращённую в мечеть, которая отражает богатое культурное наследие города. Насладитесь свободным временем, чтобы прогуляться, сделать фото или отдохнуть в местном кафе. Завершите экскурсию визитом в город-призрак Вароша, заброшенный район, замерший во времени. Прогуливаясь по пустынным улицам и между молчаливыми зданиями, вы увидите живую историю современной Фамагусты и сможете насладиться панорамными видами побережья. Эта экскурсия по Фамагусте из Пафоса охватывает главные достопримечательности: Саламис, замок Отелло и город-призрак Вароша, предлагая незабываемое путешествие сквозь историю, культуру и живописные пейзажи Восточного Кипра.

