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Е Елена Мы очень благодарны Вам, Татьяна, за красоту, которую увидели, и за знания, которыми Вы с нами поделилась. Широта Ваших знаний нас просто изумила. Спасибо Вам большое!

Этот тур включает разнообразные объекты (и природные, и рукотворные), поэтому время пролетело незаметно. Рекомендуем всем на 100%! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юрий Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

H Hanna Экскурсия очень понравилась. Татьяна и Игорь отлично запланировали поездку, всегда подстраивались под наши желания и интересы. Всем очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Aleksei Очень увлекательный маршрут - посмотрели легендарный монастырь Киккос, видели диких муфлонов, прогулялись среди супер-редких кедров, посетили горные деревушки, посмотрели на гору Олимп. Нам очень понравилось! Татьяна и Игорь - отличные рассказчики с большим стажем! Рекоммендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Рита Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет