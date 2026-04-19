Раскрывается тайный мир горного Кипра: древний монастырь Киккос, знаменитый водопад Хантара и колоритная деревня Фини.
Путешественники смогут насладиться прогулками по кедровым лесам и встретить муфлонов в заповеднике Ставрос Тис Псокас.
Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и природой острова, открывая его с новой стороны. Идеально для тех, кто ищет приключения и спокойствие одновременно
Путешественники смогут насладиться прогулками по кедровым лесам и встретить муфлонов в заповеднике Ставрос Тис Псокас.
Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и природой острова, открывая его с новой стороны. Идеально для тех, кто ищет приключения и спокойствие одновременно
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌲 Прогулки по кедровым лесам
- 🐏 Встреча с муфлонами
- 🏞 Живописные водопады
Что можно увидеть
- Монастырь Киккос
- Водопад Хантара
- Заповедник Ставрос Тис Псокас
Описание мастер-класса
Кипр: горы, леса и водопады
Кипр — это не только море и пляжи. И наша экскурсия поможет в этом убедиться! В программе:
- Деревня Фини — вы пройдете по ее живописным извилистым улочкам, понаблюдаете за неспешной местной жизнью и по желанию посетите небольшой мастер-класс по гончарному искусству.
- Водопад Хантара — один из самых красивых водопадов Кипра. Вы расшифруете его название и поймете, почему оно ему так подходит.
- Монастырь Киккос — «визитная карточка» острова. Основанный в конце XI века высоко в горах, он пережил множество эпох и событий. Мы расскажем, какие интересные истории с ним связаны, и покажем его главную святыню — чудотворную икону Богородицы.
- Долина Кедров — укромный природный уголок, спрятанный в Пафосском лесу. Здесь вы погуляете в тишине, наслаждаясь хвойными ароматами и великолепными пейзажами.
- Заповедник Ставрос Тис Псокас — необычное место, которое познакомит вас с кипрскими муфлонами. Это дикие бараны, ставшие одним из символов острова. Их изображение встречается на государственных денежных купюрах, монетах, марках и даже эмблеме авиакомпании.
Организационные детали
- Мы поедем на Mazda Premacy
- Мастер-класс с гончаром не включён в стоимость — €5 с чел. (по желанию)
- Обед в деревне оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я и другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мы очень благодарны Вам, Татьяна, за красоту, которую увидели, и за знания, которыми Вы с нами поделилась. Широта Ваших знаний нас просто изумила. Спасибо Вам большое!
Этот тур включает разнообразные объекты (и природные, и рукотворные), поэтому время пролетело незаметно. Рекомендуем всем на 100%!
Этот тур включает разнообразные объекты (и природные, и рукотворные), поэтому время пролетело незаметно. Рекомендуем всем на 100%!
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Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё.
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H
Экскурсия очень понравилась. Татьяна и Игорь отлично запланировали поездку, всегда подстраивались под наши желания и интересы. Всем очень рекомендую!
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A
Очень увлекательный маршрут - посмотрели легендарный монастырь Киккос, видели диких муфлонов, прогулялись среди супер-редких кедров, посетили горные деревушки, посмотрели на гору Олимп. Нам очень понравилось! Татьяна и Игорь - отличные рассказчики с большим стажем! Рекоммендуем!
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Р
Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
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С
Было потрясающе!
Татьяне великолепный гид, обладает огромным багажом знаний и безграничным терпением.
Спасибо и водителю Игорю! Мы получили настоящее удовольствие.
Будем на Кипре, обязательно возьмем экскурсию у Татьяны!
Татьяне великолепный гид, обладает огромным багажом знаний и безграничным терпением.
Спасибо и водителю Игорю! Мы получили настоящее удовольствие.
Будем на Кипре, обязательно возьмем экскурсию у Татьяны!
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