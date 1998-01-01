Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса

Леса Троодоса, старинные монастыри, колоритные деревни и место рождения Афродиты за 1 день

Кипр — это не только море, но и горы.

Вы оцените панораму Олимпоса, побываете в идиллической деревне Омодос и прикоснетесь к святыням древних монастырей.

Погрузитесь в тайны и легенды заброшенного отеля Беренгария, побываете в таверне и на винодельне.

А еще посетите знаменитый пляж, где, по преданию, вышла из пены морской Афродита.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса

Что вас ожидает

Деревня Омодос и древние монастыри

Наше путешествие начнется с традиционной кипрской деревни Омодос. Мы прогуляемся по ее колоритным узким улочкам и понаблюдаем за неторопливой местной жизнью. А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии. Я расскажу историю этих мест и раскрою их современное значение.

Отель-призрак, Олимпос и пляж Афродиты

Вы заедете в деревню Продромос и осмотрите ныне заброшенный, но когда-то процветающий отель Беренгария. Кроме того, заглянете на аутентичную винодельню, продегустируете ароматные вина и зиванию. А в высокогорной деревушке Педулас отдохнете в кипрской таверне. В завершение полюбуетесь небольшим живописным водопадом, подниметесь на смотровую площадку с видом на гору Олимпос и искупаетесь в месте рождения Афродиты.

Организационные детали

Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Тимур
Тимур
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Тимур, я живу на Кипре c 1998 года. Закончил университет в Никосии по специальности «Туристический менеджмент», работаю гидом уже 6 лет. С радостью покажу вам любимый остров, расскажу о его истории и традициях.
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