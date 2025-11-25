Индивидуальная экскурсия из Пафоса откроет перед вами горный Кипр во всей его красе. Вы посетите деревню Омодос, монастырь Киккос с его древними иконами, заброшенный отель Беренгария и винодельню, где сможете продегустировать местные вина. В высокогорной деревушке Педулас отдохнете в традиционной таверне, а завершите день на живописном пляже Афродиты. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре Кипра

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Деревня Омодос и древние монастыри

Наше путешествие начнется с традиционной кипрской деревни Омодос. Мы прогуляемся по ее колоритным узким улочкам и понаблюдаем за неторопливой местной жизнью. А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии. Я расскажу историю этих мест и раскрою их современное значение.

Отель-призрак, Олимпос и пляж Афродиты

Вы заедете в деревню Продромос и осмотрите ныне заброшенный, но когда-то процветающий отель Беренгария. Кроме того, заглянете на аутентичную винодельню, продегустируете ароматные вина и зиванию. А в высокогорной деревушке Педулас отдохнете в кипрской таверне. В завершение полюбуетесь небольшим живописным водопадом, подниметесь на смотровую площадку с видом на гору Олимпос и искупаетесь в месте рождения Афродиты.

Организационные детали

Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно.