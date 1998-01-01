Что вас ожидает

Деревня Омодос и древние монастыри

Наше путешествие начнется с традиционной кипрской деревни Омодос. Мы прогуляемся по ее колоритным узким улочкам и понаблюдаем за неторопливой местной жизнью. А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии. Я расскажу историю этих мест и раскрою их современное значение.

Отель-призрак, Олимпос и пляж Афродиты

Вы заедете в деревню Продромос и осмотрите ныне заброшенный, но когда-то процветающий отель Беренгария. Кроме того, заглянете на аутентичную винодельню, продегустируете ароматные вина и зиванию. А в высокогорной деревушке Педулас отдохнете в кипрской таверне. В завершение полюбуетесь небольшим живописным водопадом, подниметесь на смотровую площадку с видом на гору Олимпос и искупаетесь в месте рождения Афродиты.

Организационные детали

Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно.