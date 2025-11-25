Наше путешествие начнется с традиционной кипрской деревни Омодос. Мы прогуляемся по ее колоритным узким улочкам и понаблюдаем за неторопливой местной жизнью. А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии. Я расскажу историю этих мест и раскрою их современное значение.
Отель-призрак, Олимпос и пляж Афродиты
Вы заедете в деревню Продромос и осмотрите ныне заброшенный, но когда-то процветающий отель Беренгария. Кроме того, заглянете на аутентичную винодельню, продегустируете ароматные вина и зиванию. А в высокогорной деревушке Педулас отдохнете в кипрской таверне. В завершение полюбуетесь небольшим живописным водопадом, подниметесь на смотровую площадку с видом на гору Олимпос и искупаетесь в месте рождения Афродиты.
Организационные детали
Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 394 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Тимур, я живу на Кипре c 1998 года. Закончил университет в Никосии по специальности «Туристический менеджмент», работаю гидом уже 6 лет. С радостью покажу вам любимый остров, расскажу о его истории и традициях.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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марина
Экскурсовод знает ВСЁ и даже больше😅 Галина прекрасный профессионал. Увидели и услышали даже больше, чем хотели😅 Однозначно рекомендую.
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Д
Дина
Великолепно!!! Лучшее впечатления за отпуск! Рекомендую!
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Наталия
Наша экскурсия состоялась 31декабря. Тимур приехал за нами в гостиницу ровно в назначенное время. В этот день шел проливной дождь и мы очень волновались что из нашей экскурсии ничего не читать дальшеуменьшить
получится. Но всё опасения были напрасны. Тимур очень проффесионально построил маршрут когда дождь был очень сильный он старался показать нам что-то в закрытом помещении а когда дождь утихал мы гуляли по замечательным местам на свежем воздухе. Тимур обладает огромной базой знаний но рассказывает не навязчиво и всегда в процессе рассказа можно что-то спросить или посоветоваться. Это была незабываемая экскурсия. Очень рекомендую.
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Larisa
Путешествие с Яной было хорошо организованно. Все наши просьбы были учтены… Кроме тем, касающихся экскурсии мы узнали о политике и экономике страны … то,что нас интересовало… спасибо команде за организацию.
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Кирилл
Дмитрий - интересный, эрудированный, динамичный гид. Учитывает интересы и пожелания туристов. Впечатление, что в один экскурсионный день уместилась целая туристическая неделя. И ещё немаловажная деталь - Дмитрий отлично ведёт машину по серпантину, безо всякого дискомфорта для пассажиров.
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Елена
Огромное спасибо Дмитрию за интереснейшую экскурсию в горный кластер Кипра. Мы увидели потрясающую осеннюю природу, прикоснулись к древнейшим святыням Кипра и получили массу новой информации об этой удивительной стране. Отдельное спасибо Дмитрию читать дальшеуменьшить
за гастрономическую поездку на обед, которая была в сопровождении его замечательных комментариев по поводу национальной кухни. Я думаю, что она вполне может быть выделена в отдельную категорию экскурсий))) Эту экскурсию и особенно Дмитрия в качестве гида я рекомендую всем!!!
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