Экскурсия начнется с посещения деревни Лефкара, архитектура которой отличается каменными домами с живописной отделкой. Лефкара знаменита своими кружевами «Лефкаритика» и серебряными украшениями. Далее мы следуем в Собор Святого Лазаря. Вы посетите величественный каменный храм, построенный еще в IX веке, а также гробницу Святого Лазаря.
Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке - главной мусульманской святыне острова. Проезжая по сельскохозяйственному району Коккинохорья (что в переводе означает «деревня с красной землей»), Вы заедете в Средневековый монастырь Айя-Напы, посвященный Богородице лесов. Из Айя-Напы Вы отправитесь на Мыс Греко, который является природным заповедником, где Вы сможете полюбоваться великолепными видами и морскими пещерами.
Следующая остановка – деревня Протарас, где Вы подниметесь к старинной церкви пророка Ильи, построенной на высоком холме, откуда открывается прекрасный вид на все побережье. Не забудьте привязать веревочку на «дереве желаний» рядом с церковью и желание обязательно исполнится! В хорошую погоду с этого места можно увидеть город-призрак Фамагусту.
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Mercedes V-class -до 7 пассажиров
Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров