Восток Кипра: курортные города и природные заповедники

Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии

Восток Кипра славится сочетанием древней архитектуры и фантастической природы.

Вы увидите крошечные византийские церкви и большие монастыри, украшенные иконами, мозаиками и фресками.

Оцените сказочно красивые Соленые озера, скалы и голубые лагуны.

Раскроете драматическую историю города-призрака Фамагуста и узнаете, как происходило разделение острова на две части.
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники

Что вас ожидает

Ларнака и деревня Като Дрис

Мы посетим колоритную кипрскую деревню Като Дрис: заглянем в музей традиционной сельской жизни и проникнемся местной размеренной атмосферой. Далее отправимся в город-курорт Ларнака, бурно развивающийся в последние годы. Пройдем по знаменитой набережной Финикудес, увидим средневековый замок и побываем в церкви Святого Лазаря Четверодневного. А в окрестностях города вас ждут старинная мечеть Хала Султан Текке и Соленые озера, куда часто прилетают розовые фламинго.

Айя-Напа, Фамагуста и парк Каво Греко

В Айя-Напе мы осмотрим древний монастырь Агия-Напа с чудотворной иконой Божьей матери и святым источником. Не задерживаясь надолго в городе, поедем в национальный парк Каво Греко, где вы сможете искупаться в чистейшей воде, полюбоваться морскими пещерами, аркой Любви и самым большим природным мостом на острове. Завершением путешествия станет город-призрак Фамагуста, напоминающий о войне 1974 года.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость — 8 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пафоса

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Пафосе

Заповедный Мыс Греко
Индивидуальная экскурсия
310
за 1-11 чел.
Заповедный Мыс Греко
Кипр поражает своей природой
Время выезда: 9:00 – 10:00
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
4.3
6
45
за 1 чел.
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Горная деревушка Лефкара, соленое озеро и мечеть в Ларнаке, церковь Св. Лазаря и Никосия
в среду в 08:30
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная экскурсия
5
1
250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Тайны замков Северного Кипра
Индивидуальная экскурсия
290
за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Ежедневно
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Индивидуальная экскурсия
230
за 1-7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Леса Троодоса, старинные монастыри, колоритные деревни и место рождения Афродиты за 1 день
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Индивидуальная экскурсия
90
за 1 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи - одна из визитных карточек Кипра
Ежедневно в 09:00
Главные монастыри Кипра
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
180
за 1-4 чел.
Главные монастыри Кипра
Путешествие через горные деревушки в монастыри Кииккос, Хрисороятисса и Богородицы Троодитиссы
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная экскурсия
310
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Автотур и круиз по заповедному Кипру
4.4
8
35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Искупаться в Голубой лагуне, увидеть грот Афродиты, погулять по деревне и попробовать местные вина
во вторник, пятницу и субботу в 08:00
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная экскурсия
5
1
115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
Ежедневно в 09:00
Нектар Диониса
Индивидуальная экскурсия
125
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться...
Ежедневно в 09:00

Татьяна проводит ещё 8 экскурсий

Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
120
за 1-5 чел.
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Индивидуальная экскурсия
210
за 1-5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
Деревушки Кипра — хранители времени
Индивидуальная экскурсия
5
1
180
за 1-5 чел.
Деревушки Кипра — хранители времени
Погулять по очаровательным Лофу и Ланье, погрузиться в традиции и познать остров через его вкусы
Тропой Артемиды — на Олимп!
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-5 чел.
Тропой Артемиды — на Олимп!
Насладиться пейзажами Троодоса, посетить самобытную деревушку и отдохнуть у прохладного водопада
Горный треккинг по заповедному Кипру
Индивидуальная экскурсия
155
за 1-5 чел.
Горный треккинг по заповедному Кипру
Добраться до самых захватывающих панорам в окрестностях Пафоса и открыть неизведанные грани острова
Гранд-тур по Кипру
Индивидуальная экскурсия
5
1
260
за 1-5 чел.
Гранд-тур по Кипру
Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Путешествие по центральному Кипру
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-5 чел.
Путешествие по центральному Кипру
Лимассол, пляж с белыми скалами, рыбацкая деревня, средневековый замок и музей вина
Святые места Кипра
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-5 чел.
Святые места Кипра
Посетить главные монастыри острова и раскрыть их многовековую историю
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пафосе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пафосе
🇨🇾