Что вас ожидает

Ларнака и деревня Като Дрис

Мы посетим колоритную кипрскую деревню Като Дрис: заглянем в музей традиционной сельской жизни и проникнемся местной размеренной атмосферой. Далее отправимся в город-курорт Ларнака, бурно развивающийся в последние годы. Пройдем по знаменитой набережной Финикудес, увидим средневековый замок и побываем в церкви Святого Лазаря Четверодневного. А в окрестностях города вас ждут старинная мечеть Хала Султан Текке и Соленые озера, куда часто прилетают розовые фламинго.

Айя-Напа, Фамагуста и парк Каво Греко

В Айя-Напе мы осмотрим древний монастырь Агия-Напа с чудотворной иконой Божьей матери и святым источником. Не задерживаясь надолго в городе, поедем в национальный парк Каво Греко, где вы сможете искупаться в чистейшей воде, полюбоваться морскими пещерами, аркой Любви и самым большим природным мостом на острове. Завершением путешествия станет город-призрак Фамагуста, напоминающий о войне 1974 года.

Организационные детали