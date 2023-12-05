4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Много легенд связано с бухтой Афродиты, местом рождения богини любви. Говорят, если проплыть вокруг камня Афродиты против часовой стрелки, то время повернется вспять, и вы навсегда останетесь молодыми, здоровыми и красивыми. Во время путешествия вы искупаетесь в тихой и красивой бухте, а также узнаете, почему именно это место древние греки считали местом рождения богини Афродиты и какие поверья с ним связаны.
Прогулка по древнему городу
Вы посетите город-музей под открытым небом, прогуляетесь по его улицам. насквозь пропитанным историей и романтикой. Рассмотрите стены, которые помнят воинов Александра Македонского, пройдете от Пафосского замка по живописной набережной с пальмами, магазинчиками и сувенирными лавками. А после насладитесь пейзажами бухты со стены старого форта.
Мозаики в доме Диониса
В Пафосе вы рассмотрите самые красивые и хорошо сохранившиеся старинные мозаики Кипра, самые известные из которых находятся в доме Диониса. Некоторые ошибочно полагают, что дом когда-то принадлежал самому богу Дионису или был его святилищем. На самом же деле название дома связанно с хранящимися здесь мозаиками: на изображениях вы рассмотрите античные сюжеты, которые посвящены именно Дионису – богу вина и веселья, богу, который подарил людям виноградную лозу и научил их изготавливать вино.
Посетить Царские гробницы
Вы узнаете историю грандиозных Царских гробниц, которые считаются одной из главных археологических достопримечательностей Пафоса. Это монументальный погребальный комплекс с подземными сооружениями, которые вырублены в твёрдой скальной породе в 4 веке до нашей эры. Вы рассмотрите величественные залы гробниц, узнаете, что о культуре Кипра может рассказать это место и почему, несмотря на название, хоронили здесь вовсе не царей.
А завершением нашей поездки станет обед в одном из ресторанов на набережной древнего города, где вас ждут не только блюда местной кухни, но и южное солнце, морской воздух и прекрасный вид с балкона.
Организационные детали
Содержание поездки может быть изменено согласно вашим пожеланиям
Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности
Что входит в стоимость, а что – нет
В стоимость экскурсии включены дегустации, трансфер из Лимассола, Ларнака, Пафоса. Трансфер из Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.
Экскурсию можно организовать и для компании больше, чем 6 человек (стоимость уточняйте в переписке)
Еда и напитки оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная.
Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень читать дальшеуменьшить
Магистра InternationalRelations (международные отношения).
12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре…
Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
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М
Мария
Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного
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L
Lada
Спасибо большое Елене за прекрасно проведенный день. Для нас было очень важно за короткий срок познакомиться с Кипром и наш экскурсовод справилась с этим великолепно. Мы уехали подальше от июльского читать дальшеуменьшить
зноя и влажности побережья в горы Троодос. Вдохнули целебного хвойного воздуха, полюбовались чудесными пейзажами и симпатичными деревеньками, попробовали отличные Кипрские вина и другие вкусности. А вишенкой на торте была бухта Афродиты. День удался не славу, благодаря Елене и чуткому водителю Антонису (наверное так). Мы обязательно вернёмся.
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Галина
Елена смогла с учётом наших пожеланий (посмотреть красивые виды, вкусно поесть, да чтобы ещё это было неутомительно, так как в экскурсии участвуют дети) подобрать интересный маршрут, а именно: 1)ботанический сад (некоммерческий читать дальшеуменьшить
проект), где неспешно можно познакомится с множеством растений, к тому же приобрести натуральную косметику по очень приемлемым ценам 2)аутентичная деревушка 3)обед в семейной таверне 4)один из горных монастырей 5)винодельня Плюс красивые виды по ходу движения)всем хорошего отдыха в отличной компании
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Н
Наталья
Июль - крайне неудачный месяц для экскурсии по раскопкам, ужасно жарко. Однако Елена очень грамотно организовала наше передвижение, чередуя солнце, помещение, переезды на машине с кондиционером (кстати, очень комфортный автомобиль: 3 человека на заднем сидении сидят свободно). Гид не грузила нас цифрами, рассказывала очень интересно, помогла с выбором меню и удачными фотографиями, до экскурсии первая организовала обратную связь!
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А
Ася
Елена отличный гид! Образованная, опытная, интеллигентная и очень приятная в общении. Быстро подстроилась под погодные условия (температура была 40) и наличие 2х непоседливых мальчиков. День получилась очень насыщенным, интересным, информативным, вкусным и весёлым… Спасибо Елене! Могу посоветовать лишь одно, бронируйте за ранее экскурсии, свободное окошко у Елены было лишь за день до нашего отъезда.
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