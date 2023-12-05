4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

мозаики дома Диониса и монументальные Царские Гробницы. Узнаете, почему бухта Афродиты считается местом рождения богини любви, и какие поверья с этим связаны. Прогуляетесь по улицам города-музея под открытым небом, где стены помнят воинов Александра Македонского. Рассмотрите античные сюжеты мозаик, посвященные Дионису, и узнаете историю Царских гробниц, вырубленных в скальной породе в 4 веке до нашей эры. Завершением поездки станет обед в ресторане на набережной с блюдами местной кухни и прекрасным видом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легенды о богине Афродите

Много легенд связано с бухтой Афродиты, местом рождения богини любви. Говорят, если проплыть вокруг камня Афродиты против часовой стрелки, то время повернется вспять, и вы навсегда останетесь молодыми, здоровыми и красивыми. Во время путешествия вы искупаетесь в тихой и красивой бухте, а также узнаете, почему именно это место древние греки считали местом рождения богини Афродиты и какие поверья с ним связаны.

Прогулка по древнему городу

Вы посетите город-музей под открытым небом, прогуляетесь по его улицам. насквозь пропитанным историей и романтикой. Рассмотрите стены, которые помнят воинов Александра Македонского, пройдете от Пафосского замка по живописной набережной с пальмами, магазинчиками и сувенирными лавками. А после насладитесь пейзажами бухты со стены старого форта.

Мозаики в доме Диониса

В Пафосе вы рассмотрите самые красивые и хорошо сохранившиеся старинные мозаики Кипра, самые известные из которых находятся в доме Диониса. Некоторые ошибочно полагают, что дом когда-то принадлежал самому богу Дионису или был его святилищем. На самом же деле название дома связанно с хранящимися здесь мозаиками: на изображениях вы рассмотрите античные сюжеты, которые посвящены именно Дионису – богу вина и веселья, богу, который подарил людям виноградную лозу и научил их изготавливать вино.

Посетить Царские гробницы

Вы узнаете историю грандиозных Царских гробниц, которые считаются одной из главных археологических достопримечательностей Пафоса. Это монументальный погребальный комплекс с подземными сооружениями, которые вырублены в твёрдой скальной породе в 4 веке до нашей эры. Вы рассмотрите величественные залы гробниц, узнаете, что о культуре Кипра может рассказать это место и почему, несмотря на название, хоронили здесь вовсе не царей.

А завершением нашей поездки станет обед в одном из ресторанов на набережной древнего города, где вас ждут не только блюда местной кухни, но и южное солнце, морской воздух и прекрасный вид с балкона.

Организационные детали

Содержание поездки может быть изменено согласно вашим пожеланиям

Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что – нет

В стоимость экскурсии включены дегустации, трансфер из Лимассола, Ларнака, Пафоса. Трансфер из Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.