4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие из любого города Кипра в музей греческой культуры под открытым небом

Елена
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Елена – ваш гид
Чтобы понять, какое влияние оказала греческая культура на развитие Кипра, непременно нужно посетить Пафос — древнюю столицу острова.

Вы прикоснетесь к величайшим памятникам, которые оставили на острове древние греки: окажетесь в месте рождения богини Афродиты, заберетесь на стену древнего форта, рассмотрите удивительные мозаики дома Диониса и монументальные Царские Гробницы.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса

Что вас ожидает

Легенды о богине Афродите
Много легенд связано с бухтой Афродиты, местом рождения богини любви. Говорят, если проплыть вокруг камня Афродиты против часовой стрелки, то время повернется вспять, и вы навсегда останетесь молодыми, здоровыми и красивыми. Во время путешествия вы искупаетесь в тихой и красивой бухте, а также узнаете, почему именно это место древние греки считали местом рождения богини Афродиты и какие поверья с ним связаны.

Прогулка по древнему городу
Вы посетите город-музей под открытым небом, прогуляетесь по его улицам. насквозь пропитанным историей и романтикой. Рассмотрите стены, которые помнят воинов Александра Македонского, пройдете от Пафосского замка по живописной набережной с пальмами, магазинчиками и сувенирными лавками. А после насладитесь пейзажами бухты со стены старого форта.

Мозаики в доме Диониса
В Пафосе вы рассмотрите самые красивые и хорошо сохранившиеся старинные мозаики Кипра, самые известные из которых находятся в доме Диониса. Некоторые ошибочно полагают, что дом когда-то принадлежал самому богу Дионису или был его святилищем. На самом же деле название дома связанно с хранящимися здесь мозаиками: на изображениях вы рассмотрите античные сюжеты, которые посвящены именно Дионису – богу вина и веселья, богу, который подарил людям виноградную лозу и научил их изготавливать вино.

Посетить Царские гробницы
Вы узнаете историю грандиозных Царских гробниц, которые считаются одной из главных археологических достопримечательностей Пафоса. Это монументальный погребальный комплекс с подземными сооружениями, которые вырублены в твёрдой скальной породе в 4 веке до нашей эры. Вы рассмотрите величественные залы гробниц, узнаете, что о культуре Кипра может рассказать это место и почему, несмотря на название, хоронили здесь вовсе не царей.

А завершением нашей поездки станет обед в одном из ресторанов на набережной древнего города, где вас ждут не только блюда местной кухни, но и южное солнце, морской воздух и прекрасный вид с балкона.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия).
  • Содержание поездки может быть изменено согласно вашим пожеланиям.
  • Экскурсия может быть организована и для компании больше, чем 6 человек (стоимость уточняйте у гида).
  • Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии.
  • Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Елена - очень квалифицированный, разносторонне образованный экскурсовод. В свободной и увлекательной форме она готова поделиться опытом изучения культуры, истории, природы и повседневной жизни жителей Кипра. По нашей просьбе замечательная экскурсия "Истории и мифы древнего Пафоса" была любезно дополнена поездкой в монастырь Св. Неофита, расположенный в окрестностях города.
22 июля 2019
Спасибо большое за интересную экскурсию! Елена учла наши пожелания и самое главное смогла заинтересовать своим рассказом о Кипре и его истории не только нас, но и наших детей-подростков.
30 мая 2019
Елена смогла с учётом наших пожеланий (посмотреть красивые виды, вкусно поесть, да чтобы ещё это было неутомительно, так как в экскурсии участвуют дети) подобрать интересный маршрут, а именно:
1)ботанический сад (некоммерческий проект), где неспешно можно познакомится с множеством растений, к тому же приобрести натуральную косметику по очень приемлемым ценам
2)аутентичная деревушка
3)обед в семейной таверне
4)один из горных монастырей
5)винодельня
Плюс красивые виды по ходу движения)всем хорошего отдыха в отличной компании
11 апреля 2018
Большое спасибо!!! Очень интересная экскурсия, замечательный гид и прекрасные впечатления)))

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