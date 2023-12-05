4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории и мифы древнего Пафоса

Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
Чтобы понять влияние греческой культуры на Кипр, посетите Пафос - древнюю столицу острова.

Вы прикоснетесь к величайшим памятникам: окажетесь в месте рождения богини Афродиты, заберетесь на стену древнего форта, рассмотрите удивительные
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мозаики дома Диониса и монументальные Царские Гробницы.

Узнаете, почему бухта Афродиты считается местом рождения богини любви, и какие поверья с этим связаны.

Прогуляетесь по улицам города-музея под открытым небом, где стены помнят воинов Александра Македонского.

Рассмотрите античные сюжеты мозаик, посвященные Дионису, и узнаете историю Царских гробниц, вырубленных в скальной породе в 4 веке до нашей эры.

Завершением поездки станет обед в ресторане на набережной с блюдами местной кухни и прекрасным видом

4.8
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Легенды о богине Афродите
  • 🏛 Прогулка по древнему городу
  • 🎨 Мозаики дома Диониса
  • 🏺 Посещение Царских гробниц
  • 🍽 Обед в ресторане на набережной
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса
Истории и мифы древнего Пафоса

Что можно увидеть

  • Бухта Афродиты
  • Пафосский замок
  • Дом Диониса
  • Царские гробницы

Описание экскурсии

Легенды о богине Афродите

Много легенд связано с бухтой Афродиты, местом рождения богини любви. Говорят, если проплыть вокруг камня Афродиты против часовой стрелки, то время повернется вспять, и вы навсегда останетесь молодыми, здоровыми и красивыми. Во время путешествия вы искупаетесь в тихой и красивой бухте, а также узнаете, почему именно это место древние греки считали местом рождения богини Афродиты и какие поверья с ним связаны.

Прогулка по древнему городу

Вы посетите город-музей под открытым небом, прогуляетесь по его улицам. насквозь пропитанным историей и романтикой. Рассмотрите стены, которые помнят воинов Александра Македонского, пройдете от Пафосского замка по живописной набережной с пальмами, магазинчиками и сувенирными лавками. А после насладитесь пейзажами бухты со стены старого форта.

Мозаики в доме Диониса

В Пафосе вы рассмотрите самые красивые и хорошо сохранившиеся старинные мозаики Кипра, самые известные из которых находятся в доме Диониса. Некоторые ошибочно полагают, что дом когда-то принадлежал самому богу Дионису или был его святилищем. На самом же деле название дома связанно с хранящимися здесь мозаиками: на изображениях вы рассмотрите античные сюжеты, которые посвящены именно Дионису – богу вина и веселья, богу, который подарил людям виноградную лозу и научил их изготавливать вино.

Посетить Царские гробницы

Вы узнаете историю грандиозных Царских гробниц, которые считаются одной из главных археологических достопримечательностей Пафоса. Это монументальный погребальный комплекс с подземными сооружениями, которые вырублены в твёрдой скальной породе в 4 веке до нашей эры. Вы рассмотрите величественные залы гробниц, узнаете, что о культуре Кипра может рассказать это место и почему, несмотря на название, хоронили здесь вовсе не царей.

А завершением нашей поездки станет обед в одном из ресторанов на набережной древнего города, где вас ждут не только блюда местной кухни, но и южное солнце, морской воздух и прекрасный вид с балкона.

Организационные детали

  • Содержание поездки может быть изменено согласно вашим пожеланиям
  • Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что – нет

  • В стоимость экскурсии включены дегустации, трансфер из Лимассола, Ларнака, Пафоса. Трансфер из Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.
  • Экскурсию можно организовать и для компании больше, чем 6 человек (стоимость уточняйте в переписке)
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень
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Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре… Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
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М
Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного
Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного
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L
Спасибо большое Елене за прекрасно проведенный день. Для нас было очень важно за короткий срок познакомиться с Кипром и наш экскурсовод справилась с этим великолепно. Мы уехали подальше от июльского
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зноя и влажности побережья в горы Троодос. Вдохнули целебного хвойного воздуха, полюбовались чудесными пейзажами и симпатичными деревеньками, попробовали отличные Кипрские вина и другие вкусности. А вишенкой на торте была бухта Афродиты. День удался не славу, благодаря Елене и чуткому водителю Антонису (наверное так). Мы обязательно вернёмся.

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Галина
Елена смогла с учётом наших пожеланий (посмотреть красивые виды, вкусно поесть, да чтобы ещё это было неутомительно, так как в экскурсии участвуют дети) подобрать интересный маршрут, а именно:
1)ботанический сад (некоммерческий
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проект), где неспешно можно познакомится с множеством растений, к тому же приобрести натуральную косметику по очень приемлемым ценам 2)аутентичная деревушка 3)обед в семейной таверне 4)один из горных монастырей 5)винодельня Плюс красивые виды по ходу движения)всем хорошего отдыха в отличной компании

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Н
Июль - крайне неудачный месяц для экскурсии по раскопкам, ужасно жарко. Однако Елена очень грамотно организовала наше передвижение, чередуя солнце, помещение, переезды на машине с кондиционером (кстати, очень комфортный автомобиль: 3 человека на заднем сидении сидят свободно). Гид не грузила нас цифрами, рассказывала очень интересно, помогла с выбором меню и удачными фотографиями, до экскурсии первая организовала обратную связь!
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А
Елена отличный гид!
Образованная, опытная, интеллигентная и очень приятная в общении.
Быстро подстроилась под погодные условия (температура была 40) и наличие 2х непоседливых мальчиков.
День получилась очень насыщенным, интересным, информативным, вкусным и весёлым… Спасибо Елене!
Могу посоветовать лишь одно, бронируйте за ранее экскурсии, свободное окошко у Елены было лишь за день до нашего отъезда.
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Входит в следующие категории Пафоса

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