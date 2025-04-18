Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Остров сокровищ» для всей семьи в Протарасе
Ваши дети заскучали в отеле? Экскурсия «Остров сокровищ» покажет удивительные места побережья Айя-Напы и Протараса. Путешествие для всей семьи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Ларнака в величии веков - история и культура
Погрузитесь в вековую историю Ларнаки, посетив мечеть Текке Хала Султан, церковь Святого Лазаря и другие достопримечательности. Короткое путешествие на полдня
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Магические фонтаны в Протарасе (с мая по октябрь)
Увлекательная экскурсия для всей семьи. Посетите лабиринт Минотавра, мост влюблённых и насладитесь феерическим шоу танцующих фонтанов в Протарасе
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кипр - остров любви
Эта экскурсия для тех, кто влюблён или хочет обрести любовь. Узнайте о свадебных традициях киприотов, семейном укладе и воспитании детей
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Любовный мост»
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в апреле 2025
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