Кипр - остров любви

Эта экскурсия для тех, кто влюблён или желает обрести любовь

Индивидуальная
Эта экскурсия для тех, кто влюблён или желает обрести любовь.

Я расскажу про свадебные традиции киприотов, о семейном укладе, о том какие из киприотов получаются мужья, а из киприоток жены, о ролях в семье, отношении к старшему поколению и воспитании детей.
Кипр - остров любви
Кипр - остров любви
Кипр - остров любви
Кипр - остров любви
Кипр - остров любви

Что вас ожидает 🤩

  • Мост влюблённых
  • Храм пророка Ильи
  • Дерево желаний
  • Обзорная площадка на курорт Протарас
  • Пещерный храм Богородицы Золотой пещеры
  • Горная деревня Какопетрия

Что вас ждет

На этой экскурсии мы посетим самые романтичные и фотогеничные места на острове.
Около молодежного шумного курорта, где так часто соединяются юные сердца, есть культовое место — мост влюбленных. По легенде, на этом мосту, надо побывать со своим возлюбленным, чтобы на всю жизнь стать неразлучными.
Мы поедем к дереву желания, на котором завязывают ленточки, загадывая самое сокровенное.
Недалеко от города Никосия мы посетим уникальный храм Богородицы Золотой пещеры. В высеченном в скале храме девушки и юноши молятся Божьей Матери, чтобы она помогла встретить суженного/суженую. А те, кто уже обрел любовь, благодарят за это и просят благословления.
Мы проведем время в одной из самых живописных горных деревушек Кипра — Какопетрие. Мы прогуляемся пешим маршрутом вдоль горной реки, сделаем красивые фотографии на узких улочках, сможем пообедать в одной из традиционных кипрских таверн.
Важно знать

Эта экскурсия на весь день.

Вам понадобиться удобная обувь и головной убор. Возьмите с собой питьевую воду.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, кроме понедельника
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Эта экскурсия на весь день.
  • Вам понадобиться удобная обувь и головной убор. Возьмите с собой питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, кроме понедельника

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