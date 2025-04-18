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1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Кирения - «Горький лимон» Уникальная экскурсия по Кирении, где можно посетить древние замки и аббатства, узнать историю Никосии и насладиться местной кухней Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время €370 за экскурсию 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 €300 за экскурсию 5 часов Индивидуальная до 1 чел. Православные святыни восточного побережья Паломнический тур по православным святыням Протараса и Ларнаки. Посетите древние храмы и монастыри, узнайте историю Айя-Напы и насладитесь духовным путешествием Начало: У вашего отеля Расписание: Любой день, кроме воскресенья €200 за экскурсию Другие экскурсии Протараса

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Церковь Святого Андрея»

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