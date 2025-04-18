Индивидуальная
до 1 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Уникальная экскурсия по Кирении, где можно посетить древние замки и аббатства, узнать историю Никосии и насладиться местной кухней
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни восточного побережья
Паломнический тур по православным святыням Протараса и Ларнаки. Посетите древние храмы и монастыри, узнайте историю Айя-Напы и насладитесь духовным путешествием
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Церковь Святого Андрея»
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