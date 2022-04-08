Что вас ждет

В нашей паломнической поездке мы посетим не только важные для христиан места поклонения, но так же увидим один из древнейших городов Кипра — Ларнаку.

В одном из старейших храмов острова — церкви Святого Лазаря четырехдневного, друга Иисуса, вы сможете поклониться его саркофагу, святым мощам, набрать воды из животворящего источника. Около храма открыта церковная лавка с большим выбором уже освященных икон и утвари.

Недалеко от Ларнаки, в милой деревушке Кити, мы посетим храм Богородицы Ангелоктисти, что переводится «воздвигнутый ангелами». В этом храме чудом сохранилась алтарная мозаика VI века. По великолепию она сравнима с мозаиками Равенны в Италии

У нас будет возможность посетить действующий женский монастырь святых Рафаила, Николая и Ирины.

У нас в программе 3 часовни. Эти храмы открыты круглосуточно и привечают и тех, кто ищет утешения в молитве, и просто уставших путников.

Мы увидим монастырь-музей в самом сердце шумного молодежного курорта Айя-Напа. Вы узнаете, что означает название современного туристического поселка. Как эта местность побывала и перевалочным пунктом пиратов, и христианской обителью, и бедной рыбацкой деревней.

Программа может быть скорректированна по предварительной договоренности.

Важно знать

Это паломнический тур. Для посещения храмов и монастырей необходимо соблюдать определённый дресс код. Одежда должна закрывать плечи, зону декольте и колени, должна быть не прозрачной. Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой головные уборы и питьевую воду.

Обед входит в стандартную программу, но Вы всегда сможете попросить меня остановиться на кофе или на обед.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: