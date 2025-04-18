Индивидуальная
до 1 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Маршрут включает посещение Никосии, Лефкары, этнографического музея и других достопримечательностей. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Ларнака в величии веков - история и культура
Погрузитесь в вековую историю Ларнаки, посетив мечеть Текке Хала Султан, церковь Святого Лазаря и другие достопримечательности. Короткое путешествие на полдня
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Начните день с прогулки на SUP, затем насладитесь обедом в таверне и посетите аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Пять Святынь» в Протарасе
Погрузитесь в историю и религию Кипра с экскурсией Пять Святынь. Посетите храмы и монастыри, узнайте легенды и прикоснитесь к мощам святых
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни восточного побережья
Паломнический тур по православным святыням Протараса и Ларнаки. Посетите древние храмы и монастыри, узнайте историю Айя-Напы и насладитесь духовным путешествием
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Церковь Айос Николаос»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Протарасе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Протарасе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в апреле 2025
Сейчас в Протарасе в категории "Церковь Айос Николаос" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 135 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Церковь Айос Николаос», 1 ⭐ отзыв, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь