Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Башня Бурана и Кегетинское ущелье

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Ответы на вопросы
Башня Бурана и Кегетинское ущелье
Башня Бурана и Кегетинское ущелье
Башня Бурана и Кегетинское ущелье
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Описание

Красивейшие виды гор и шум горного водопада в сочетании с посещением останков древнего города, не оставят равнодушным никого.
Первый этап нашего тура, это поездка из г. Бишкек, на моем автомобиле, в сторону г. Токмак, рядом с которым расположено древнее городище Баласагун, на место которого сейчас находится культурно-исторический комплекс с башней-минаретом «Бурана». Башня является одним из самых древних минаретов на территории Средней Азии. Мы в вами исследуем музей, пройдемся по «саду камней» и поднимемся на саму башню, с которой открывается потрясающий вид на просторы и горные хребты.
Далее вас ожидает поездка по ущелью Кегеты до горного водопада. Это пожалуй самое красивое ущелье горной системы Киргизского хребта. Ущелья имеет свой шарм и великолепие в любое время года. Зимой припорошенные снегом вершины хребта, замерший нависающий над ущельем водопад и кристалически-бирюзовое русло реки. Летом ущелье пестрит всеми оттенками зелени, горная река обретает двойную силу, а водопад поражает величием и мощью.
Данные тур подходит абсолютно всем. Основную часть пути мы с вами преодолеем на автомобиле. Остальную часть, в зависимости от ваших желаний, требуемой физической активности и времени года, мы можем пройти пешком. Не зависимо от вариантов, наше путешествие будет прерываться небольшими остановками, на которых вы сможете подышать полной грудью чистейшим горным воздухом и сделать великолепные фотографии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на всем маршруте и обратно до вашего отеля/дома
  • Билеты в музей
  • Для группы с детьми - есть детское автокресло.
  • Легкое снаряжение (трекинговые палки, перчатки, грелки для рук на зимний период).
  • Горный чай с печеньками
Что не входит
  • Никаких дополнительных сборов! Все расходы уже включены в стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завершение: Я доставлю вас в ваш Отель / Дом
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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