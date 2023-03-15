Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Красивейшие виды гор и шум горного водопада в сочетании с посещением останков древнего города, не оставят равнодушным никого.

Первый этап нашего тура, это поездка из г. Бишкек, на моем автомобиле, в сторону г. Токмак, рядом с которым расположено древнее городище Баласагун, на место которого сейчас находится культурно-исторический комплекс с башней-минаретом «Бурана». Башня является одним из самых древних минаретов на территории Средней Азии. Мы в вами исследуем музей, пройдемся по «саду камней» и поднимемся на саму башню, с которой открывается потрясающий вид на просторы и горные хребты.

Далее вас ожидает поездка по ущелью Кегеты до горного водопада. Это пожалуй самое красивое ущелье горной системы Киргизского хребта. Ущелья имеет свой шарм и великолепие в любое время года. Зимой припорошенные снегом вершины хребта, замерший нависающий над ущельем водопад и кристалически-бирюзовое русло реки. Летом ущелье пестрит всеми оттенками зелени, горная река обретает двойную силу, а водопад поражает величием и мощью.

Данные тур подходит абсолютно всем. Основную часть пути мы с вами преодолеем на автомобиле. Остальную часть, в зависимости от ваших желаний, требуемой физической активности и времени года, мы можем пройти пешком. Не зависимо от вариантов, наше путешествие будет прерываться небольшими остановками, на которых вы сможете подышать полной грудью чистейшим горным воздухом и сделать великолепные фотографии.