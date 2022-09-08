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дороге (я узнала огромное количество информации не только о Кыргызстане, но даже и об Ирландии), но также сделает вам отличные фотокарточки, так как он еще и классный фотограф.



Сначала немного расстроила погода (единственный день за всю поездку, когда пошел дождь и все было затянуто облаками), но в последствии это обернулось даже большим удовольствием.

Что может быть лучше чем конная прогулка по пустому, таинственному, влажному, туманному лесу, когда верхушки елей утопают в облаках и слышен только стук копыт лошадки и журчание горной речки. А какой ароматный и вкусный воздух в дождливом лесу!

Еще большим сюрпризом стало, то что небо прояснилось, когда мы собирались покидать озеро и обратная дорога была наполнена уже совсем иными красками.

На озеро моим проводником был Байкал и это была лучшая компания, мы переходили речки вброд, покоряли склоны, и искали сурков на склонах у озера, а также на подъеме и спуске останавливались на отдых и местные ребята-пастухи угощали нас чаем и обедом.

Горное озеро великолепно и мы пробыли там даже больше задуманного, так как сложно было его покинуть. Цвет воды просто завораживает.

А красота ущелий не нуждается в рекламе, каждое уникально и прекрасно по-своему.



Экскурсия подойдет и для новичков, нужно довериться гиду и лошади и тогда и подъемы и спуски и даже переходы горных речек вброд не вызовут никаких проблем. А еще лошадки любят морковку и будут вам благодарны за такое угощение).



Считаю, что эта экскурсия просто должна входить в обязательную программу посещения Кыргызстана.

С удовольствием рекомендую!

И миллион благодарностей Юрию и Байкалу за прекрасный день!!!