Приглашаю в насыщенное путешествие по горному Кыргызстану! Вас ждет множество разнообразных впечатлений: прогулка на лошадях к озеру Кель-Тор с бирюзовой водой, купание в горячих источниках на курорте Иссык-Ата и поезда на внедорожнике по дорогам фантастической красоты. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь интересными фактами о нашей замечательной стране.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Конная прогулка к озеру Кель-Тор

В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по живописной горной тропе: через лесные склоны, зеленые луга и перевалы. Поднявшись на высоту 2700 метров, увидите фантастическое озеро Кель-Тор с ярко-бирюзовой водой. Я расскажу, как оно образовалось, и покажу лучшие ракурсы для фото.

Кегетинское ущелье и термальные источники

Мы проедем на джипе по Кегетинскому ущелью, наслаждаясь горами, реками и еловыми лесами. Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест. В завершение отправимся на термальный курорт Иссык-Ата, где вы сможете искупаться в горячих минеральных источниках под открытым небом.

Организационные детали