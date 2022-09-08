Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по горному Кыргызстану.
Вас ждет насыщенное путешествие: конная прогулка к озеру Кель-Тор с бирюзовой водой, купание в горячих источниках на курорте Иссык-Ата и поездка на внедорожнике
Вас ждет насыщенное путешествие: конная прогулка к озеру Кель-Тор с бирюзовой водой, купание в горячих источниках на курорте Иссык-Ата и поездка на внедорожнике
6 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Уникальная конная прогулка к озеру Кель-Тор
- 🌲 Живописные виды Кегетинского ущелья
- 💧 Купание в горячих источниках Иссык-Ата
- 🚙 Увлекательная поездка на внедорожнике
- 📸 Профессиональные фотографии в подарок
- 🗺️ Интересные факты о Кыргызстане от гида
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения озера Кель-Тор, Кегетинского ущелья и горячих источников - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальное время года, особенно зимой, посещение может быть затруднено из-за снега и низких температур, но при наличии подходящей экипировки можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Кель-Тор
- Кегетинское ущелье
- Термальные источники Иссык-Ата
- 30-метровый водопад
Описание экскурсии
Конная прогулка к озеру Кель-Тор
В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по живописной горной тропе: через лесные склоны, зеленые луга и перевалы. Поднявшись на высоту 2700 метров, увидите фантастическое озеро Кель-Тор с ярко-бирюзовой водой. Я расскажу, как оно образовалось, и покажу лучшие ракурсы для фото.
Кегетинское ущелье и термальные источники
Мы проедем на джипе по Кегетинскому ущелью, наслаждаясь горами, реками и еловыми лесами. Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест. В завершение отправимся на термальный курорт Иссык-Ата, где вы сможете искупаться в горячих минеральных источниках под открытым небом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- На экскурсию могут отправится путешественники от 16 лет
- Продолжительность конной прогулки — 5 часов
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 350 сом с человека, конная прогулка — 2500 сом с человека
- Возле озера запланирован пикник. Вам нужно взять рюкзак с перекусом и напитками
- Вход в термальный источник оплачивается отдельно. Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник, сланцы, полотенце, халат)
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1624 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Она была определенно лучшей из когда-либо мной взятых.
Юрий отличный профессиональный гид, он не только покажет самые красивые места и не даст заскучать по
Она была определенно лучшей из когда-либо мной взятых.
Юрий отличный профессиональный гид, он не только покажет самые красивые места и не даст заскучать по
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В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания) Начну с того, что при бронировании я сообщила Юрию, что я обожаю природу и
+2
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Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий, это место запомнится мне надолго. Так же интересным опытом оказался подъем и спуск к
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Очень приятно было познакомиться с Юрием, интересный человек с богатым опытом в приключениях. Сразу нашли общий язык, приятно общались всю дорогу, Юрий очень глубоко знает Кыргызстан и его достопримечательности.
Экскурсия на
Экскурсия на
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А
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего дела, поездка была очень комфортной, интересной и безопасной. Программа построена идеально, после активного подъема в горы обед и отдых в горячих источниках. Однозначно рекомендуем!
+1
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Советую всем по этому направлению и только с этим гидом!!! Не переживайте, вы будете в безопасности, вы узнаете столько информации про озеро, про город, да и вообще по местности Юрий все расскажет, так что будьте готовы получить много информации!!!
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