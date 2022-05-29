В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по живописной горной тропе: через лесные склоны, зеленые луга и перевалы. Поднявшись на высоту 2700 метров, увидите фантастическое озеро Кель-Тор с ярко-бирюзовой водой. Я расскажу, как оно образовалось, и покажу лучшие ракурсы для фото.
Мы проедем на джипе по Кегетинскому ущелью, наслаждаясь горами, реками и еловыми лесами. Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест. В завершение отправимся на термальный курорт Иссык-Ата, где вы сможете искупаться в горячих минеральных источниках под открытым небом.