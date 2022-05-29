Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники

Покататься на лошадях, увидеть высокогорный водопад и окунуться в горячие источники

Приглашаю в насыщенное путешествие по горному Кыргызстану! Вас ждет множество разнообразных впечатлений: прогулка на лошадях к озеру Кель-Тор с бирюзовой водой, купание в горячих источниках на курорте Иссык-Ата и поезда на внедорожнике по дорогам фантастической красоты. Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь интересными фактами о нашей замечательной стране.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Конная прогулка к озеру Кель-Тор

В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по живописной горной тропе: через лесные склоны, зеленые луга и перевалы. Поднявшись на высоту 2700 метров, увидите фантастическое озеро Кель-Тор с ярко-бирюзовой водой. Я расскажу, как оно образовалось, и покажу лучшие ракурсы для фото.

Кегетинское ущелье и термальные источники

Мы проедем на джипе по Кегетинскому ущелью, наслаждаясь горами, реками и еловыми лесами. Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест. В завершение отправимся на термальный курорт Иссык-Ата, где вы сможете искупаться в горячих минеральных источниках под открытым небом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Продолжительность конной прогулки — 5 часов
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 100-200 сом с человека, конная прогулка — 1000 сом с человека
  • В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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