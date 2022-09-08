Мои заказы

Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники

Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по горному Кыргызстану.

Вас ждет насыщенное путешествие: конная прогулка к озеру Кель-Тор с бирюзовой водой, купание в горячих источниках на курорте Иссык-Ата и поездка на внедорожнике
читать дальшеуменьшить

по живописным дорогам.

В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по горной тропе, увидите фантастическое озеро Кель-Тор и узнаете интересные факты о его образовании. Далее отправимся на джипе через Кегетинское ущелье, наслаждаясь видами гор, рек и еловых лесов. Завершим экскурсию купанием в горячих минеральных источниках под открытым небом. Транспорт включен в стоимость, а по запросу возможна встреча в аэропорту. Экскурсия подходит для путешественников от 16 лет. В качестве бонуса после экскурсии вы получите 10-15 обработанных фото

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Уникальная конная прогулка к озеру Кель-Тор
  • 🌲 Живописные виды Кегетинского ущелья
  • 💧 Купание в горячих источниках Иссык-Ата
  • 🚙 Увлекательная поездка на внедорожнике
  • 📸 Профессиональные фотографии в подарок
  • 🗺️ Интересные факты о Кыргызстане от гида

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения озера Кель-Тор, Кегетинского ущелья и горячих источников - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальное время года, особенно зимой, посещение может быть затруднено из-за снега и низких температур, но при наличии подходящей экипировки можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники

Что можно увидеть

  • Озеро Кель-Тор
  • Кегетинское ущелье
  • Термальные источники Иссык-Ата
  • 30-метровый водопад

Описание экскурсии

Конная прогулка к озеру Кель-Тор

В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по живописной горной тропе: через лесные склоны, зеленые луга и перевалы. Поднявшись на высоту 2700 метров, увидите фантастическое озеро Кель-Тор с ярко-бирюзовой водой. Я расскажу, как оно образовалось, и покажу лучшие ракурсы для фото.

Кегетинское ущелье и термальные источники

Мы проедем на джипе по Кегетинскому ущелью, наслаждаясь горами, реками и еловыми лесами. Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест. В завершение отправимся на термальный курорт Иссык-Ата, где вы сможете искупаться в горячих минеральных источниках под открытым небом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • На экскурсию могут отправится путешественники от 16 лет
  • Продолжительность конной прогулки — 5 часов
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 350 сом с человека, конная прогулка — 2500 сом с человека
  • Возле озера запланирован пикник. Вам нужно взять рюкзак с перекусом и напитками
  • Вход в термальный источник оплачивается отдельно. Возьмите с собой купальные принадлежности (купальник, сланцы, полотенце, халат)
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1624 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
читать дальшеуменьшить

в живописный Кыргызстан. Узнаете захватывающие истории, древние легенды и правдивые рассказы о быте и культуре кочевников. Познакомитесь с традициями: от секретов приготовления национальных блюд до правил национальных игр. Увидите захватывающие дух пейзажи с неожиданных ракурсов. Моё увлечение скалолазанием помогает прокладывать интересные маршруты, также увлекаюсь фотоискусством и съёмкой дроном. Я объездил пол-Европы, Кавказ и Азию, но сердце моё — здесь, в родном Кыргызстане. И я знаю, как показать его вам так, чтобы вы тоже влюбились. Готовы ли вы сменить стандартный отпуск на настоящее путешествие?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Л
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Она была определенно лучшей из когда-либо мной взятых.
Юрий отличный профессиональный гид, он не только покажет самые красивые места и не даст заскучать по
читать дальшеуменьшить

дороге (я узнала огромное количество информации не только о Кыргызстане, но даже и об Ирландии), но также сделает вам отличные фотокарточки, так как он еще и классный фотограф.

Сначала немного расстроила погода (единственный день за всю поездку, когда пошел дождь и все было затянуто облаками), но в последствии это обернулось даже большим удовольствием.
Что может быть лучше чем конная прогулка по пустому, таинственному, влажному, туманному лесу, когда верхушки елей утопают в облаках и слышен только стук копыт лошадки и журчание горной речки. А какой ароматный и вкусный воздух в дождливом лесу!
Еще большим сюрпризом стало, то что небо прояснилось, когда мы собирались покидать озеро и обратная дорога была наполнена уже совсем иными красками.
На озеро моим проводником был Байкал и это была лучшая компания, мы переходили речки вброд, покоряли склоны, и искали сурков на склонах у озера, а также на подъеме и спуске останавливались на отдых и местные ребята-пастухи угощали нас чаем и обедом.
Горное озеро великолепно и мы пробыли там даже больше задуманного, так как сложно было его покинуть. Цвет воды просто завораживает.
А красота ущелий не нуждается в рекламе, каждое уникально и прекрасно по-своему.

Экскурсия подойдет и для новичков, нужно довериться гиду и лошади и тогда и подъемы и спуски и даже переходы горных речек вброд не вызовут никаких проблем. А еще лошадки любят морковку и будут вам благодарны за такое угощение).

Считаю, что эта экскурсия просто должна входить в обязательную программу посещения Кыргызстана.
С удовольствием рекомендую!
И миллион благодарностей Юрию и Байкалу за прекрасный день!!!

Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания) Начну с того, что при бронировании я сообщила Юрию, что я обожаю природу и
читать дальшеуменьшить

хочу максимально охватить красивые локации, и мои пожелания были исполнены) Он заехал за мной в отель в Бишкеке, и мы отправились в путь. Когда мы приехали на место, я уже была впечетлена красотой гор, но далее на лошадях мы поднялись к озеру Кель-Тор. Слов не было, только одно ВАУ! Это был мой второй раз на лошади, честно признаться, было волнение, но все было под контролем Юрия) Мы посмотрели водопад, ущелья, переходили речку на лошадях, пешком, перепрыгивали её) В общем смотрите фото, путешествуйте, и главное, не мусорите на природе)

В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)+2
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
В первую очередь хочу сказать спасибо Юрию за прекрасную экскурсию! Виды Кыргызстана превзошли все мои ожидания)
Вам был полезен этот отзыв?
Данил
Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий, это место запомнится мне надолго. Так же интересным опытом оказался подъем и спуск к
читать дальшеуменьшить

озеру на лошадях, катался на них впервые и очень понравилось. Однозначно рекомендую всем!
Отдельное спасибо Юрию! Брали у него 4 экскурсии, абсолютно все из них понравились, удачно подобраны места и маршруты, человек действительно любит свое дело, с ним вас ждет море положительных эмоций.

Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий,
Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий,
Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий,
Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий,
Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий,
Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий,
Вам был полезен этот отзыв?
Владислав
Очень приятно было познакомиться с Юрием, интересный человек с богатым опытом в приключениях. Сразу нашли общий язык, приятно общались всю дорогу, Юрий очень глубоко знает Кыргызстан и его достопримечательности.
Экскурсия на
читать дальшеуменьшить

Кель-тор состоит по большей части из подъёма к озеру на лошадях. Дорога непростая, лошади идут медленно, с остановками добрались до вершины часа за 2, есть ещё пеший маршрут, занимающий 4 часа и на эндуро (можно уточнить у Юрия). Сразу скажу, что опыта катания на лошадях у меня особо не было. Лошадки спокойные, но меня моя не очень хотела слушаться, отказывалась идти, гиду иногда приходилось вести её за повод. В идеале быть в сапогах или плотных штанах, потому что стремена натирают ноги. Несмотря на трудности очень понравился подъём. Озеро очень зрелищное, на вершине оказались лодки, на которых можно было покататься за доп плату. Благодаря лошадям мы пришли первыми и удалось насладиться красотой озера без людей, за нами подтянулась очень большая пешая группа. К сожалению, озеро холодное, около 5 градусов и в нём особо не покупаешься. На обратном пути заглянули на водопад, очень похожий на тот, что был в Ала-Арча. Юрий в качестве бонуса снимает свою группу на квадракоптер. Заехали на обед на форелевую ферму, где съели выловленную прямо при нас рыбку, очень вкусно. Купание в горячих источниках стало отличным завершением программы, расслабив тело и подготовив ко сну. С удовольствием вернусь ещё раз в Кыргызстан и без сомнений обращусь к Юрию за новыми приключениями.

Очень приятно было познакомиться с Юрием, интересный человек с богатым опытом в приключениях. Сразу нашли общий
Очень приятно было познакомиться с Юрием, интересный человек с богатым опытом в приключениях. Сразу нашли общий
Очень приятно было познакомиться с Юрием, интересный человек с богатым опытом в приключениях. Сразу нашли общий
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего дела, поездка была очень комфортной, интересной и безопасной. Программа построена идеально, после активного подъема в горы обед и отдых в горячих источниках. Однозначно рекомендуем!
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего+1
Очень очень понравилась экскурсия, потрясающие виды, горы просто невероятные, настоящие Альпийские луга. Юрий большой профессионал своего
Вам был полезен этот отзыв?
Гена
Советую всем по этому направлению и только с этим гидом!!! Не переживайте, вы будете в безопасности, вы узнаете столько информации про озеро, про город, да и вообще по местности Юрий все расскажет, так что будьте готовы получить много информации!!!
Советую всем по этому направлению и только с этим гидом!!! Не переживайте, вы будете в безопасности,
Советую всем по этому направлению и только с этим гидом!!! Не переживайте, вы будете в безопасности,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии на «Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники»

Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
9 авг в 19:00
13 авг в 08:00
от €350 за всё до 5 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Прикоснуться к истории Кыргызстана и насладиться фантастическими горными пейзажами
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €206 за всё до 4 чел.
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
На машине
Конные прогулки
6.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
Увлекательная поездка к живописному ущелью Сокулук с посещением водопада и пикником у горной реки. Подходит для семейного отдыха и любителей природы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €185 за всё до 6 чел.
Треккинг к озеру Кель-Тор
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к озеру Кель-Тор
Погрузитесь в мир горного величия и природной красоты с треккингом к озеру Кель-Тор. Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У торгового центра Vefa
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €230 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке
от €232 за экскурсию